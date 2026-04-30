Tesoro, collocati 4,5 miliardi in Buoni ordinari del Tesoro (Bot), rendimenti in calo

-

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha collocato complessivamente 4,5 miliardi di euro in Buoni ordinari del Tesoro (BOT) a 3 e 6 mesi nell’asta del 28 aprile 2026, registrando rendimenti in calo.


Nel dettaglio, sono stati assegnati 2,5 miliardi di euro di BOT trimestrali, con una vita residua di 75 giorni. La domanda ha raggiunto i 3,99 miliardi, determinando un rapporto di copertura pari a 1,60. Secondo i dati diffusi dalla Banca d’Italia, il rendimento medio ponderato semplice si è attestato al 2,161%.


Per quanto riguarda i BOT semestrali, il Tesoro ha collocato 2 miliardi di euro, con una vita residua di 153 giorni. Le richieste si sono attestate a 3,49 miliardi, per un rapporto di copertura di 1,75. Il rendimento medio ponderato semplice è sceso al 2,331%, segnando il livello più basso degli ultimi due mesi, in calo rispetto al 2,482% registrato a fine marzo.

Carolina Bergamaschi Avatar

Carolina Bergamaschi

Caporedattrice Redazione LMF La Mia Finanza PhD, MBA, CPA, MD
Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.