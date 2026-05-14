La logistica è responsabile di oltre il 10% delle emissioni globali: 8 aziende su 10 aumentano gli investimenti sulla sostenibilità 

La sostenibilità nella logistica emerge come una delle sfide più urgenti a livello globale. Secondo l’Emissions Gap Report 2025 dell’UNEP, con le politiche attuali il Pianeta è diretto verso un aumento della temperatura fino a 2,8°C entro fine secolo. Anche considerando gli impegni climatici nazionali, il riscaldamento resterebbe compreso tra 2,3 e 2,5°C. Per rispettare l’obiettivo di 1,5°C, sarà necessario ridurre le emissioni globali del 55% entro il 2035 rispetto ai livelli del 2019. In questo scenario, il ruolo della logistica è centrale: la World Bankstima che il settore del trasporto merci e della supply chain sia responsabile del 10–11% delle emissioni globali di CO₂, evidenziando la necessità di una trasformazione profonda del comparto.



Allo stesso tempo, la risposta delle imprese sta accelerando e il cambiamento è in corso: secondo una recente survey ripresa da ESG Today, l’83% delle aziende ha aumentato gli investimenti in sostenibilità nell’ultimo anno, mentre oltre il 75% dei consumatori riconosce oggi la sostenibilità come fattore determinante nelle decisioni d’acquisto. In questo contesto, la tecnologia rappresenta una leva chiave: il 55% delle aziende punta su soluzioni per l’efficienza operativa, il 54% sul monitoraggio dei dati ESG e il 53% sulla gestione dell’impatto ambientale della supply chain, segno di un’evoluzione della sostenibilità da principio a leva concreta di gestione industriale.



È in questo quadro di trasformazione che si inserisce l’approccio di Due Torri SpA, azienda italiana specializzata nella logistica integrata e nei servizi di supply chain, che ha avviato un percorso strutturato di misurazione e gestione dei propri impatti ambientali, con particolare attenzione a consumi energetici ed emissioni di gas serra. La realtà ha inaugurato un nuovo hub logistico di 15.000 m² all’Interporto di Bologna, portando la superficie totale gestita a 85.000 m².



La struttura, ad alto standard tecnico e organizzativo, rappresenta un investimento strategico per rafforzare il modello di servizio di Due Torri Spa ed è sostenibile, grazie alla certificazione BREEAM In Use Excellent e a un impianto fotovoltaico da oltre 500 kWp. L’azienda bolognese ha rafforzato il proprio approccio alla sostenibilità attraverso la pubblicazione del primo Report di Sostenibilità, redatto in coerenza con gli standard europei ESRS e sviluppato con il coinvolgimento di oltre 150 stakeholder. In occasione della recente Giornata della Terra, ha inoltre lanciato il Portale Sostenibilità, uno spazio digitale attraverso cui è possibile consultare il report, approfondire contenuti legati alle persone, alla governance e seguire nel tempo iniziative e progetti futuri, con aggiornamenti annuali sia del report che delle attività svolte.Il documento restituisce una fotografia puntuale delle performance ambientali: i consumi energetici totali si sono attestati a 1.333,97 MWh, con il 4,9% proveniente da fonti rinnovabili, mentre la produzione di energia fotovoltaica ha raggiunto 259,5 MWh.



Le emissioni complessive si sono invece attestate a 8.547 tonnellate di CO₂ equivalente. In questo contesto, Due Torri SpA ribadisce il proprio impegno verso una logistica sempre più sostenibile e a basso impatto ambientale, attraverso azioni orientate all’efficienza energetica, alla riduzione delle emissioni e al monitoraggio strutturato delle proprie performance. “Questo Report di Sostenibilità nasce per rendere visibile un percorso fatto di scelte quotidiane, attenzione alle persone, rispetto per l’ambiente e responsabilità verso il territorio. Non è un punto di arrivo, ma l’inizio di un cammino che vogliamo costruire con metodo, trasparenza e visione.



Un invito a conoscere come lavoriamo oggi e come immaginiamo il nostro futuro”, commenta Andrea Franceschelli, Vice Presidente e Amministratore Delegato di Due Torri SpA. Accanto alla dimensione ambientale, l’azienda conferma l’impegno verso le persone, con il 93% dei collaboratori assunto a tempo indeterminato e 3.949 ore di formazione erogate nel corso dell’anno (pari a 58 ore per dipendente), con un focus su sicurezza, competenze e sviluppo professionale. Sul fronte della filiera, l’obiettivo per il 2026 è che il 25% dei fornitori aderisca al Codice Etico aziendale, contribuendo a rafforzare un modello di relazione basato su integrità e responsabilità condivisa. L’azienda ha inoltre avviato un percorso di analisi di doppia rilevanza per identificare gli impatti materiali lungo la catena del valore e definire le priorità strategiche su clima, energia, persone e governance. Il percorso descritto nel Report di Sostenibilità rappresenta per Due Torri SpA un processo in evoluzione, orientato al miglioramento continuo e alla crescente integrazione dei criteri ESG nelle attività operative.