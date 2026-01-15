A cura di Paul Jackson, Global Market Strategist, EMEA di Invesco

È opportuno abbandonare gli scenari centrali e considerare esiti improbabili ma possibili. La mia lista di sorprese include un’inversione di alcune tendenze forti e popolari (queste previsioni ipotetiche rappresentano la mia visione di ciò che potrebbe verificarsi, anche se non fanno parte del nostro scenario centrale).

Aristotele affermava che “le impossibilità probabili sono preferibili alle possibilità improbabili”, intendendo che è più facile credere in impossibilità interessanti (ad esempio, i B52 sulla luna) piuttosto che in possibilità improbabili. L’obiettivo di questo documento è quello di individuare tali possibilità improbabili, ovvero idee non condivise per il 2026 che ritengo abbiano almeno il 30% di probabilità di verificarsi.

1. I democratici statunitensi conquistano entrambe le camere alle elezioni di medio termine

Il controllo repubblicano di entrambe le camere del Congresso ha consentito al presidente Trump di attuare il suo programma politico. Tuttavia, le elezioni di medio termine negli Stati Uniti sono previste per il 3 novembre 2026 e il partito del presidente di solito perde seggi in entrambe le camere. Le uniche occasioni in cui ciò non si è verificato per la Camera dei Rappresentanti sono state durante il secondo mandato di Bill Clinton e il primo mandato di George W. Bush (quando entrambi avevano un indice di gradimento Gallup superiore al 60%). Il passaggio della Camera ai democratici è un’idea piuttosto condivisa (i repubblicani hanno solo 220 seggi, contro i 218 necessari per la maggioranza). Tuttavia, il Senato appare più impegnativo, poiché i Democratici dovrebbero conquistare quattro dei 22 seggi repubblicani in palio (solo 35 dei 100 senatori dovranno affrontare la rielezione nel 2026). Si tratta di un obiettivo ambizioso, ma con il tasso di approvazione del presidente Trump sceso al 36%, ritengo probabile un forte spostamento contro i repubblicani. Ciò potrebbe portare a importanti iniziative politiche nel 2026 (Venezuela, Groenlandia, aumento del 50% della spesa per la difesa), come ultimo tentativo prima che il Congresso diventi ostile o nel tentativo di rafforzare il voto repubblicano.

2. L’indice Russell 2000 supera i Magnifici 7

Le conversazioni con gli investitori di tutto il mondo suggeriscono un forte consenso sul fatto che le mega cap statunitensi continueranno a sovraperformare, trainate dal fenomeno dell’intelligenza artificiale. La storia recente conferma questa visione: nei cinque anni fino al 31 dicembre 2025, il rendimento annualizzato dell’indice Magnificent 7 Total Return di Bloomberg è stato del 51,2%, contro “solo” il 10% dell’indice Russell 2000 (rendimento totale). Tuttavia, nel 2025 il divario di performance si è ridotto al 24,7% (Magnificent 7) contro il 12,8% (Russell 2000) e la performance del primo indice si è concentrata su due titoli (gli altri hanno registrato guadagni inferiori al 15%, con tre al di sotto del 10%). Se l’economia statunitense dovesse accelerare, potrebbe essere finalmente giunto il momento per le società a bassa capitalizzazione di distinguersi e ritengo possibile che il trend delle società a elevata capitalizzazione possa subire una battuta d’arresto, soprattutto alla luce dei dubbi che stanno sorgendo sull’economicità degli investimenti nell’intelligenza artificiale.

3. Il cambio USD/JPY scende a 140

L’elenco delle sorprese per il 2025 conteneva una previsione di indebolimento del dollaro statunitense, che si è effettivamente verificato, ma il calo rispetto allo yen giapponese è stato minimo. Lo yen è estremamente debole in termini reali ponderati per il commercio (oltre il 40% al di sotto delle norme post-1990, sulla base degli indici Goldman Sachs). Ritengo che ciò sia dovuto al fatto che la Banca del Giappone (BOJ) si è astenuta dal rafforzamento globale del 2022/23, creando così un ampio divario tra i suoi tassi di interesse e quelli di altri paesi. La situazione sta ora cambiando, con la BOJ che sta gradualmente normalizzando i tassi al rialzo mentre molte altre banche centrali procedono ad un allentamento. Nel 2026, mi aspetto che la BOJ aumenti i suoi tassi di 50 punti base, mentre ritengo che la Fed si muoverà nella direzione opposta. Ad un certo punto, mi aspetto che il restringimento degli spread sostenga lo yen e, dato il grado di sottovalutazione, ritengo che si muoverà rapidamente. Il cambio USD/JPY a 140 può sembrare molto lontano dall’attuale 158, ma non lo è se si considera il divario di valutazione.

