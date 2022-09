Villa d’Este Style Electric Yachting —

Osservare da vicino l’evoluzione della mobilità elettrica, comprendendo le nuove tecnologie che si sviluppano di pari passo con una crescente attenzione verso la sostenibilità ambientale: con questa mission è nato Villa d’Este Style Electric Yachting, l’appuntamento realizzato da Villa d’Este in collaborazione con la Fondazione Alessandro Volta e il Cantiere Ernesto Riva e in partnership con BMW, precursore della sostenibilità nell’industria automobilistica e impegnata nello sviluppo di una strategia coerente per un futuro rispettoso del pianeta.

Giunto alla sua seconda edizione, Villa d’Este Style Electric Yachting ha come obiettivo quello di diffondere una nuova consapevolezza, sempre più eco-friendly e volta alla tutela dell’ambiente. La ricerca di un minor impatto ambientale, nel contesto della transizione ecologica e tecnologica in corso, è stata la fonte di ispirazione per questo progetto.

Villa d’Este e il Lago di Como

Villa d’Este e il Lago di Como saranno di nuovo il “Punto di Volta” della tecnologia dedicata alla nautica ma anche portavoce di una più ampia riflessione sulla situazione che caratterizza oggi la mobilità elettrica. Questi argomenti verranno affrontati nel pomeriggio di sabato 17 settembre all’interno di una tavola rotonda dal titolo Mobilità elettrica lacustre: stato dell’arte e futuro, che vedrà la partecipazione di alcuni dei più quotati esperti del settore, tra cui: Luca Levrini, Presidente Fondazione Alessandro Volta; Bernard D’Alessandri, Segretario Generale dello Yacht Club de Monaco; Stefano Besseghini, Presidente dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente; Paolo Mazzucchelli, Direttore Tecnico Navigazione Laghi; Carlo Botto Poala, Direttore marketing di BMW Italia; Mauro Guerra, Presidente di ANCI Lombardia (Associazione Nazionale Comuni Italiani); Pierluigi Coppola, Politecnico di Milano; Nicoletta Molinari, Vice Presidente ACSM AGAM e Giovanni Chighine, Direttore Responsabile della Business Unit Energia e Tecnologie Smart di ACSM AGAM.

La tavola rotonda verrà moderata da Francesco Condoluci, giornalista, caporedattore Economy e consulente per la comunicazione della Presidenza del Senato e introdotta da Matteo Cristina, CFO del Gruppo Villa d’Este; seguiranno i saluti istituzionali da parte del Comune di Como e di Marco Galimberti, Presidente della Camera di Commercio di Como-Lecco.

“Villa d’Este Style Electric Yachting ci offre la giusta motivazione a impegnarci concretamente in ambito di sostenibilità. Gli ospiti dell’hotel hanno la possibilità di esplorare le bellezze circostanti a bordo di capolavori che uniscono tecnologia e tradizione, proprio come il runabout E-Next Villa d’Este, presentato in occasione della scorsa edizione dell’evento”, dichiara Giuseppe Fontana, Presidente del Gruppo Villa d’Este.

“Il 2022 segna un traguardo importante: 150 stagioni di ospitalità di altissimo livello, dove il fascino storico si intreccia con la cultura e con l’arte. Un importante patrimonio da preservare e proiettare verso il futuro, con una crescente attenzione verso la salvaguardia del nostro territorio; in questo contesto, la mobilità elettrica rappresenta un elemento fondamentale” afferma Davide Bertilaccio, CEO del Gruppo Villa d’Este.

Il programma

Villa d’Este Style Electric Yachting si aprirà in mattinata con un momento di navigazione delle barche elettriche partecipanti verso la città di Como, ad omaggiare il Tempio Voltiano.

Il Cantiere Ernesto Riva mostrerà le diverse espressioni di elettrico lariano, frutto di un’esperienza ormai quinquennale, sviluppata insieme alla società ER Innovation: dalla Lucia, che unisce la tradizione più antica alla motorizzazione elettrica, alla Vaporina Elettra, spaziosa, funzionale e silenziosa, agli ultimi modelli E-next Ernestino, in configurazione open, e naturalmente Villa d’Este, elegante padrone di casa, presentato nel 2021 proprio in occasione della prima edizione di Electric Yachting e ora al servizio dell’hotel per nuove esperienze di navigazione.

Dopo i primi contatti svizzeri e italiani dello scorso anno, quest’anno saranno sul Lario anche la svedese Candela tramite ABC Boats, la spagnola Magonis e la monegasca Vita Power, tutti nomi ormai ben noti al pubblico interessato alle zero emission che porteranno esempi molto diversi tra loro a dimostrazione dell’internazionalità del tema affrontato e della location scelta.

Non solo barche

Due ammiraglie di casa BMW saranno esposte durante tutta la durata dell’evento: la Nuova BMW 740d xDrive (consumo di carburante combinato nel ciclo WLTP: 6,9 – 5,9 litri per 100 chilometri; emissioni di CO 2 182 – 157 g/km), disponibile in Europa nella primavera del 2023 e la Nuova BMW iX M60 (consumo combinato: 24,7 – 21,7 kWh/100 km secondo il WLTP; emissioni di CO 2 combinate: 0 g/km).

BMW iX M60

La Nuova BMW iX M60 – ammiraglia elettrica del Gruppo BMW – combina il concept di un veicolo fortemente orientato alla sostenibilità con il design di un moderno Sports Activity Vehicle e una dinamica di guida ai massimi livelli. In questo modo, il veicolo incarna il meglio dei tre mondi BMW i, BMW X e BMW M GmbH. Con una potenza di 455 kW/619 CV, una coppia massima di 1.015 Nm in modalità Sport e di 1 100 Nm con Launch Control attivato e assetto delle sospensioni specifico M, crea un’esperienza unica nel mondo della mobilità priva di emissioni locali. Grazie ai suoi highlight tecnologici, che riguardano anche la guida autonoma, il funzionamento e la connettività, la nuova BMW iX M60 rappresenta una nuova concezione del lusso d’avanguardia, prestazioni di livello e carattere premium.

BMW Serie 7

La nuova BMW Serie 7 apre strade rivoluzionarie al piacere di guidare, grazie al comfort insuperabile sulle lunghe distanze e ad un’esperienza digitale ai massimi livelli. Il design del frontale della nuova BMW Serie 7 presenta le caratteristiche tipiche del marchio, ma mantiene chiara la distinzione tra il nuovo modello di lusso ed il resto della gamma BMW. Per il guidatore, la nuova Serie 7 è una berlina seducente e scattante, mentre i passeggeri dei sedili posteriori possono rilassarsi in un ambiente estremamente comodo e confortevole. A novembre 2022, la gamma Serie 7 debutterà con la Nuova BMW i7 xDrive60 puramente elettrica (consumo di energia elettrica combinato nel ciclo WLTP: 19,6 – 18,4 kWh/100 km; emissioni CO 2 0 g/km; cifre nel ciclo NEDC) per essere successivamente completata con motorizzazioni a combustione interna.

