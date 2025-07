Dopo la riunione di due giorni del Federal Open Market Committee (FOMC), la Fed ha lasciato invariati i tassi di interesse, non ha apportato praticamente alcuna revisione alla sua dichiarazione di politica e, nelle dichiarazioni alla stampa, il presidente Jerome Powell ha rifiutato di fornire indicazioni prospettiche. Ha invece ribadito la posizione della banca centrale, dipendente dai dati.

Sebbene ampiamente previsto, l’assenza di segnali da colomba ha deluso i mercati che speravano in un percorso più chiaro verso un taglio dei tassi a settembre. I rendimenti del Treasury a 10 anni sono aumentati di alcuni punti base durante la conferenza stampa.

Ciò che ha reso significativa la riunione è stato il raro dissenso di due governatori della Fed. Christopher Waller e Michelle Bowman si sono entrambi espressi a favore di un taglio dei tassi, la prima volta dal 1993 che due governatori dissentono insieme. Sebbene il loro voto sia giunto in un momento in cui l’amministrazione Trump sta esercitando pressioni sulla Fed affinché abbassi i tassi, il dissenso riflette anche le crescenti prove di un rallentamento della crescita economica statunitense.

Riteniamo che le dichiarazioni di Powell suggeriscano che il rallentamento della crescita da solo non sia sufficiente a giustificare un taglio dei tassi. La maggioranza del comitato sembra voler attendere prove più evidenti dell’aumento dei rischi per il mercato del lavoro e del mantenimento delle aspettative di inflazione. I dati recenti indicano che tali rischi sono aumentati, il che potrebbe alla fine sostenere la necessità di un taglio dei tassi in autunno.

Powell mantiene la rotta, ma i rischi si stanno riequilibrando

I commenti di Powell hanno sottolineato la necessità di cautela e la dipendenza dai dati, offrendo pochi indizi sul percorso futuro. Ha persino minimizzato l’importanza del Summary of Economic Projections di giugno, che mostrava una previsione mediana dei funzionari della Fed di tagli dei tassi di 50 punti base nel 2025.

Nonostante il modesto sell-off dei tassi seguito alle dichiarazioni di Powell, i mercati continuano a scontare circa 1,5 tagli di 25 punti base ciascuno entro la fine dell’anno. Ciò appare ancora plausibile alla luce dell’andamento dei dati recenti, che sono coerenti con un equilibrio dei rischi che sta tornando a favorire un ritorno della Fed a un orientamento più neutrale dei tassi di interesse.

La mattina stessa della riunione del FOMC, le stime preliminari relative al PIL del secondo trimestre hanno mostrato una crescita dell’economia statunitense a un tasso annualizzato del 3,0%, in ripresa rispetto alla contrazione dello 0,5% registrata nel primo trimestre. Tuttavia, il miglioramento è stato determinato da un calo delle importazioni, che riflette la volatilità dei flussi commerciali legata ai dazi. In particolare, le vendite finali reali agli acquirenti privati nazionali, un indicatore chiave della domanda sottostante, sono aumentate solo dell’1,2%, in calo rispetto al 3% del 2024.

Nel frattempo, dopo tre mesi di dazi elevati, i dati indicano che le imprese sono state lente nel trasferire i costi più elevati sui consumatori. Finora, gli utili delle imprese sembrano assorbire gran parte dell’impatto. La modesta domanda dei consumatori ha inoltre consentito un raffreddamento dell’inflazione dei servizi, compensando in parte l’inflazione complessiva.

Nel complesso, riteniamo che il quadro dei rischi per le prospettive economiche degli Stati Uniti suggerisca che la Fed potrebbe alla fine riprendere il ciclo di tagli dei tassi nel corso dell’anno. Tuttavia, come ha sottolineato Powell, la Fed rimarrà dipendente dai dati.