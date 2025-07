Dal Molise alla Capitale, passando per la Corea. Campobasso si prepara ad accogliere la comunità di Jazz’Inn dal 29 settembre al 3 ottobre, con sfide selezionate tra 120 candidature, da 15 regioni italiane e dall’estero.

Aperte le pre-registrazioni per entrare in un viaggio collettivo che unisce territori, visioni e persone

C’è un’Italia che non si limita a rincorrere l’innovazione, ma la coltiva nei luoghi del possibile. Un’Italia che ha risposto, con coraggio e visione, alla call di Jazz’Inn 2025, portando 61 sfide concrete da affrontare attraverso i Living Lab, il cuore pulsante del format ideato dalla Fondazione Ampioraggio che da nove anni porta l’innovazione nei borghi e periferie d’Italia, attraverso laboratori collettivi e sfide reali proposte da imprese, enti e startup. Un viaggio delle idee, lontano dai riflettori, vicino alle persone.

La nona edizione di Jazz’Inn prenderà vita a Campobasso dal 29 settembre al 3 ottobre, in un intreccio di borghi, comunità, idee e territori. Una tappa centrale in un percorso che guarda già a Roma Capitale 2026, prossima sede e case giver onorario di questa edizione.

Campobasso e i 13 Comuni partner si preparano ad accogliere una delle edizioni più partecipate di sempre, a conferma di una visione condivisa: ogni luogo può essere centro, se viene ascoltato. Sono oltre 120 le candidature ricevute da 15 regioni italiane, con il Lazio come territorio più rappresentato. Per la prima volta, si affiancano anche sfide da Paesi di tre diversi Continenti: Colombia, Paesi Bassi e Corea del Sud. Un segnale forte di apertura e relazioni che attraversano confini, discipline, culture.

Accanto ai 55 case giver selezionati tramite call, cinque soggetti territoriali – Comune di Campobasso, GAL Molise, Università del Molise, Dimensione Srl, Legacoop Molise – porteranno le loro sfide ai tavoli di lavoro. A questi si aggiunge Roma Capitale, case giver onorario e simbolico ponte tra Campobasso 2025 e la Capitale 2026.

La conferenza stampa di Jazz’Inn 2025 si terrà a Campobasso il 10 luglio, occasione in cui verranno presentati ufficialmente i case giver selezionati per l’edizione 2025.

«Jazz’Inn non è un evento da calendario, è un’azione collettiva che prende forma camminando. Ogni candidatura ricevuta è una scintilla, ogni sfida una possibilità, ogni partecipazione un gesto di fiducia. Ora comincia un nuovo tempo: invitiamo chi crede nell’innovazione come bene comune a mettersi in viaggio con noi, non per osservare, ma per costruire. Con lentezza, con profondità, con visione.» dichiara Giuseppe De Nicola, Direttore Generale di Fondazione Ampioraggio.

È aperta, infatti, la fase delle pre-registrazioni, che daranno diritto a una serie di vantaggi, tra cui il fast track per la selezione dei case giver, che saranno presentati ufficialmente il 10 luglio in occasione della conferenza stampa. Un invito rivolto a startup, imprese, enti pubblici, università, centri di ricerca, investitori, cittadini attivi e giovani talenti. Un gesto semplice per entrare in un processo profondo, dove l’innovazione non è un’idea astratta ma un atto condiviso: https://www.fondazioneampioraggio.it/jazzinn-25-pre-registrazione-evento/

L’edizione 2025 si annuncia come un ecosistema diffuso e relazionale, capace di unire borghi e città, cultura e tecnologia, ascolto e visione; un punto d’incontro tra settori eterogenei, dalla manifattura alla cultura, dalla finanza all’agritech, passando per le tecnologie e l’inclusione. In particolare sono previsti laboratori di innovazione ospitati negli edifici storici dei borghi molisani; AI Magister, iniziativa di match & develop dedicata all’intelligenza artificiale; StartupEasy, la challenge che mette in contatto startup e investitori; aree di networking e matching per favorire l’incontro tra domanda e offerta di innovazione

Entro luglio saranno annunciati i nomi dei 61 protagonisti e sarà aperta la call per la definizione dei tavoli di lavoro. Tutti i candidati entreranno fin da subito a far parte del percorso che condurrà a Jazz’Inn Capitale 2026: un corridoio di innovazione tra margini e metropoli, tra borghi e borgate, tra esperienze locali e visioni europee.

Jazz’Inn è, fin dalla sua origine, un viaggio delle idee che attraversa l’Italia senza scorciatoie. Un processo che non promette soluzioni preconfezionate, ma apre spazi di senso. Un’occasione concreta per costruire alleanze, attivare territori, generare cambiamento. Perché prima ancora che tecnologica, l’innovazione è – e resta – una scelta culturale.

Jazz’Inn 2025

Dal 29 settembre al 3 ottobre – Campobasso e borghi limitrofi

