Generalfinance – intermediario finanziario vigilato specializzato nel factoring – nell’ambito del percorso di forte crescita della Società e di significativo ampliamento delle fonti di funding, annuncia una riorganizzazione della governance.

In particolare, l’assemblea ordinaria degli azionisti – per la prima volta convocata dopo la positiva conclusione dell’OPA di Credit Agricole su Creval – ha nominato il prof. Maurizio Dallocchio nuovo Presidente. Già consigliere della Società, nel suo nuovo ruolo il Presidente affiancherà Massimo Gianolli, Amministratore Delegato di Generalfinance, il quale ha dichiarato: “Sono davvero entusiasta che il prof. Dallocchio abbia accettato questo incarico; la figura di Maurizio, a cui sono profondamente legato da una solida amicizia e da una grandissima stima professionale, darà un ulteriore impulso al progetto di crescita di Generalfinance – in una fase molto importante di ripresa delle attività economiche nel nostro Paese – che porterà la nostra società, con la realizzazione del Piano Industriale, a raddoppiare i volumi da circa 760 milioni di turnover 2020 ai circa 1,5 miliardi attesi per il 2023”.

Il Prof. Dallocchio ha dichiarato: “Penso con un sorriso alla prima volta che Massimo Gianolli ed io ci incontrammo e lui mi raccontò di questa sua piccola boutique destinata a sostenere le imprese in temporanea difficoltà. Quanta strada da allora! E quanto sostegno all’economia e alla società che Generalfinance è stata in grado di mettere a disposizione! Sento con una certa tensione (positiva si intende…) la responsabilità di proseguire in un percorso di crescita responsabile e duratura che Massimo e la sua straordinaria squadra sono riusciti a mantenere per tanti anni”.

Professore Ordinario di Finanza Aziendale presso l’Università Bocconi, è inoltre Past Dean della SDA Bocconi School of Management. Ha perfezionato i suoi studi presso LBS – London Business School e New York University – Stern School of Business dove è stato anche visiting scholar. Ha insegnato e svolto attività accademica e di ricerca in tutto il mondo (CEIBS Shanghai, IMD Lausanne, Stockholm School of Economics, London Business School fra le altre). Dottore commercialista e revisore legale, è fondatore di DGPA & Co, attiva nel campo delle operazioni straordinarie e, insieme a Errequadro di cui è pure fondatore, di ristrutturazioni aziendali. Ha pubblicato un centinaio di articoli, monografie, casi, paper, trattati; fra questi il volume “Corporate Finance” (Wiley & Sons, 5^ ed. 2018, di cui è coautore), adottato nei corsi MBA e MSc di finanza in tutto il mondo. Ha partecipato a prestigiosi advisory board di organizzazioni domestiche e internazionali. Ha ricoperto e tuttora ricopre incarichi in qualità di presidente o membro dei consigli e organi di sorveglianza di società ed enti. Ha avuto ruoli e responsabilità nell’ambito di rilevanti operazioni straordinarie, fra le quali privatizzazioni, quotazioni, ristrutturazioni. In qualità di consigliere esperto è stato chiamato a ricoprire ruoli in banche e istituzioni finanziarie e previdenziali. Si segnala fra l’altro la presidenza dell’Audit Committee della Banca Europea degli Investimenti (BEI). È particolarmente attivo nel settore del no profit. Ha concluso 23 volte la maratona di New York.