Per l’OPEC+ il recupero del petrolio sarà lento dopo la guerra in Iran

Produzione simbolica, infrastrutture danneggiate e prezzi ancora sotto pressione

La posizione di OPEC+ che avverte di una ripresa lenta del mercato petrolifero dopo la guerra in Iran è confermata dai principali media internazionali e riflette una realtà molto più complessa di quanto suggeriscano i semplici annunci di aumento della produzione.

La più grande interruzione dell’offerta petrolifera

La guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran ha generato quella che diversi analisti definiscono la più grande interruzione dell’offerta petrolifera della storia recente. Il nodo centrale com’è noto è la chiusura dello Stretto di Hormuz, attraverso cui passa circa il 20% del petrolio mondiale. Le conseguenze sono immediate: perdita fino a 15 milioni di barili al giorno, crollo della produzione OPEC ai minimi dal 2020 e prezzi del Brent che si avvicinano o superano i 120 dollari al barile. Non si tratta quindi di una crisi ciclica, ma di uno shock sistemico.

Le riparazioni richiederanno mesi, se non anni

Nonostante l’annuncio di un aumento della produzione di circa 206.000 barili al giorno, gli stessi Paesi produttori ammettono che si tratta di una misura quasi simbolica. Le ragioni sono molteplici. In primo luogo, le infrastrutture energetiche sono state colpite: attacchi con droni e missili hanno danneggiato impianti in Kuwait, Emirati e in diverse aree del Golfo, e le riparazioni richiederanno mesi, se non anni. In secondo luogo, il sistema logistico è in crisi: con lo Stretto di Hormuz chiuso, le petroliere non possono transitare, le rotte alternative sono limitate e gli stoccaggi si saturano rapidamente. Anche quando il petrolio viene estratto, spesso non può essere esportato. Infine, resta un rischio geopolitico elevato: anche in caso di cessate il fuoco, i costi assicurativi, il pericolo di nuovi attacchi e l’incertezza politica impediranno un ritorno immediato alla normalità.

La comunicazione di OPEC+ è quindi ambivalente. Da un lato, il cartello cerca di rassicurare i mercati annunciando un aumento della produzione. Dall’altro, segnala chiaramente che la normalizzazione sarà lunga e incerta. È una strategia tipica: stabilizzare le aspettative senza promettere risultati immediati.

La stampa internazionale conferma questa lettura. Reuters e Barron’s sottolineano che l’aumento produttivo è in gran parte teorico e che le condizioni operative non consentono una reale espansione dell’offerta. MarketWatch evidenzia che anche con la riapertura dello Stretto di Hormuz il ritorno alla normalità richiederà mesi o anni. Diversi analisti energetici avvertono inoltre che, se la crisi dovesse protrarsi, i prezzi potrebbero superare i 150 dollari al barile, con una volatilità destinata a restare elevata.

Conseguenze già visibili a livello globale

I prezzi dei carburanti sono in aumento, le pressioni inflazionistiche crescono e si rafforza il rischio di rallentamento economico. Secondo diversi osservatori, siamo di fronte a una crisi energetica paragonabile e per certi aspetti superiore a quelle degli anni Settanta.

La posizione di OPEC+ appare quindi realistica ma anche strategica. Da un lato riconosce i limiti concreti alla capacità produttiva e prepara i mercati a una fase prolungata di tensione. Dall’altro cerca di evitare una crisi di fiducia, mantenendo un certo controllo narrativo sull’evoluzione dei prezzi: un recupero lento non è solo una previsione prudente ma una constatazione dei limiti strutturali del sistema attuale. Non siamo di fronte a una semplice crisi di produzione, ma a una crisi più ampia che riguarda accesso alle rotte, sicurezza delle infrastrutture e fiducia nel funzionamento del mercato energetico globale.