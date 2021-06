Lombard Odier Investment Managers (“LOIM”) annuncia oggi di aver nominato Erika Wranegard come Portfolio Manager del team Fixed Income, in linea con il continuo ampliamento delle competenze della società in materia di sostenibilità nei mercati a reddito fisso globali.

Erika guiderà la gestione delle strategie TargetNetZero Global e European Investment Grade credit di LOIM, al fianco di Ashton Parker, Denise Yung e Jérôme Collet. Queste strategie lungimiranti si concentrano su aziende che, indipendentemente dal settore di appartenenza o dall’attuale impronta di carbonio, presentano traiettorie di temperatura allineate con un futuro a zero emissioni nette. Le due strategie a reddito fisso hanno attualmente masse in gestione pari a 270 milioni di franchi.

Erika arriva in LOIM con un’ampia conoscenza ed esperienza nei mercati del reddito fisso sostenibile. Precedentemente ha lavorato presso Öhman, società svedese di gestione patrimoniale sostenibile, dove dal 2016 si è occupata della gestione delle strategie Crossover Green Bond e Investment Grade Sustainable Credit. È stata anche responsabile dello sviluppo del quadro aziendale per l’integrazione ESG nel processo di investimento a reddito fisso e ha iniziato la sua carriera nel 2011, presso Morgan Stanley a Londra.

Erika è inoltre membro del PRI Advisory Committee on Credit Risk and Rating, un gruppo di lavoro incentrato sul miglioramento della considerazione trasparente e sistematica dei fattori ESG nell’analisi del rischio di credito, e dell’Advisory Committee for Green Assets Wallet, la prima piattaforma blockchain al mondo per la convalida e il reporting dell’impatto finanziario.

Con sede a Ginevra, Erika si unirà a LOIM ad agosto 2021 e risponderà a Yannik Zufferey, CIO, Fixed Income.

Yannik Zufferey, CIO, Fixed Income di LOIM ha affermato: “Siamo lieti di dare il benvenuto a Erika nel nostro team. Siamo estremamente convinti che la sostenibilità sia una delle considerazioni di investimento più importanti per che investe nel segmento obbligazionario. La passione e l’esperienza di Erika nel reddito fisso sostenibile la rendono la candidata perfetta per LOIM. Continuiamo a ampliare la nostra offerta in questo settore e a fornire strategie lungimiranti per i clienti che capitalizzano le opportunità ed evitano i rischi della transizione verso lo zero emissioni nette”.