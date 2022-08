Anche le società extra UE con una presenza significativa nell’UE o con titoli quotati in un mercato regolamentato dell’UE diventeranno soggette alle nuove norme dell’UE sull’informativa sulla sostenibilità aziendale (la Corporate Sustainability Reporting Directive, o CSRD).

Il testo del CSRD è stato ora approvato dalle istituzioni dell’UE. Il CSRD dovrebbe diventare legge dell’UE entro la fine dell’anno.

Una volta implementati nella legislazione nazionale degli Stati membri dell’UE, i suoi requisiti saranno introdotti gradualmente a partire dal 2024.

Dal 2023, tutte le grandi organizzazioni nell’UE dovranno riferire sulla propria politica e performance di sostenibilità. Ad aprile 2021 la Commissione Europea ha presentato la proposta di Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). La direttiva stabilisce i requisiti per la rendicontazione obbligatoria sull’impatto ambientale e sociale delle attività commerciali e l’assicurazione indipendente sulle informazioni presentate.

La direttiva mira ad aumentare la qualità dell’informazione e la trasparenza sulle questioni di sostenibilità nelle aziende, supportando così la transizione verso un’economia sostenibile a seguito dell’accordo di Parigi sul clima e del Green Deal dell’UE.

Non-Financial Reporting Directive (NFRD)

La CSRD è un’estensione della direttiva europea sulla rendicontazione di sostenibilità: la Non-Financial Reporting Directive (NFRD).

La NFRD è entrata in vigore nel 2018 e richiede alle società di interesse pubblico (come banche, assicurazioni e società quotate in borsa) con più di 500 dipendenti di riferire su come affrontano questioni come l’inquinamento ambientale, la responsabilità sociale, i diritti umani e la diversità. Il CSRD amplia notevolmente il campo di applicazione delle entità soggette a rendicontazione. Si applica a tutte le entità quotate, nonché alle grandi entità che soddisfano due dei tre criteri seguenti:

Più di 250 dipendenti;

Più di 40 milioni di euro (40,4 milioni di dollari) di fatturato;

Più di 20 milioni di euro in bilancio.

In linea con la NFRD, a circa 12.000 aziende in Europa è stato richiesto di riferire sulla propria performance di sostenibilità. Ai sensi del CSRD, questo obbligo si applicherà a circa 50.000 organizzazioni in Europa.

Gli obblighi

Il formato e i criteri esatti per la rendicontazione sono ancora in fase di sviluppo. In ogni caso, la segnalazione deve contenere le seguenti componenti:

Dati basati sul principio della doppia materialità: (1) quali rischi e opportunità per la sostenibilità possono comportare materialità finanziaria per l’organizzazione (ad esempio scarsità di materie prime o interruzioni della produzione dovute a condizioni meteorologiche estreme, ma anche rischi di transizione come danni reputazionali e (2) quali impatti materiali l’azienda ha sulle persone e sull’ambiente, come la perdita di biodiversità o le violazioni dei diritti umani nella catena del valore;

Informazioni previsionali: informazioni sugli obiettivi di sostenibilità a lungo termine dell’azienda e sui progressi verso tali obiettivi (invece dei soli risultati in un determinato anno);

Risultati sull’impatto ambientale (se pertinente, in linea con il regolamento UE sulla tassonomia), nonché sull’impatto sociale; come minimo, su questioni sociali e dei dipendenti, diversità, anticorruzione e anticorruzione e diritti umani;

Collegamento del reporting in linea con altre recenti normative europee, come il Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) e il regolamento UE sulla tassonomia.

Oltre ai requisiti sostanziali, è richiesta una garanzia limitata sulla relazione da parte di un amministratore, oltre a rendere disponibile la relazione in formato elettronico (XHTML). Questi requisiti dovrebbero fornire un importante contributo all’aumento della qualità e della comparabilità dei rapporti di sostenibilità.

L’accordo di Parigi sul clima

I regolamenti, legati al Green Deal dell’UE, dovrebbero fornire informazioni più pertinenti e comparabili sulla politica e sui risultati della sostenibilità. Ciò fornirà maggiori informazioni sui progressi dell’Europa e delle aziende europee verso gli obiettivi dell’Accordo di Parigi sul clima (zero emissioni nette e mantenimento del riscaldamento globale al di sotto di 1,5 gradi).

L’integrazione dei dati finanziari e non finanziari all’interno del reporting aziendale è importante per garantire che le aziende possano concentrarsi meglio su un valore più ampio.

Il CSRD non è solo questo. L’SFDR e il regolamento sulla tassonomia dell’UE sono entrati in vigore nel 2022 e una linea guida sul governo societario sostenibile è prevista entro la fine dell’anno. Queste leggi e regolamenti offrono sempre più strutture e una visione sulle responsabilità delle aziende in un’economia più sostenibile.

Sebbene il primo obbligo di rendicontazione ai sensi del CSRD si applicherà a partire dal 2023, molte aziende devono già preparare o aggiornare la loro strategia di sostenibilità su cui si basa la rendicontazione. Ciò si aggiunge alla creazione di processi e sistemi per la raccolta dei dati basati su indicatori di sostenibilità e con garanzia della qualità di tali dati.