Eccellenza del Made in Italy: a Milano 8 aprile. In mostra il talento dell’artigianato
Una mattinata dedicata alla creatività, all’innovazione e al saper fare italiano. Mercoledì 8 aprile, a partire dalle ore 10.00 negli spazi de “La Galleria – Manifatture Artigiane Certosa” (via Ludovico di Breme 79), si svolgerà “Eccellenza del Made in Italy”, un evento che celebra il valore e il talento dell’artigianato.
A La Galleria – Manifatture Artigiane Certosa uno spazio di 1000 metri quadrati dedicato alla promozione delle eccellenze artigiane e all’incontro con buyer internazionali
Nel panorama in continua evoluzione del Milano Certosa District, uno dei quartieri più dinamici e in trasformazione della città, prende forma una nuova iniziativa dedicata alla valorizzazione dell’artigianato italiano: uno spazio espositivo inaugurato durante il Fuorisalone 2025 e pensato come hub permanente per la promozione del Made in Italy.
Un’occasione per scoprire da vicino il meglio delle produzioni artigiane, tra design, fashion, food, arte e tecnologia, in un percorso che racconta la qualità e l’identità delle imprese del territorio.
L’evento “Eccellenza del Made in Italy” mercoledì 8 aprile
La mattinata si aprirà alle ore 10.00 con l’accoglienza dei partecipanti, seguita alle 10.30 dall’inaugurazione ufficiale e i saluti istituzionali. A chiudere, a partire dalle 11.30, una degustazione pensata per valorizzare anche l’eccellenza enogastronomica artigiana.
Inserito nel dinamico contesto del Milano Certosa District, l’evento rappresenta un punto di incontro tra imprese, istituzioni e pubblico, con l’obiettivo di promuovere il Made in Italy e rafforzare il legame tra tradizione e innovazione.
L’iniziativa è organizzata da Fiera di Monza e Brianza in collaborazione con l’Istituto Luigi Gatti di APA Confartigianato Imprese.
Un momento per entrare in contatto con storie d’impresa, competenze e visioni che rendono unico il tessuto artigiano italiano.
Saranno presenti (in ordine alfabetico):
2G Nanotech
AD2
Alta Selva
Buondioli
Casa del Made in Italy
Celestia Moments
Europartner
Fondo Plastico
Gargano Sapori
Lenato
Meragalli TNB Project
Meridian
Mercury Auctions
Panizzari
Ponte d’Oriente
Silenzio by Fontana
Tempini 1921
Trendiest
Vero G
Webidoo
Per informazioni e iscrizioni contattare: [email protected]