I farmaci GLP-1 sono stati paragonati alla scoperta della penicillina, che ha cambiato il corso della medicina consentendo di curare diverse malattie potenzialmente letali.

Originariamente sviluppati come trattamenti per il diabete, hanno attirato molta attenzione grazie alla loro capacità di favorire la perdita di peso aumentando il senso di sazietà, riducendo l’assunzione di cibo e sopprimendo il desiderio di mangiare, dimostrando al contempo un potenziale ipolipemizzante, antinfiammatorio e neuroprotettivo. Il crescente interesse per questi farmaci avrà molteplici conseguenze, rafforzando il settore farmaceutico e biotecnologico e trasformando potenzialmente il panorama sanitario.

In alcuni studi clinici, i GLP-1 hanno aiutato i pazienti a perdere oltre il 20% del loro peso corporeo e a controllare il diabete. Inoltre, questi promettenti farmaci sono stati approvati dalla Food and Drug Administration (FDA) per le malattie renali croniche, l’apnea ostruttiva del sonno e per prevenire eventi cardiovascolari potenzialmente letali come infarti e ictus negli adulti con malattie cardiovascolari. I prossimi sulla lista sono la fibrosi epatica, l’osteoartrite, i disturbi dermatologici e persino le malattie neurodegenerative come l’Alzheimer, tutte patologie croniche che aumentano ulteriormente la spesa sanitaria.

Negli Stati Uniti, ad esempio, i Centers for Disease Control and Prevention (CDC) riferiscono che i costi sanitari annuali per gli adulti obesi sono superiori di 1.861 dollari rispetto a quelli di peso normale, con un costo totale aggiuntivo che ha superato i 173 miliardi di dollari nel 2019.

Oltre al mercato statunitense, anche la Cina sta affrontando una grave crisi di obesità. Secondo la Commissione sanitaria nazionale cinese, entro il 2030 il tasso di persone in sovrappeso o obese nel Paese potrebbe superare il 65%.

L’adozione diffusa dei farmaci GLP-1 potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui trattiamo l’obesità e le malattie correlate. Con oltre 1 miliardo di persone in tutto il mondo idonee al solo trattamento dell’obesità, la spesa annuale per questi farmaci potrebbe ammontare a centinaia di miliardi di dollari.

Gli attuali leader di mercato includono Novo Nordisk ed Eli Lilly, che commercializzano gli unici tre farmaci GLP-1 approvati, liraglutide, semaglutide e tirzepatide per il diabete e l’obesità.

Nonostante questi progressi, permangono sfide significative. Alcuni pazienti non possono continuare il trattamento per più di sei mesi a causa di effetti collaterali come la nausea. Ciò significa che il profilo di tollerabilità dei farmaci di nuova generazione già in fase di sviluppo deve essere migliorato.

Inoltre, il costo elevato di questa classe di farmaci limita l’accesso a molti, soprattutto alle fasce di popolazione a basso reddito. Senza cambiamenti politici volti a migliorare la copertura assicurativa e l’accessibilità economica, i benefici di questi nuovi trattamenti potrebbero rimanere fuori dalla portata delle persone più a rischio.

Tuttavia, con l’emergere di nuovi trattamenti e il conseguente aumento della concorrenza, l’accesso a questa terapia migliorerà gradualmente. Ad esempio, Eli Lilly ha recentemente annunciato risultati promettenti da uno studio clinico in fase avanzata che dimostra l’efficacia simile a quella di un farmaco iniettabile del suo farmaco orale GLP-1, che potrebbe potenzialmente alleviare le limitazioni di fornitura e rivolgersi segmenti di mercato più sensibili ai costi.

Con il continuo progresso dello sviluppo del GLP-1, si potrebbe aprire la strada a un importante cambiamento nel settore sanitario, passando dalla cura dei malati alla cura della salute, alla diagnosi precoce e alla prevenzione. Ciò non solo rappresenterebbe un significativo passo avanti per la salute pubblica, ma aprirebbe anche nuove opportunità per gli investitori che comprendono la scienza e la tecnologia alla base di questo cambiamento epocale.

Il ricco panorama del settore sanitario è costellato da molteplici temi in forte crescita, tra cui le malattie rare e l’oncologia o l’immunologia mirata, ciascuno spinto da fattori di crescita unici.

Inoltre, i diversi modelli di business del settore offrono un interessante spettro di profili di rischio e rendimento, che spaziano dalle solide società farmaceutiche a grande capitalizzazione che garantiscono una crescita stabile alle piccole aziende biotecnologiche innovative che promettono un potenziale di rischio e rendimento più elevato.