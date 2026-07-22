Intesa Sanpaolo ancora ai vertici dell’investment banking italiano: Euromoney conferma la leadership della Divisione IMI CIB

Euromoney Awards for Excellence

Il gruppo guidato da Carlo Messina ottiene per il secondo anno consecutivo il riconoscimento di “Best Investment Bank in Italy” agli Euromoney Awards for Excellence. Un premio che arriva mentre il settore bancario italiano attraversa una delle fasi di consolidamento più intense degli ultimi anni.

Intesa Sanpaolo si conferma tra i principali protagonisti della finanza italiana. La Divisione IMI Corporate & Investment Banking del gruppo ha ricevuto il riconoscimento di Best Investment Bank in Italy agli Euromoney Awards for Excellence 2026, uno dei premi internazionali più autorevoli nel settore bancario e finanziario. La cerimonia si è svolta a Londra il 16 luglio, mentre i risultati ufficiali sono stati pubblicati il 17 luglio da Euromoney.

Il riconoscimento arriva in un momento particolarmente significativo per il sistema bancario nazionale, caratterizzato da un’intensa stagione di operazioni straordinarie, acquisizioni e consolidamenti che stanno ridisegnando gli equilibri del settore. In questo contesto, il ruolo delle investment bank è diventato ancora più centrale nell’assistenza alle imprese, agli investitori istituzionali e alle pubbliche amministrazioni.

Secondo Euromoney, la Divisione IMI CIB di Intesa Sanpaolo continua a distinguersi per la capacità di combinare una forte presenza domestica con un crescente presidio internazionale, offrendo servizi di advisory, finanza strutturata, mercati dei capitali, finanza sostenibile e supporto alle operazioni di fusione e acquisizione. Il riconoscimento riguarda esclusivamente l’attività di investment banking e non coincide con il premio di migliore banca italiana, assegnato quest’anno a BPER.

La Divisione guidata da Mauro Micillo rappresenta oggi uno dei principali punti di riferimento per le imprese italiane che intendono finanziare la crescita, quotarsi sui mercati, emettere obbligazioni o realizzare operazioni straordinarie. Negli ultimi anni ha inoltre rafforzato il proprio posizionamento nei settori della transizione energetica, delle infrastrutture e della finanza sostenibile, aree diventate strategiche per gli investitori internazionali.

Commentando il riconoscimento, Mauro Micillo ha sottolineato come il premio rappresenti “un importante attestato della fiducia che il mercato ripone nella nostra Divisione e nel lavoro delle nostre persone”, ribadendo l’obiettivo di continuare a sostenere le imprese italiane attraverso competenze specialistiche, un network internazionale e soluzioni personalizzate.

Un premio che arriva durante il riassetto del credito italiano

L’edizione 2026 degli Euromoney Awards assume un significato particolare perché coincide con una fase di forte trasformazione del sistema bancario nazionale. Da mesi il mercato è interessato da numerose operazioni di aggregazione che coinvolgono alcuni dei principali istituti italiani, aumentando la domanda di consulenza finanziaria altamente specializzata.

In questo scenario, le divisioni di investment banking assumono un ruolo determinante nella strutturazione delle operazioni, nella raccolta di capitali e nell’assistenza agli investitori. Il riconoscimento assegnato a Intesa Sanpaolo certifica quindi non soltanto la qualità dei servizi offerti, ma anche la capacità della banca di mantenere una posizione di leadership in uno dei segmenti più competitivi della finanza europea.

Come viene assegnato il premio

Gli Euromoney Awards for Excellence sono considerati tra i principali benchmark internazionali del settore bancario. Ogni anno la rivista finanziaria britannica valuta centinaia di istituti sulla base di criteri quali qualità della consulenza, innovazione, capacità di esecuzione delle operazioni, presenza internazionale, solidità delle relazioni con la clientela e risultati conseguiti durante il periodo di valutazione.

Per l’Italia, oltre al riconoscimento attribuito a Intesa Sanpaolo come migliore investment bank, Euromoney ha premiato BPER come “Best Bank”, distinguendo quindi la performance complessiva dell’istituto da quella specifica nel corporate e investment banking.