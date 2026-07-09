Aruba compra tre centrali idroelettriche. L’energia diventa l’infrastruttura strategica dell’intelligenza artificiale

— di Pierpaolo Ponzone —

L’acquisizione di tre impianti in Piemonte da parte del principale operatore italiano nei servizi cloud e data center racconta una trasformazione destinata ad accelerare. La crescita dell’intelligenza artificiale rende l’energia un fattore competitivo, mentre Terna e la International Energy Agency segnalano un’impennata della domanda elettrica legata alle nuove infrastrutture digitali.

Quando il principale operatore italiano nei servizi cloud e data center decide di investire in tre centrali idroelettriche costruite oltre un secolo fa, la notizia va ben oltre il valore dell’operazione industriale. Segna l’ingresso anche in Italia di una nuova stagione dell’economia digitale, nella quale la disponibilità di energia diventa un fattore competitivo al pari della capacità di calcolo e delle reti di telecomunicazione.

È in questa prospettiva che va letta l’acquisizione da parte di Aruba delle centrali idroelettriche di Cafasse, Lanzo Torinese e Balangero, in Piemonte. Costruiti tra il 1922 e il 1923, gli impianti producono complessivamente circa 10 GWh di energia rinnovabile all’anno. Con questa operazione il gruppo porta a undici le centrali di proprietà e si avvicina a una produzione complessiva di circa 60 GWh annui, pari a circa la metà del proprio fabbisogno energetico.

Aruba è il principale operatore italiano nei servizi cloud, hosting e data center e gestisce il più grande campus di data center del Paese, il Global Cloud Data Center di Ponte San Pietro (Bergamo). Le nuove centrali non alimenteranno direttamente le sue server farm, che continueranno a prelevare energia dalla rete nazionale per garantire continuità operativa ventiquattro ore su ventiquattro. L’investimento assume però un significato strategico: rafforzare la disponibilità di energia rinnovabile, diversificare le fonti di approvvigionamento e aumentare la resilienza del modello energetico aziendale.

La scelta di Aruba non rappresenta un caso isolato. In tutto il mondo le grandi aziende tecnologiche stanno cercando di assicurarsi energia attraverso contratti di lungo periodo o investimenti diretti in impianti di produzione. La ragione è semplice: la crescita dell’intelligenza artificiale sta aumentando rapidamente il fabbisogno energetico dei data center.

Secondo la International Energy Agency (IEA), nel 2024 i data center hanno consumato circa 415 TWh di elettricità, pari all’1,5% della domanda mondiale. Entro il 2030 questo valore potrebbe raggiungere circa 945 TWh, superando l’attuale consumo elettrico del Giappone. Una crescita trainata soprattutto dai sistemi di intelligenza artificiale, molto più esigenti rispetto alle applicazioni digitali tradizionali.

La sfida non riguarda soltanto la quantità di energia disponibile

L’IEA richiama anche la necessità di potenziare reti elettriche, sistemi di trasmissione e capacità di connessione. In Italia, Terna registra una crescita senza precedenti delle richieste di connessione dei data center alla rete di trasmissione nazionale, con una forte concentrazione nel Nord del Paese. Un’accelerazione che conferma come la disponibilità di energia e la capacità delle infrastrutture elettriche stiano diventando fattori decisivi per lo sviluppo dell’economia digitale.

Accanto al tema energetico emerge quello ambientale. L’aumento dei consumi elettrici può tradursi in maggiori emissioni di gas serra se l’energia proviene da fonti fossili. Per questo motivo la disponibilità di elettricità da fonti rinnovabili o a basse emissioni sta diventando una componente sempre più importante delle strategie industriali delle imprese tecnologiche.

L’operazione realizzata da Aruba assume quindi un valore che va oltre il perimetro aziendale. Segnala come anche in Italia stia prendendo forma una nuova geografia dell’economia digitale, nella quale la competitività non dipenderà soltanto dalla qualità delle reti di telecomunicazione o dalla potenza dei processori, ma anche dalla capacità di garantire energia sicura, stabile e sostenibile.

Per decenni l’innovazione è stata raccontata come un processo sempre più virtuale. L’intelligenza artificiale dimostra invece che il suo sviluppo dipende da infrastrutture estremamente concrete. Il cloud non vive nell’aria: vive nei data center. E i data center, oggi più che mai, vivono di energia.

La sfida, tuttavia, non riguarda soltanto le imprese tecnologiche. Riguarda anche il sistema Paese. Dalla capacità di accelerare gli investimenti nelle reti elettriche, di aumentare la produzione da fonti a basse emissioni e di pianificare infrastrutture adeguate dipenderà una parte della competitività italiana nell’economia dell’intelligenza artificiale. Se il Novecento è stato segnato dalla corsa alle materie prime, il XXI secolo potrebbe essere ricordato come l’epoca in cui la disponibilità di energia è tornata a determinare dove si produce innovazione, dove si attraggono investimenti e dove si costruisce il futuro digitale.