Episteme (o epistemia) e come il concetto può essere applicato alla realtà dell’AI

Episteme e intelligenza artificiale

Che cos’è. Perché è centrale per capire l’AI di oggi

Il termine episteme (spesso in italiano espresso come “epistemia”) deriva dal greco e indica, in senso generale, la conoscenza vera, fondata e sistematica, distinta dall’opinione (doxa). Nella filosofia classica, soprattutto in Platone, l’episteme è il sapere certo, basato su principi universali e non su percezioni soggettive.

Nel Novecento, il concetto viene rielaborato da Michel Foucault, che lo usa in modo più ampio: l’episteme diventa l’insieme delle regole implicite che definiscono cosa è considerato conoscenza valida in un’epoca storica. Non solo sapere, quindi, ma anche struttura del sapere.

Episteme: una definizione semplice

Possiamo riassumere così: l’episteme è il modo in cui una società stabilisce cosa è vero, cosa è conoscenza e come si produce e si valida il sapere. Non è solo “contenuto”, ma criterio di verità.

Come si applica all’intelligenza artificiale

L’AI non è solo una tecnologia, ma introduce un cambiamento profondo proprio nell’episteme contemporanea.

Dalla verità alla probabilità

L’AI (soprattutto i modelli linguistici) non produce verità nel senso classico, ma soltanto previsioni probabilistiche e risposte “plausibili”. E’ un concetto basilare, che segna un passaggio dall’episteme basata su verità verificabili a una basata su statistica e correlazioni.

Chi produce conoscenza

Tradizionalmente la conoscenza era prodotta da esperti e validata da istituzioni (università, scienza)

Con l’avvento della AI la conoscenza è generata da modelli addestrati su quantità enormi di dati spesso senza trasparenza e certo senza alcun controllo umano nella genesi delle risposte.

Cambia il soggetto dell’episteme: non più l’essere umano, e solo l’essere umano, ma sistemi artificiali che spesso si autogenerano.

Il problema dell’autorevolezza

Se un sistema AI produce una risposta ci si dovrebbe sempre chiedere: è vera? è affidabile? chi lo garantisce?

L’episteme diventa instabile, perché manca una fonte autorevole chiara e la validazione è semplicemente distribuita fra responsabilità del tutto irreali, finché non se ne verificano con attenzione le fonti.

Il rischio: confondere sapere e output

Nel caso dei modelli linguistici, uno dei punti più critici è che l’AI genera testi coerenti, ma non necessariamente veri. Questo crea un corto circuito tra forma del sapere “credibile” e contenuto che non è sempre “verificato”, se non è seguito da un intervento umano. È una sfida epistemologica prima ancora che tecnologica.

Il punto della riflessione contemporanea

Molti filosofi e studiosi vedono nell’AI una trasformazione dell’episteme simile a quella della stampa o di Internet, ma più radicale, perché riguarda la produzione stessa del sapere.

Il ricorso alla AI non cambia solo come accediamo alle informazioni, ma come definiamo la conoscenza

Una lettura critica

Dire che l’AI “è fonte di sapere” è fuorviante. L’AI non conosce, non comprende, non verifica, ma simula il sapere con grande efficacia. Questo mette in crisi l’idea classica di episteme, perché separa conoscenza da comprensione e confonde la verità con la plausibilità delle sue risposte.

Se l’episteme è il modo in cui definiamo cosa è conoscenza, l’impatto dell’intelligenza artificiale diventa chiarissimo quando la osserviamo nei settori concreti. Qui il cambiamento non è teorico: riguarda decisioni, responsabilità e verità operative.

Giornalismo: dalla verifica alla velocità

Nel giornalismo tradizionale ad esempio, la conoscenza si fonda su fonti verificabili, responsabilità editoriale, gerarchia delle informazioni: l’episteme è costruita sulla verifica

Con l’AI cambia il paradigma: i contenuti possono essere generati in pochi secondi, la velocità supera la verifica e spesso le fonti diventano opache. Il rischio è un’informazione plausibile ma non controllata

Molte redazioni oggi usano AI per scrivere bozze, sintetizzare notizie, analizzare dati: tutto questo è possibile, come nel passato quando si incaricava un neo-laureato appena giunto in redazione di affrontare un tema, spesso nuovo per lui, allo scopo di impostare una traccia di articolo che sarebbe poi stato sviluppato dal professionista di quel settore

Ora si guadagna tempo, facendo fare il lavoro a un algoritmo. Ma il punto critico resta: chi garantisce la verità di quanto costituirà la traccia di un futuro articolo? L’episteme giornalistica si sposta così da “vero verificato” a “credibile e rapido”. Ma la responsabilità fortunatamente resta in capo all’essere umano, al redattore che verificherà le fonti ed esprimerà il proprio parere, non quello dell’algoritmo di cui pure potrà tenere conto.

Un commento molto interessante

Paolo Maggioni, Oracle Senior Developer in suo intervento su LinkedIn lo spiego per un amico : da Treccani Neologismi (2026) : epistemia s. f. “La confortevole illusione di conoscenza prodotta dall’interazione con l’IA generativa dei grandi modelli linguistici (LLM), là dove la plausibilità simulativa del discorso fluente e la coerenza narrativa sostituiscono l’efficienza cognitiva e l’affidabilità dei dati. A parità di ignoranza, l’output generato da un LLM risulta più fluido, articolato, persuasivo di quello prodotto da un essere umano privo di competenze. Ma è un’efficienza simulativa, non cognitiva. E proprio per questo, più l’utente è inconsapevole dei limiti strutturali del modello, più è esposto al fascino della forma e all’equivoco dell’affidabilità. Il risultato è una nuova dinamica sistemica, che potremmo chiamare epistemia: non più solo disinformazione (distorsione del contenuto) o infodemia (sovraccarico informativo), ma una condizione in cui la produzione del sapere è colonizzata dalla sua apparenza”.

Una nuova episteme

Stiamo entrando in una fase in cui la conoscenza è distribuita fra gli esseri umani in un modo inimmaginabile fino a pochi anni fa, ma la verità è diventata solo probabilistica e l’autorevolezza diventata ibrida, cioè una sintesi tra essere umano e potenza algoritmica.

Non è necessariamente un peggioramento, ma è un cambiamento radicale. Il punto chiave è che l’AI non elimina la necessità di conoscenza, ma la trasforma in qualcosa di diverso, più potente, ma anche più fragile dal punto di vista etico. Il controllo umano è la base cui non rinunciare.

Qui il link a EPISTEME un valido blog alla ricerca della verità