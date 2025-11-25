Oro, nuovo mito del 2025: il bene rifugio per eccellenza può rivelarsi una trappola?

Un webinar su “Investire in oro, sì o no?” sarà trasmesso martedì 2 dicembre 2025 dalle 18:30 alle 20:00.

Coordinato e tenuto dal prof. Beppe Scienza del Dipartimento di Matematica dell’Università di Torino.

Iscrivendosi (gratuitamente) all’indirizzo seguente, si riceverà il link per seguirlo in diretta streaming su Youtube: www.ilrisparmiotradito.it/evento/oro-bene-rifugio-o-trappola/lmf

“Non spareremo previsioni sulle quotazioni future dell’oro” dichiara il prof. Scienza “Procederemo invece a valutazioni numeriche obiettive, presentando anche gli aspetti negativi, regolarmente taciuti. In Italia l’oro ha condotto a perdite reali fino all’80% e funziona male contro l’inflazione futura. Vedremo pure i difetti di un mercato non regolamentato”.

Webinar gratuito “Investire in oro, sì o no?”. Temi principali

Oro fisico e finanziario: costi e rischi.

Lingotti e monete a confronto.

Calcolo del rendimento reale.

La cosiddetta tassa sull’oro.

Beppe Scienza

Beppe Scienza è un matematico e insegna all’Università di Torino. Dal 1976 si occupa di risparmio e dal 1984 di previdenza integrativa. Nel suo libro “Il risparmio tradito” ha denunciato i danni procurati ai risparmiatori da fondi e gestioni, ma anche di quelle che lui ritiene le connivenze del giornalismo economico in importanti quotidiani. Con “La pensione tradita” è stato fra i pochissimi a difendere il Tfr contro i fondi pensione. Tiene frequentemente seminari gratuiti sui temi più delicati del risparmio, spesso in contrasto con quanto dichiarano i grandi players del mercato.

“ORO. Bene rifugio o trappola?” è anche il titolo del suo ultimo libro, che si affianca ai sei giàpubblicati.

Finalmente una guida chiara e completa all’acquisto e alla vendita dell’oro.