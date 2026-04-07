Eccellenza del Made in Italy: a Milano 8 aprile. In mostra il talento dell’artigianato

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Una mattinata dedicata alla creatività, all’innovazione e al saper fare italiano. Mercoledì 8 aprile, a partire dalle ore 10.00 negli spazi de “La Galleria – Manifatture Artigiane Certosa” (via Ludovico di Breme 79), si svolgerà “Eccellenza del Made in Italy”, un evento che celebra il valore e il talento dell’artigianato.

A La Galleria – Manifatture Artigiane Certosa uno spazio di 1000 metri quadrati dedicato alla promozione delle eccellenze artigiane e all’incontro con buyer internazionali

Nel panorama in continua evoluzione del Milano Certosa District, uno dei quartieri più dinamici e in trasformazione della città, prende forma una nuova iniziativa dedicata alla valorizzazione dell’artigianato italiano: uno spazio espositivo inaugurato durante il Fuorisalone 2025 e pensato come hub permanente per la promozione del Made in Italy.

Un’occasione per scoprire da vicino il meglio delle produzioni artigiane, tra design, fashion, food, arte e tecnologia, in un percorso che racconta la qualità e l’identità delle imprese del territorio.

L’evento “Eccellenza del Made in Italy” mercoledì 8 aprile

La mattinata si aprirà alle ore 10.00 con l’accoglienza dei partecipanti, seguita alle 10.30 dall’inaugurazione ufficiale e i saluti istituzionali. A chiudere, a partire dalle 11.30, una degustazione pensata per valorizzare anche l’eccellenza enogastronomica artigiana.

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Inserito nel dinamico contesto del Milano Certosa District, l’evento rappresenta un punto di incontro tra imprese, istituzioni e pubblico, con l’obiettivo di promuovere il Made in Italy e rafforzare il legame tra tradizione e innovazione.

L’iniziativa è organizzata da Fiera di Monza e Brianza in collaborazione con l’Istituto Luigi Gatti di APA Confartigianato Imprese.

Un momento per entrare in contatto con storie d’impresa, competenze e visioni che rendono unico il tessuto artigiano italiano.

Saranno presenti (in ordine alfabetico):

2G Nanotech

AD2

Alta Selva

Buondioli

Casa del Made in Italy

Celestia Moments

Europartner

Fondo Plastico

Gargano Sapori

Lenato

Meragalli TNB Project

Meridian

Mercury Auctions

Panizzari

Ponte d’Oriente

Silenzio by Fontana

Tempini 1921

Trendiest

Vero G

Webidoo

Per informazioni e iscrizioni contattare: [email protected]

Paolo Brambilla - Direttore Responsabile - Lamiafinanza.it Avatar

Paolo Brambilla - Direttore Responsabile - Lamiafinanza.it

giornalista dr.

Paolo Brambilla, Consigliere dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia, è direttore responsabile de "La Mia Finanza" e di "Trendiest Media Agenzia di stampa". Laureato a pieni voti in Economia e Commercio alla Bocconi (qualche decennio fa) con un breve Master a Harvard e un corso di copywriting a Berkeley, è membro attivo di numerosi club, fra i quali il "Rotary Club Milano Porta Vercellina" e il "Cambridge University Yacht Club". Rappresenta l'Italia a Bruxelles nell'associazione "Better Finance" a tutela di investitori e risparmiatori.

Areas of Expertise: economia, finanza, arte, cultura classica
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