4. Il rendimento dei titoli britannici a 30 anni chiude il 2026 al di sotto di quello statunitense

I rendimenti dei titoli di Stato britannici a 30 anni sembrano essersi normalizzati al rialzo rispetto ai minimi registrati dopo la crisi finanziaria globale e la pandemia. È difficile stabilire se abbiano ormai raggiunto i livelli normali di lungo periodo, ma si presume che siano vicini (sulla base delle previsioni di crescita nominale del PIL a lungo termine e dei premi di termine appropriati).Si sono verificati anche alcuni movimenti relativi interessanti: i rendimenti giapponesi hanno raggiunto quelli tedeschi; i rendimenti francesi sono ora più vicini a quelli italiani che a quelli tedeschi e i rendimenti statunitensi sono nuovamente superiori a quelli italiani. Il più alto di tutti è il 5,12% registrato nel Regno Unito (al 9 gennaio).

Nonostante l’instabilità politica, mi aspetto che il rendimento a 30 anni del Regno Unito chiuda il 2026 al di sotto di quello degli Stati Uniti. In primo luogo, i tassi a lungo termine del Regno Unito sono stati spesso inferioria quelli degli Stati Uniti e dovrebbero esserlo (a mio parere) perché la crescita nominale del PIL a lungo termine dovrebbe essere inferiore nel Regno Unito. In secondo luogo, la posizione fiscale degli Stati Uniti appare più precaria rispetto a quella del Regno Unito, soprattutto alla luce del desiderio di aumentare la popolarità dei repubblicani in vista delle elezioni di medio termine (si veda il recente aumento del 50% della spesa per la difesa) e questo potrebbe far salire i rendimenti a lungo termine statunitensi.

5. Keir Starmer sopravvive all’anno

Per chi non risiede nel Regno Unito, potrebbe sembrare insolito che si discuta della caduta del Primo Ministro Keir Starmer (il suo Partito Laburista ha ottenuto 411 seggi su 450 in Parlamento nel luglio 2024) e che egli stia svolgendo un ruolo significativo sulla scena globale. Tuttavia, per chi vive nel Regno Unito, la sua caduta è ampiamente anticipata. Il suo governo ha scontentato le imprese, gli agricoltori, i medici in formazione, i pensionati, i disabili, coloro che desiderano una posizione più ferma nei confronti degli Stati Uniti e coloro che non vogliono avere nulla a che fare con l’UE. Il suo governo è stato costretto a una serie di imbarazzanti inversioni di rotta dai propri deputati e il suo indice di gradimento netto YouGov è crollato dal picco post- elettorale del -2% al -59% (di solito è negativo). Si tratta di un risultato peggiore di qualsiasi valutazione data a Boris Johnson e vicino al peggiore subito da Theresa May e Rishi Sunak (il minimo di Liz Truss è stato del -76%). Con il Partito Riformista di Nigel Farage in testa in tutti i sondaggi di opinione dal maggio 2025 e il Partito Laburista che ha recentemente perso terreno a favore del Partito dei Verdi, ritengo probabile che subirà una battuta d’arresto nelle elezioni locali del 7 maggio. Sia prima che dopo tali elezioni, potrebbe crescere all’interno del Partito Laburista il desiderio di un leader in grado di dare un migliore senso di direzione. Tuttavia, un sfidante avrebbe bisogno del sostegno aperto di 81 deputati laburisti in carica prima di poter lanciare una corsa alla leadership (e il sostegno sarà diviso tra numerosi potenziali candidati). Ciò potrebbe rivelarsi un ostacolo insormontabile.

6. I titoli di Stato argentini superano gli indici globali

I tre mercati dei titoli di Stato con le migliori performance nel 2025 (tra i 35 che monitoriamo, in valuta locale e sulla base degli indici ICE BofA dei titoli di Stato) presentano attualmente rendimenti a 10 anni denominati in USD del 5,9% (Messico), 6,1% (Sudafrica) e 6,6% (Turchia). Sono interessanti, ma non sono convinto che lo spread sia sufficiente rispetto al rendimento decennale statunitense del 4,17%, quindi ho scelto di optare per il 9,8% disponibile sui titoli decennali argentini denominati in USD (legge di New York). Data la natura denominata in USD di queste obbligazioni, i rischi sono concentrati sul default e le previsioni del FMI suggeriscono che il rapporto tra debito lordo e PIL scenderà al 74% nel 2026 (dal recente picco del 155% nel 2023). La grande opportunità potrebbe essere sfumata (il picco recente è stato del 31% nell’ottobre 2022), ma con l’entusiasmo per le riforme di Milei e il sostegno offerto dagli Stati Uniti, ritengo che i rendimenti saranno difficili da eguagliare.

