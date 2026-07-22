La Russia accelera sulle criptovalute: verso un mercato regolamentato sotto il controllo dello Stato

Flavio Siano - Guest Author - esperto finanza e automotive -

La Russia è pronta a compiere uno dei passi più significativi nella regolamentazione delle criptovalute. La Duma di Stato si appresta infatti a esaminare in via definitiva il disegno di legge che punta a creare un quadro normativo completo per il mercato degli asset digitali, introducendo un sistema fortemente centralizzato e supervisionato dalla Banca di Russia.

Il provvedimento rappresenta un cambio di paradigma: dopo anni di incertezza normativa, Mosca punta a riconoscere formalmente le criptovalute come una forma di proprietà, regolamentandone acquisto, vendita e utilizzo nei pagamenti internazionali, pur mantenendo il divieto di impiego come mezzo di pagamento all’interno del Paese.

Mosca riscrive le regole del settore crypto

Uno degli aspetti più rilevanti della riforma riguarda il mercato degli exchange. Secondo il testo della legge, tutte le operazioni di compravendita di criptovalute dovranno transitare attraverso intermediari autorizzati. In pratica, gli exchange e gli operatori crypto dovranno ottenere una licenza per poter offrire servizi ai cittadini russi, mentre le piattaforme non autorizzate saranno progressivamente escluse dal mercato. L’obiettivo dichiarato è rafforzare i controlli antiriciclaggio, migliorare la tracciabilità dei flussi finanziari e ridurre il ricorso a piattaforme estere non regolamentate. Il modello ricorda, per molti aspetti, quello adottato nei mercati finanziari tradizionali, dove gli intermediari operano sotto la vigilanza delle autorità competenti.

La normativa introduce anche una netta distinzione tra investitori qualificati e investitori retail. Per questi ultimi è previsto un tetto massimo agli acquisti di criptovalute pari a 300.000 rubli all’anno (circa 3.800-4.000 dollari ai cambi attuali), effettuabili attraverso un singolo intermediario autorizzato. Gli investitori professionali, invece, non saranno soggetti a tali limitazioni. La misura punta a contenere il rischio per i piccoli risparmiatori, in linea con l’approccio prudenziale sostenuto dalla Banca Centrale russa nei confronti degli asset digitali.

Le crypto diventano uno strumento per il commercio internazionale

Dietro la stretta regolatoria si nasconde anche un obiettivo geopolitico. Le criptovalute vengono infatti considerate da Mosca uno strumento strategico per facilitare i pagamenti internazionali, soprattutto dopo l’esclusione di numerose banche russe dal circuito SWIFT e l’inasprimento delle sanzioni occidentali. Il nuovo impianto normativo amplia la possibilità per le imprese russe di utilizzare Bitcoin e altri asset digitali nelle transazioni transfrontaliere, offrendo un canale alternativo ai tradizionali sistemi di pagamento internazionali. La legalizzazione delle crypto per il commercio estero rappresenta quindi uno dei pilastri della strategia economica del Cremlino per ridurre la dipendenza dalle infrastrutture finanziarie occidentali.

La nuova legge riconosce inoltre le criptovalute come beni patrimoniali, rafforzando la tutela legale dei possessori in caso di controversie, fallimenti o successioni. Parallelamente, la Banca di Russia acquisirà un ruolo centrale nella supervisione del mercato, definendo i requisiti per gli operatori autorizzati, monitorando le transazioni e vigilando sul rispetto delle norme antiriciclaggio. Il risultato è un modello che punta a conciliare apertura e controllo: da un lato il governo riconosce il potenziale economico degli asset digitali, dall’altro ne limita fortemente l’utilizzo attraverso un sistema di autorizzazioni, controlli e soglie operative.

Bitcoin osservato speciale: cosa può cambiare per il mercato

Dal punto di vista del mercato, la riforma russa potrebbe avere implicazioni anche per Bitcoin. Il disegno di legge non rappresenta un’apertura indiscriminata verso le criptovalute, ma piuttosto un tentativo di incanalarne l’utilizzo all’interno di un sistema rigidamente regolamentato. Questo approccio potrebbe comunque rafforzare la legittimazione istituzionale di Bitcoin nel Paese, soprattutto come strumento per i pagamenti transfrontalieri.

Secondo CryptoTicker, se la normativa dovesse essere approvata nella sua forma definitiva, la domanda di Bitcoin potrebbe aumentare da parte delle aziende russe impegnate nel commercio internazionale, che vedrebbero nell’asset digitale un’alternativa ai circuiti finanziari tradizionali limitati dalle sanzioni occidentali. L’impatto sul prezzo globale, tuttavia, dovrebbe rimanere contenuto nel breve periodo, considerando che il mercato di Bitcoin continua a essere influenzato principalmente dalla domanda istituzionale negli Stati Uniti, dagli ETF spot e dalle decisioni di politica monetaria della Federal Reserve. Nel medio-lungo termine, però, l’ingresso di una grande economia come quella russa in un quadro normativo più definito potrebbe contribuire ad aumentare l’adozione istituzionale delle criptovalute. Più che generare un immediato rally dei prezzi, la nuova legge potrebbe rafforzare la narrativa secondo cui Bitcoin sta evolvendo da asset puramente speculativo a infrastruttura finanziaria utilizzabile anche per il commercio internazionale, purché all’interno di regole precise e sotto la supervisione delle autorità.

La svolta russa potrebbe influenzare il mercato globale

Se approvata definitivamente, la riforma rappresenterà uno dei quadri normativi più completi mai adottati dalla Russia nel settore crypto. Per gli operatori internazionali il messaggio è chiaro: Mosca non intende vietare le criptovalute, ma integrarle nel sistema finanziario nazionale mantenendone un controllo rigoroso. Una strategia che potrebbe trasformare gli asset digitali in uno strumento sempre più rilevante per il commercio estero e la resilienza economica del Paese, pur lasciando limitato il loro utilizzo nella vita quotidiana dei cittadini.

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