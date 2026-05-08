Al via il Giro d’Italia 2026… ma si parte dalla Bulgaria

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Prime tre tappe nei Balcani prima del ritorno in Italia: Calabria protagonista dal 12 maggio

Il Giro d’Italia 2026 prende ufficialmente il via venerdì 8 maggio con una scelta simbolica e strategica: la Grande Partenza dalla Bulgaria. Per la corsa rosa sarà una delle aperture internazionali più orientali degli ultimi anni, in linea con la tendenza delle grandi competizioni ciclistiche europee a rafforzare la propria dimensione globale e turistica.

Le prime tre tappe si svolgeranno infatti tra la costa del Mar Nero e la capitale bulgara, prima del trasferimento in Italia previsto per martedì 12 maggio, quando il Giro ripartirà dalla Calabria.

Le prime tre tappe in Bulgaria

8 maggio – Nessebar > Burgas

La corsa partirà dalla storica città di Nessebar, patrimonio UNESCO affacciato sul Mar Nero. Il percorso verso Burgas dovrebbe favorire velocisti e squadre interessate a controllare la corsa nella fase iniziale. Tappa pianeggiante ma non priva di insidie legate al vento costiero.

9 maggio – Burgas > area interna bulgara

La seconda giornata dovrebbe attraversare zone più mosse dell’entroterra bulgaro, con saliscendi continui e possibilità per fughe. Facile prevedere i primi distacchi in classifica. Una tappa meno scontata di quanto possa sembrare.

10 maggio – Sofia

La terza frazione porterà il Giro nella capitale Sofia: possibile occasione per velocisti resistenti o finisseur.

Il trasferimento in Italia

12 maggio – Catanzaro > Cosenza

Tappa potenzialmente molto interessante per via di un percorso nervoso, con salite brevi ma ripetute. Prevedibile un frazionamento del gruppo. La Calabria offrirà subito un terreno selettivo, molto diverso rispetto alle tappe bulgare iniziali.

Che Giro sarà?

Dalle prime indicazioni emerge un percorso molto vario con tappe veloci, giornate nervose e montagne decisive nelle settimane successive.

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Paolo Brambilla - Direttore Responsabile - Lamiafinanza.it

giornalista dr.

Paolo Brambilla, Consigliere dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia, è direttore responsabile de "La Mia Finanza" e di "Trendiest Media Agenzia di stampa". Laureato a pieni voti in Economia e Commercio alla Bocconi (qualche decennio fa) con un breve Master a Harvard e un corso di copywriting a Berkeley, è membro attivo di numerosi club, fra i quali il "Rotary Club Milano Porta Vercellina" e il "Cambridge University Yacht Club". Rappresenta l'Italia a Bruxelles nell'associazione "Better Finance" a tutela di investitori e risparmiatori.

Areas of Expertise: economia, finanza, arte, cultura classica
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