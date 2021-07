A tal proposito non prevedo grandi disgregazioni aziendali, ma penso che in futuro sarà più complicato eseguire operazioni di M&A (Mergers & Acquisitions) di ampia portata. Le indagini della Camera dei Rappresentanti americana sul “potere monopolistico” di Apple, Amazon, Google e Facebook sono la dimostrazione della maggiore attenzione riservata ai futuri accordi societari.

Analogamente al principio del “troppo grande per fallire” che valeva per le banche, potremmo quindi assistere all’applicazione per le piattaforme Internet di regole di concorrenza diversificate in base alle dimensioni.

Il consenso bipartisan riguarderà dunque l’obbligo per le piattaforme Internet di aumentare la trasparenza e riferire in merito alla gestione dei contenuti, che andranno eventualmente rimossi entro 24 ore se richiesto da un tribunale. Tutto questo può comportare costi di conformità più elevati e ammende più frequenti, che contribuiranno a loro volta ad ampliare il vantaggio competitivo delle società più grandi.

Inoltre, con i governi intenzionati ad ampliare e inasprire le leggi sulla privacy, il panorama normativo si farà probabilmente sempre più complesso. Ecco perché ritengo che i regolamenti varati di recente in Europa e negli Stati Uniti finiranno per sostenere, seppure involontariamente, i giganti del settore rispetto ai loro rivali più piccoli.

Alla fine, quindi, i vantaggi competitivi maggiori spetteranno alle aziende con accesso diretto ai dati o che raccolgono le informazioni personali su piattaforme o ecosistemi proprietari. Lo stesso vale per le realtà con buone capacità di intelligenza artificiale e apprendimento automatico, come Google e Facebook.

Ciò che spesso i media non dicono è che le restrizioni in materia di privacy e trasparenza dei dati vigenti a livello aziendale sono addirittura più rivoluzionarie per il settore della regolamentazione governativa vera e propria. Un recente esempio è l’IDFA (Identifier for Advertisers), che ha spinto Apple a modificare il proprio sistema operativo. Il settore ad-tech fa ampio affidamento sui dati personali provenienti da Apple sotto forma di dati utenti IDFA e sui cookie di terze parti per la pubblicazione di annunci promozionali mirati. Per lo stesso motivo, anche Google intende eliminare gradualmente i cookie di terze parti dal proprio browser Internet Chrome.

A mio avviso, le preoccupazioni in materia di privacy o contenuti possono a tutti gli effetti rafforzare, piuttosto che indebolire, i margini delle piattaforme più grandi. Queste società infatti vantano spesso protocolli ben consolidati e dispongono di maggiori risorse per affrontare le questioni legali e di tutela dei dati personali. Proporrò di seguito una breve analisi di ciascun aspetto.

5. Nel processo legislativo la politica prevale spesso sulla logica economica. Credo che il quadro della regolamentazione bancaria offra molti esempi di politiche irrazionali ed “effetti indesiderati”. Uno fra tutti: le autorità competenti si sono rese ben presto conto che per le grandi banche la regola del cosiddetto “supplementary leverage ratio” (o SLR) non funzionava esattamente come previsto, ma ci sono voluti più di un decennio e il rischio di una profonda recessione per ricalibrarla. (La regola stabilisce l’importo di capitale proprio che le banche a capitale devono detenere rispetto alla loro esposizione totale alla leva finanziaria.)

Come per la maggior parte delle azioni governative o normative, è importante ricordare che la prima relazione o la prima versione di un disegno di legge non corrispondono quasi mai al testo finale ed è quindi molto probabile che eventuali cambiamenti alla normativa antitrust saranno ben diversi dalla proposta di legge.

Allo stesso modo, le cause antitrust si concludono generalmente con sentenze di risarcimento o ammende piuttosto che con vere e proprie dissoluzioni aziendali. Nel frattempo, le grandi aziende potrebbero già essere all’opera per mitigare gli eventuali impatti normativi e autoregolamentarsi.

Vale la pena notare che in passato le attività di M&A hanno permesso a molte realtà più piccole di crescere e maturare sotto l’egida delle grandi capogruppo.

Il servizio di messaggistica WhatsApp di Facebook, ad esempio, conta in media oltre due miliardi di utenti mensili in 180 paesi, ma rappresenta solo una quota minima del fatturato aziendale. Alphabet genera la maggior parte dei ricavi e dei guadagni dalla pubblicità, mentre la divisione aziendale dedicata alla guida autonoma Waymo e quella di scienze sanitarie Verily non hanno sostanzialmente alcuna entrata. Eppure per gli investitori queste tecnologie del futuro potrebbero valere miliardi di dollari come imprese autonome, il che rende le rispettive società investimenti allettanti a prescindere dalle azioni di regolamentazione, grazie alla crescita secolare dei settori in cui operano.

Conclusione

Le principali piattaforme tecnologiche e di Internet stanno affrontando una serie di sfide che vanno dalle questioni relative alla privacy e alla moderazione dei contenuti alle pressioni antitrust e normative. Tuttavia, ritengo che le preoccupazioni in materia di privacy o contenuti possano in realtà rafforzare, piuttosto che indebolire, i margini delle piattaforme più grandi, poiché queste società vantano spesso protocolli ben consolidati e ampie risorse in materia di tutela dei dati personali e questioni giuridiche.

Inoltre, gli esiti normativi sono difficili da prevedere con precisione e spesso meno importanti per determinare il successo di un’azienda rispetto alle sue caratteristiche intrinseche, in particolare all’adattabilità del management, alla capacità di sviluppare nuovi prodotti e servizi innovativi e alle valutazioni correnti. Concentrandosi su queste metriche e monitorando attentamente gli sviluppi legali e normativi, è dunque possibile trovare interessanti opportunità di investimento anche nelle aziende che devono far fronte a queste pressioni.