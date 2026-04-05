Data center nello spazio, la nuova frontiera dei miliardari tech

Musk e Bezos puntano sull’orbita per alimentare l’AI, ma i dubbi restano forti

L’idea sembra uscita dalla fantascienza, ma sta entrando nel dibattito industriale: portare i data center nello spazio per sostenere la crescita dell’intelligenza artificiale. A sostenerla sono figure centrali dell’industria tecnologica come Elon Musk e Jeff Bezos, mentre colossi come Nvidia iniziano a esplorare il cosiddetto space computing.

Secondo McKinsey, l’intera economia spaziale potrebbe valere fino a 1.800 miliardi di dollari entro il 2035, un contesto che spiega perché il tema stia guadagnando attenzione tra investitori e analisti.

Il motivo dell’interesse è legato a un problema molto concreto: l’AI richiede quantità crescenti di energia e infrastrutture. I data center nello spazio offrirebbero, almeno sulla carta, energia solare continua senza interruzioni, minore pressione sulle reti terrestri e sistemi di raffreddamento potenzialmente più efficienti. Secondo diversi analisti citati dalla stampa americana, tra cui CNBC e Bloomberg, l’idea è diventata centrale proprio perché l’intelligenza artificiale sta mettendo sotto stress le infrastrutture energetiche globali.

Sistemi di lancio sempre più economici

In questo scenario, SpaceX gioca un ruolo decisivo con lo sviluppo di sistemi di lancio sempre più economici, elemento chiave per rendere sostenibile qualsiasi progetto orbitale. La possibile IPO dell’azienda continua ad alimentare l’interesse degli investitori. Parallelamente, Blue Origin sta costruendo un ecosistema di infrastrutture spaziali commerciali che potrebbero ospitare in futuro anche capacità di calcolo.

Anche Nvidia guarda allo spazio come estensione del computing distribuito, soprattutto per applicazioni legate a osservazione terrestre, comunicazioni e intelligenza artificiale decentralizzata.

Entusiasmo e cautela

La stampa americana si divide tra entusiasmo e cautela. Bloomberg e CNBC parlano di una possibile nuova fase industriale, una sorta di evoluzione dopo il cloud computing. Altri osservatori, come il Wall Street Journal, invitano invece alla prudenza e sottolineano come il modello sia ancora lontano da una reale commercializzazione.

Le criticità sono infatti evidenti. I costi di lancio, pur in calo, restano elevati. La manutenzione di infrastrutture nello spazio è complessa e costosa. Inoltre, la latenza nelle comunicazioni tra Terra e orbita rappresenta un limite tecnico non trascurabile.

Il vero nodo è economico

Sulla Terra l’energia è costosa ma le infrastrutture esistono già. Nello spazio l’energia sarebbe abbondante, ma richiederebbe investimenti iniziali enormi. Il punto di equilibrio tra questi due modelli è ancora lontano.

Il motivo per cui il tema emerge proprio ora è legato a tre fattori convergenti: il boom dell’intelligenza artificiale, la pressione sui sistemi energetici globali e la nuova corsa allo spazio commerciale. Insieme stanno aprendo scenari che fino a pochi anni fa sembravano teorici.

La lettura più realistica è che i data center nello spazio rappresentino una possibilità concreta nel lungo periodo, ma non ancora una soluzione pronta per il mercato. Il rischio, come già visto in altre fasi tecnologiche, è anticipare troppo una trasformazione che richiede ancora tempo per maturare.

In definitiva, il progetto resta più una visione strategica che un business immediato. Il punto non è se accadrà, ma quando e a quali condizioni economiche e tecnologiche diventerà davvero sostenibile.