Energia e diplomazia, il peso della missione di Giorgia Meloni nei Paesi arabi

Tra emergenza petrolifera e equilibri geopolitici: quanto può incidere davvero

La missione di Giorgia Meloni nei Paesi arabi si inserisce in uno scenario estremamente delicato: crisi energetica, tensioni nel Golfo e rischio di instabilità prolungata nei mercati petroliferi. Ma quanto può essere davvero utile, e soprattutto su quali piani?

Il contesto è quello di una crisi che non è solo energetica

Le tensioni nello Stretto di Hormuz incidono sui flussi globali, la produzione è limitata da fattori geopolitici e infrastrutturali e il mercato è dominato da dinamiche che superano il singolo Paese. Questo significa che nessuna missione bilaterale può risolvere da sola la crisi. L’Italia storicamente svolge un ruolo di mediazione nel mondo arabo. L’utilità della visita può essere considerata prodromica a migliori risultati per l’Unione europea, ma va letta almeno su tre livelli distinti.

Il primo riguarda la sicurezza degli approvvigionamenti. L’Italia è fortemente dipendente dall’import energetico e rafforzare i rapporti con i Paesi del Golfo, diversificare le forniture e ottenere impegni su flussi stabili serve a ridurre il rischio immediato di shock energetici. Non cambia il mercato globale, ma può proteggere il sistema italiano.

Il secondo livello è quello del posizionamento geopolitico. La missione rafforza il ruolo dell’Italia nel Mediterraneo allargato, consolida relazioni con partner strategici e aumenta il peso negoziale in ambito europeo. Non è solo energia, ma anche presenza internazionale.

Il terzo livello è quello della diplomazia. L’Italia può mantenere canali aperti, favorire il dialogo e contribuire, anche indirettamente, alla stabilità in una fase di tensione, ma occorre che la credibilità del premier italiano non venga scalfita da problematiche interne al Paese.

Allo stesso tempo, i limiti sono evidenti. La missione non può riaprire lo Stretto di Hormuz, non può aumentare rapidamente la produzione OPEC+ e non può abbassare i prezzi globali nel breve periodo. Il mercato del petrolio resta globale e dominato da pochi attori sistemici. La stampa internazionale tende a leggere queste iniziative in modo pragmatico: utili per accordi bilaterali, ma marginali nel cambiare gli equilibri complessivi.

Secondo diversi analisti, le visite diplomatiche servono più a garantire forniture che a influenzare i prezzi. Il rischio è quindi quello di sovrastimarne l’impatto immediato. La missione non risolve la crisi, ma potrebbe tutt’al più attenuarne gli effetti per l’Italia, soprattutto nel medio periodo e nella costruzione di relazioni strategiche: si tratta di un’azione necessaria ma non risolutiva, in un contesto in cui nessun Paese può permettersi di restare fermo.