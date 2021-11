La fiducia degli investitori in Cina è stata penalizzata dalla riforma delle politiche, tra cui quella riguardante i doposcuola privati, i giochi online, la protezione dei dati personali dei consumatori e i monopoli. L’intensità e la portata della riforma hanno colto di sorpresa il mercato. In tutto ciò, il presidente Xi Jinping ha fatto appello alla “prosperità comune”, e gli scettici hanno interpretato questa esortazione come un ritorno all’egualitarismo. Il governo cinese sta anche costringendo le società immobiliari a ridurre l’indebitamento. La simultanea contrazione del mercato immobiliare per rallentare i prezzi ha colpito duramente gli sviluppatori. Quelli sovraindebitati stanno soccombendo, primo fra tutti Evergrande. La tendenza attuale è uno scorporo ordinato delle attività, con il salvataggio di alcuni creditori scelti.

I controlli in corso nel settore energetico e sulle emissioni di anidride carbonica hanno portato a una stretta sulla fornitura di elettricità durante il terzo trimestre. Nel frattempo, la forte crescita del settore manifatturiero guidata dalle esportazioni ha fatto aumentare la domanda di energia. Questo divario tra l’offerta e la domanda ha portato a carenze di energia in alcune province. Insieme alla debolezza evidenziata dalle attività industriali, anche le cifre del commercio al dettaglio di agosto hanno registrato una significativa decelerazione a causa della debolezza generale dell’economia e della recente ripresa dei contagi da Covid-19 in diverse città. Per quanto riguarda il Covid, il governo ha confermato la tolleranza zero nonostante i focolai sporadici. I tassi di vaccinazione sembrano incoraggianti, con oltre il 70% della popolazione che è ora completamente vaccinata. Tutti questi fattori hanno portato alcuni broker a rivedere al ribasso le aspettative di crescita del PIL. La pressione ovviamente esiste, ma è improbabile che il governo permetta che le riforme autoimposte portino a una recessione.

Le società di internet e che gestiscono piattaforme hanno subito il maggior impatto del sentiment che si è diffuso in seguito alla recente normativa, in particolare quella relativa all’anti-trust e alla privacy. Anche NetEase e Tencent sono state penalizzate dalle politiche sui giochi online, che includono una rinnovata spinta a proteggere i minori dalla dipendenza dal gioco, un limite agli elementi di gioco d’azzardo e la garanzia che i contenuti siano socialmente e politicamente accettabili. Inoltre, in linea con lo spirito della “prosperità comune”, gli sgravi fiscali per le grandi società di internet diminuiranno. Sia Alibaba sia Tencent si sono impegnate a fare investimenti e donazioni significative. Suofeiya, fabbricante cinese di mobili su misura, è un altro titolo che ha evidenziato debolezza nel corso del trimestre. La società risulta indirettamente esposta al mercato immobiliare (poiché si comprano più mobili quando si compra una nuova casa). La società vanta inoltre crediti commerciali nei confronti di Evergrande, ma non significativi.

Thunisoft, la società informatica che propone soluzioni per i tribunali e l’istruzione, ha riferito in agosto che il suo presidente è in stato di arresto da marzo a causa di indagini per corruzione.

Tra i titoli che hanno evidenziato maggiore resilienza nel terzo trimestre segnaliamo Inner Mongolia Yili, Samsonite e Bafang. Yili ha registrato una solida crescita dei ricavi del 24%, sostenuta da una crescita del 18% del latte liquido e da un incremento persino maggiore delle categorie con margine più elevato come il latte in polvere e i gelati. Samsonite ha beneficiato della ripresa dei viaggi a livello mondiale. Bafang, primario fornitore di componenti di base per i produttori di pezzi di ricambio originali per e-bike, ha registrato una crescita solida del fatturato sulla scia della crescente adozione di biciclette elettriche in Europa e negli Stati Uniti.

Nel corso del trimestre abbiamo acquistato Focus Media, Man Wah, Hengrui e Kweichow Moutai. È stato un piacere reinserire nel fondo questi vecchi amici quando le loro valutazioni sono tornate ad essere interessanti. Abbiamo aggiunto in portafoglio due nuove idee di investimento: Fuling e Bafang. Fuling è la più grande azienda produttrice di sottaceti e ha il potenziale per incrementare la quota di mercato dove la domanda si sta spostando verso prodotti confezionati di marca.Riteniamo che il governo cinese rimarrà impegnato nel capitale privato e d’impresa come in passato, nonostante le recenti voci a livello politico. La questione resta quella di bilanciare la crescita economica e gli interessi del capitale privato rispetto a considerazioni socio-economiche più ampie. Con l’aumento dei livelli di reddito, il governo ha iniziato a concentrarsi sulla distribuzione della ricchezza. Man mano che le piccole imprese diventano monoliti e le industrie nascenti diventano onnipresenti, il loro impatto sociale cambia e cresce, e la reazione del governo sarà diversa.

In Comgest, abbiamo sempre applicato alla Cina un tasso di sconto più alto di quello che gli indicatori economici giustificherebbero, perché ne apprezziamo la complessità. Seguiamo inoltre da vicino le notizie locali e le questioni sociali. Date le dimensioni, la crescita e la vitalità dell’economia cinese, le azioni del paese continuano a premiare gli investitori che sono in grado di gestire bene il suo mix unico di rischi. L’attuale portafoglio di società da noi detenute continua a godere di prospettive interessanti, anche nel caso di aziende che hanno subito l’impatto dei recenti ostacoli a livello politico e macroeconomico. La penetrazione dell’e-commerce continuerà ad aumentare e Alibaba resta l’immenso centro commerciale della Cina. I videogiochi continueranno ad essere il più importante format mediatico dopo la TV: sia NetEase sia Tencent producono giochi di alta qualità, ammessi dal regolatore. La diminuzione del prezzo del mattone favorisce i fabbricanti di mobili come Suofeiya dato che le persone utilizzano il denaro risparmiato sull’alloggio per comprare i mobili per arredarlo. Confermiamo il nostro entusiasmo per le nuove idee nei settori sanitario, del software, delle energie rinnovabili e dell’industria avanzata. Le idee di investimento provengono prevalentemente dalle azioni di classe A, dato che la visibilità e la qualità di queste società continua a migliorare. La recente ondata di sell-off da panico potrebbe presentare opportunità di acquisto.