7. Il prezzo del carbonio nell’UE supera i 100 euro per tonnellata

L’ESG potrebbe non essere più di tendenza, ma ritengo che il cambiamento climatico sia la più grande esternalità che dobbiamo affrontare e che far pagare chi inquina sia il modo più efficiente per affrontarla. Il sistema di scambio delle quote di emissione dell’UE cerca di stabilire segnali di prezzo adeguati riducendo sistematicamente il volume delle quote di emissione di CO2. Il tasso di riduzione del tetto massimo delle quote è stato raddoppiato dal 2,2% all’anno nel periodo 2021-23 al 4,3% dal 2024 al 2027, il che dovrebbe sostenere il prezzo delle quote (prezzo del carbonio). Il prezzo di CO2 nell’UE ha toccato il minimo di 56 euro per tonnellata nel febbraio 2024 e recentemente ha raggiunto un picco di poco inferiore a 89 euro (appena al di sotto del mio obiettivo per il 2025 di 90 euro). Una ripresa dell’economia dell’UE (che mi aspetto) potrebbe aumentare la domanda di quote, proprio mentre l’offerta diminuisce più rapidamente. Pertanto, raddoppio la mia previsione e prevedo che il prezzo del CO2 nell’UE supererà i 100 euro nel 2026.

8. Le azioni keniane registrano una performance superiore alla media per il terzo anno consecutivo

Nella mia ricerca di opportunità di investimento insolite sui mercati azionari, solitamente cerco il Santo Graal di un rendimento da dividendi superiore al rapporto prezzo/utili. Quest’anno le opzioni sono molto limitate: Botswana e Romania sono gli unici mercati che soddisfano i criteri sopra indicati quando si utilizzano i rapporti di valutazione storici.

Tuttavia, dopo un guadagno del 51% in valuta locale dell’indice Nairobi All Share (NAS) nel 2025, continuo a puntare sul Kenya. Il P/E stimato del NAS per il 2026 è 7,2 e il rendimento da dividendi per il 2026 è 7,4% (al 9 gennaio 2026, secondo le stime di consenso di Bloomberg). Di solito, quando i parametri di valutazione raggiungono tali livelli, significa che si è presentata una grande opportunità o che qualcosa sta per andaremolto male. Le stime di consenso di Bloomberg suggeriscono che sia gli utili che i dividendi dovrebbero aumentare nel 2026 e nel 2027. Quindi, nessun problema da questo punto di vista. Inoltre, i consueti parametri macroeconomici (crescita, inflazione e saldi economici) non segnalano grossi problemi e nel 2025 lo scellino è rimasto sostanzialmente stabile rispetto al dollaro statunitense. L’inconveniente è una capitalizzazione di mercato di soli 21 miliardi di dollari.

9. L’oro scende sotto i 3.500 dollari

Al momento, tutto sembra favorire l’oro: il debito pubblico in aumento, le crescenti tensioni geopolitiche e l’indebolimento del dollaro. La maggior parte degli investitori che incontro apprezza l’oro: comprensibile, dato il raddoppio del suo prezzo in meno di due anni. Tuttavia, mi aspetterei un calo della domanda quando i prezzi aumentano così tanto. Infatti, i dati del World Gold Council mostrano i seguenti cali su base annua nei primi tre trimestri del 2025: acquisti delle banche centrali -13%, domanda di gioielli -20% e domanda di tecnologia – 1%. L’unica componente della domanda in aumento è stata quella degli investimenti (+87%), in gran parte grazie all’inversione di tendenza dei deflussi dagli ETF. Temo che, a un certo punto, gli investitori inizieranno a concentrarsi sul livello piuttosto che sullo slancio dei prezzi. Quando ciò accadrà, credo che il calo potrebbe essere rapido.

10. L’Inghilterra raggiunge la finale della Coppa del Mondo FIFA

La Coppa del Mondo FIFA 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti potrebbe essere una delle più complesse, considerando i requisiti per il visto statunitense, i prezzi elevati dei biglietti, l’ampliamento a 48 squadre, la mancanza di attenzione al benessere dei giocatori e degli spettatori (clima troppo caldo) e l’aumento delle misure di sicurezza ogni volta che il presidente degli Stati Uniti è presente.

Per quanto riguarda il calcio, la FIFA ha organizzato le cose in modo che le prime quattro squadre in classifica non possano incontrarsi fino alle semifinali (se tutto va secondo i piani). Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, ritengo che saranno proprio queste quattro squadre a disputare le semifinali. Lungo il percorso, prevedo che l’Inghilterra batterà il Messico negli ottavi di finale (a Città del Messico) e il Brasile nei quarti di finale. Poi, la grande sorpresa: mi aspetto che l’Inghilterra batta l’Argentina in semifinale, raggiungendo così la finale per la prima volta dal 1966. Purtroppo, ritengo che dovrà poi affrontare la Spagna, prima in classifica, che a mio avviso prevarrà.

Considerazioni sui rischi

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono oscillare (in parte a causa di fluttuazioni dei tassi di cambio) e gli investitori potrebbero non ottenere l‘intero importo inizialmente investito.