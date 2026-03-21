Donazioni di immobili e aziende: quando si paga (e quando no) l’imposta. Ma conviene davvero?

Regole, esenzioni e modalità operative tra imposte, franchigie e passaggi generazionali

Il trasferimento di immobili e aziende tramite donazione è uno strumento molto utilizzato in Italia, soprattutto per pianificare il passaggio generazionale e proteggere il patrimonio. Ma il quadro normativo è articolato: tra esenzioni, franchigie e condizioni da rispettare, la differenza tra un’operazione fiscalmente efficiente e una costosa può essere significativa.

Il principio generale: imposta sulle donazioni e franchigie

In Italia, la donazione è soggetta all’imposta sulle donazioni, disciplinata dal Testo Unico sulle successioni e donazioni (D.Lgs. 346/1990 art. 1 comma 4 bis). Tuttavia, nella maggior parte dei casi, il prelievo effettivo dipende dal grado di parentela tra donante e beneficiario.

Le aliquote principali sono:

4% per coniuge e parenti in linea retta (figli, genitori)

per coniuge e parenti in linea retta (figli, genitori) 6% per fratelli e sorelle

per fratelli e sorelle 6% senza franchigia per altri parenti fino al quarto grado

per altri parenti fino al quarto grado 8% per soggetti terzi

Ma il punto chiave sono le franchigie:

fino a 1 milione di euro per ciascun beneficiario (coniuge o figli)

per ciascun beneficiario (coniuge o figli) 100.000 euro per fratelli e sorelle

Sotto queste soglie, non si paga l’imposta di donazione.

Donazione di immobili: imposte e agevolazioni

Quando si dona un immobile, anche se non si paga l’imposta di donazione grazie alla franchigia, restano comunque dovute:

imposta ipotecaria (2%)

imposta catastale (1%)

Entrambe calcolate sul valore catastale.

Agevolazione “prima casa”

Se il beneficiario ha i requisiti “prima casa”, queste imposte si riducono a:

200 euro + 200 euro (importo fisso)

Questa è una delle leve fiscali più rilevanti e spesso sottovalutate.

Donazione d’azienda: l’esenzione totale (ma con condizioni)

Il caso più interessante riguarda il trasferimento di aziende, rami d’azienda o partecipazioni societarie.

La normativa prevede una esenzione totale dall’imposta di donazione se:

il trasferimento avviene a favore di discendenti o coniuge

il beneficiario prosegue l’attività d’impresa

l’attività viene mantenuta per almeno 5 anni

Questa agevolazione è centrale nei passaggi generazionali e viene spesso utilizzata per evitare la frammentazione o la vendita forzata delle imprese familiari.

Attenzione

Se l’attività viene ceduta prima dei 5 anni, si perde il beneficio e scattano imposte e sanzioni.

Le modalità operative: atto notarile e formalità

La donazione richiede obbligatoriamente:

atto pubblico davanti a un notaio

presenza di due testimoni

Nel caso di immobili:

trascrizione nei registri immobiliari

voltura catastale

Nel caso di aziende:

aggiornamento del Registro delle Imprese

eventuali comunicazioni fiscali e previdenziali

È quindi un’operazione formalmente più complessa rispetto a una compravendita.

I rischi (spesso sottovalutati)

Nonostante i vantaggi fiscali, la donazione presenta alcune criticità:

1. Azioni di riduzione e lesione di legittima

Gli eredi legittimari (figli, coniuge) possono contestare la donazione se viola le quote di legge.

2. Problemi nella circolazione degli immobili

Un immobile donato può essere più difficile da vendere o ipotecare, perché si temono future contestazioni ereditarie. Ma c’e una soluzione. E’ consigliabile stipulare una polizza assicurativa quando si tratta di immobili donati, perché è l’unico modo per rendere tutti più tranquilli davanti a un rischio che, pur poco frequente, è comunque previsto dalla norma.

3. Irrevocabilità

La donazione è difficilmente revocabile, salvo casi eccezionali (ingratitudine, sopravvenienza di figli).

Quando conviene davvero

La donazione è particolarmente efficace quando:

si pianifica un passaggio generazionale

si trasferiscono aziende operative con continuità

con continuità si rientra nelle franchigie fiscali

Meno conveniente quando:

il patrimonio è destinato a essere venduto nel breve termine

ci sono potenziali conflitti tra eredi

si vogliono mantenere ampi margini di controllo sul bene

Il quadro attuale: stabilità normativa ma attenzione alle riforme

Ad oggi il sistema italiano è considerato relativamente favorevole rispetto ad altri Paesi europei, grazie alle franchigie elevate e alle esenzioni per le imprese. Tuttavia, il tema della riforma delle imposte patrimoniali è ciclicamente al centro del dibattito politico.

Per questo motivo, chi sta valutando una donazione importante — soprattutto di azienda — dovrebbe considerare non solo il vantaggio fiscale immediato, ma anche la stabilità nel medio periodo delle regole.