Tesoro, collocati 4,5 miliardi in Buoni ordinari del Tesoro (Bot), rendimenti in calo

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha collocato complessivamente 4,5 miliardi di euro in Buoni ordinari del Tesoro (BOT) a 3 e 6 mesi nell’asta del 28 aprile 2026, registrando rendimenti in calo.



Nel dettaglio, sono stati assegnati 2,5 miliardi di euro di BOT trimestrali, con una vita residua di 75 giorni. La domanda ha raggiunto i 3,99 miliardi, determinando un rapporto di copertura pari a 1,60. Secondo i dati diffusi dalla Banca d’Italia, il rendimento medio ponderato semplice si è attestato al 2,161%.



Per quanto riguarda i BOT semestrali, il Tesoro ha collocato 2 miliardi di euro, con una vita residua di 153 giorni. Le richieste si sono attestate a 3,49 miliardi, per un rapporto di copertura di 1,75. Il rendimento medio ponderato semplice è sceso al 2,331%, segnando il livello più basso degli ultimi due mesi, in calo rispetto al 2,482% registrato a fine marzo.