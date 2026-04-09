Caro gasolio e autotrasportatori, filiera sotto pressione: il rischio concreto per commercio e prezzi alimentari

Trasporti in crisi, margini azzerati e rincari a catena fino al supermercato

L’aumento del prezzo del gasolio sta diventando uno dei principali fattori di instabilità economica in Italia, con effetti diretti su autotrasporto, commercio e prezzi alimentari. I dati più recenti mostrano un quadro chiaro: il costo del diesel ha superato stabilmente i 2,10–2,60 euro al litro, con picchi ancora più elevati in autostrada .

Autotrasporto: costi fuori controllo e margini azzerati

Per le aziende di trasporto, il carburante è la voce più critica: rappresenta tra il 30% e il 35% dei costi totali. Questo significa che ogni aumento si scarica immediatamente sui bilanci.

+0,25 €/litro → fino a 9.000 € di costi in più per camion all’anno

pieno di un mezzo pesante → fino a 900 €

aumento settimanale → anche +15 cent/litro (+8%)

Il problema è strutturale: i margini del settore sono inferiori al 3% e i costi crescono più velocemente delle tariffe. Secondo le associazioni di categoria, molte imprese non riescono a trasferire gli aumenti ai clienti e rischiano perdita di liquidità, riduzione delle attività e paradossalmente il fermo dei mezzi, cioè l’impossibilità di recuperare l’investimento.

Il rischio sistemico: blocco della filiera logistica

In Italia oltre l’80% delle merci viaggia su gomma. Se il settore si ferma, si ferma tutto. Le associazioni parlano apertamente di rischio, anzitutto di camion fermi nei piazzali, ma comunque di consegne rallentate e in generale di interruzioni nelle forniture. Questo impatta direttamente sulla grande distribuzione, sull’industria alimentare e sul commercio al dettaglio.

Effetto domino: aumento dei prezzi alimentari

Il passaggio dal carburante al consumatore finale è diretto. E’ un meccanismo semplice: aumenta il costo del trasporto, aumenta il costo logistico per produttori e distributori, i prezzi vengono trasferiti ai consumatori

Secondo gli operatori il rincaro del gasolio si riflette immediatamente sui prodotti freschi, ma in generale la logistica incide su tutta la filiera, dalla produzione allo scaffale. E non è solo un effetto temporaneo: gli shock energetici tendono a produrre aumenti persistenti dei prezzi.

I prodotti più a rischio

Non tutti i prodotti alimentari reagiscono allo stesso modo. I più esposti sono frutta e verdura (trasporto rapido e refrigerato), i prodotti freschi come latticini e piatti pronti, in generale gli alimenti importati o distribuiti su lunghe distanze. Il problema è che sono proprio questi prodotti a costituire il tema più sensibile per i consumatori.

Il rischio concreto è una nuova fase inflattiva “da energia”, simile a quella già vista nel 2022 ma più concentrata sulla logistica.

Il problema non è solo il prezzo del carburante, ma la struttura del sistema che ha forte dipendenza dal trasporto su gomma, con margini industriali molto bassi e scarsa capacità di assorbire shock.

Non è solo un problema per i trasportatori, ma un problema sistemico che colpisce tutta l’economia reale, dal produttore al consumatore finale.