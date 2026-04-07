Salone del Risparmio: dal 5 al 7 maggio 2026. Sono aperte le iscrizioni online

Sul sito www.salonedelrisparmio.com le iscrizioni alla XVI edizione del Salone del Risparmio

Il principale appuntamento europeo dedicato all’industria del risparmio gestito è in programma dal 5 al 7 maggio 2026 presso l’Allianz MiCo di Milano e online su FR|Vision, piattaforma video parte dell’ecosistema editoriale FocusRisparmio.

“Risparmio in movimento. Attivare la liquidità, accelerare la crescita”

L’edizione 2026 ruoterà attorno al titolo “Risparmio in movimento. Attivare la liquidità, accelerare la crescita”, un invito a riflettere sul ruolo strategico del risparmio come motore potenziale di sviluppo per l’economia e come leva per accompagnare le trasformazioni dei mercati e della società.

“Nel corso degli anni il Salone del Risparmio si è affermato come punto di riferimento per l’industria, non solo per la qualità dei contenuti, ma anche per la capacità di mettere in relazione mondi diversi e favorire un confronto costruttivo. Edizione dopo edizione abbiamo accompagnato le trasformazioni del settore, offrendo uno spazio autorevole in cui elaborare visioni condivise e approfondire le grandi dinamiche che stanno interessando il mondo degli investimenti. È proprio l’esperienza maturata in questi anni a rappresentare il vero patrimonio del Salone, che si conferma una piattaforma di dialogo per l’intera comunità professionale”, commenta Jean-Luc Gatti, Direttore del Salone del Risparmio.

L’edizione 2025 ha accolto circa 15.000 partecipanti unici, generando oltre 21.000 presenze complessive tra pubblico in presenza e collegamenti digitali, con una partecipazione composta per circa il 90% da operatori del settore e una crescente fruizione dei contenuti anche online.

Oltre 100 conferenze, più di 110 ore complessive di contenuti

Nel corso delle tre giornate, gli oltre 15.000 visitatori attesi potranno partecipare ad oltre 100 conferenze, più di 110 ore complessive di contenuti, distribuite in 14 sale attive in contemporanea. Un palinsesto ampio e articolato offrirà approfondimenti su scenari macroeconomici, strategie di investimento, innovazione tecnologica, evoluzione normativa e nuove esigenze dei risparmiatori, oltre a numerosi momenti di formazione professionale dedicati agli operatori, con il contributo di autorevoli esponenti dell’industria, autorità e opinion leader.

Complessivamente saranno 130 i marchi coinvolti nell’edizione 2026, a testimonianza della centralità del Salone per l’intera community professionale del risparmio gestito. Di questi, più di 100 saranno presenti nell’area espositiva con un proprio stand, trasformando l’Allianz MiCo in un punto di incontro per operatori, aziende e professionisti del settore.

Sette percorsi tematici

Anche nel 2026 l’offerta sarà organizzata attraverso sette percorsi tematici pensati per facilitare l’orientamento dei partecipanti: asset allocation e strategie di investimento, distribuzione e consulenza, mercati privati ed economia reale, sostenibilità e capitale umano, previdenza complementare, educazione e formazione, innovazione e digitalizzazione.

La dimensione phygital continuerà a essere un tratto distintivo della manifestazione. FR|Vision trasmetterà integralmente tutte le conferenze in programma, garantendo la fruizione in diretta e la disponibilità on demand degli incontri al termine dell’evento, ampliando la platea e prolungando nel tempo il valore dei contenuti.

La terza giornata del Salone sarà come di consueto aperta anche ai risparmiatori, alle famiglie e agli studenti, con contenuti dedicati alla diffusione della cultura finanziaria.

Il pre-programma è già consultabile online e sarà progressivamente aggiornato con i nuovi relatori e gli appuntamenti principali delle tre giornate. Per iscriversi alla XVI edizione del Salone del Risparmio è possibile visitare il sito www.salonedelrisparmio.com.