Festa d’estate di “M’Impegno” alla Balera dell’Ortica, grande partecipazione dei soci

Quasi 350 persone alla Festa d’estate di M’Impegno. Ferraro: «La nostra forza è costruire relazioni tra persone che vogliono migliorare la società»

Grande partecipazione alla Balera dell’Ortica per l’appuntamento estivo dell’associazione. Consegnate le targhe ai nuovi componenti del Comitato d’Onore e rilanciato l’impegno per una comunità sempre più aperta, inclusiva e protagonista della vita cittadina.

Una Balera dell’Ortica gremita, quasi 350 partecipanti e un clima di autentica amicizia hanno fatto da cornice alla tradizionale Festa d’estate di M’Impegno, che anche quest’anno ha riunito rappresentanti delle istituzioni, del mondo delle professioni, dell’associazionismo, della cultura e del volontariato, insieme a tanti amici che negli anni hanno scelto di condividere il percorso dell’associazione.

Ad aprire la serata è stato il presidente Carmelo Ferraro, che ha ripercorso la crescita di M’Impegno, nata con poco più di trenta amici e diventata oggi una realtà capace di richiamare centinaia di persone attorno ai valori dell’impegno civico e della partecipazione.

«Quando guardo questa Balera piena – ha affermato – penso che il risultato più bello non siano i numeri, ma il fatto che tante persone continuino a scegliere di stare insieme. Oggi, in una società nella quale prevalgono spesso divisioni e individualismo, chi riesce davvero a radunare quasi trecentocinquanta persone così diverse tra loro? Questo significa che c’è ancora una grande voglia di comunità.»

Nel corso del suo intervento Ferraro ha ricordato che la missione di M’Impegno non è soltanto organizzare eventi, ma creare relazioni stabili tra persone e realtà differenti.

«Abbiamo riscoperto un’umanità fatta di connessioni e di relazioni. Siamo catalizzatori di reti e di positività. Siamo acceleratori di positività. Vogliamo fare, e facciamo, la differenza.»

Un messaggio che si è intrecciato con il richiamo alle parole dell’Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, che ha definito Milano «il cantiere della speranza», un’immagine che Ferraro ha indicato come una delle ispirazioni del lavoro portato avanti da M’Impegno.

«Non mettiamo un limite ai nostri sogni. Il nostro sogno è sempre lo stesso: vivere in un mondo migliore e provare a essere noi costruttori di un mondo migliore, in qualunque condizione.»

La serata ha visto la partecipazione del Sottosegretario all’Istruzione Paola Frassinetti, di monsignor Carlo Azzimonti, di Stefano Bolognini, dei consiglieri regionali Marco Bestetti, Giulio Gallera e Chiara Valcepina, della vicepresidente del consiglio comunale di Milano Annarosa Racca, del colonnello dei Carabinieri Carlo Sfacteria, della Presidente della Corte d’Appello di Brescia Giovanna Di Rosa e del Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Milano Antonino La Lumia.

Molto apprezzata anche la presenza di padre Gianni Criveller e don Giuseppe Zhang, definiti da Ferraro i “padri spirituali” di M’Impegno, che negli anni hanno accompagnato il percorso dell’associazione offrendo un importante contributo umano e culturale.

Un caloroso saluto è stato rivolto anche alla numerosa comunità cinese, e alla valorosa comunità ucraina, sempre più protagoniste delle attività dell’associazione grazie alle iniziative dedicate al dialogo tra culture e alle collaborazioni sviluppate negli ultimi anni.

Nel suo intervento Ferraro ha voluto ringraziare anche tutti i gruppi che costituiscono la rete di M’Impegno: Laboratorio Società e Salute, Traiettorie Urbane, Giovani Traiettorie, M’Impegno di Gola, il Forum delle Donne Ucraine, l’Osservatorio Metropolitano, Art e Musica Insieme, il Rotary Precotto San Michele.

Particolarmente emozionante è stato il momento dedicato all’ingresso nel Comitato d’Onore di M’Impegno di tre personalità che hanno condiviso i valori dell’associazione: Nicoletta Prandi, giornalista e conduttrice di Radio Lombardia; Maurizio Molinari, direttore dell’Ufficio del Parlamento europeo a Milano; e Sabina Negri, giornalista, autrice, attrice e protagonista del panorama culturale italiano.

La serata è stata arricchita dalle esibizioni della scuola di Danza Mara Terzi e da numerosi momenti di convivialità che hanno trasformato la festa in un’occasione concreta di incontro tra persone, confermando lo spirito che anima M’Impegno fin dalla sua nascita.

Al termine dell’iniziativa, Carmelo Ferraro e Markus Krienke hanno rivolto un sentito ringraziamento ai volontari, agli sponsor, agli organizzatori, ai fotografi, ai videomaker e a tutti coloro che, con passione e spirito di servizio, hanno contribuito alla riuscita dell’evento.

L’ampia partecipazione registrata rappresenta un’ulteriore conferma della crescita di M’Impegno e della capacità dell’associazione di mettere in rete esperienze, competenze e sensibilità diverse, dimostrando che costruire relazioni autentiche continua a essere una delle risposte più efficaci alle sfide della società contemporanea.