ANDAF è una associazione senza scopo di lucro e si propone di contribuire, tramite iniziative nazionali e internazionali, alla formazione e alla crescita professionale degli aderenti e di farsi portavoce delle esperienze maturate e delle esigenze dei Soci anche nelle sedi istituzionali. Opera in Italia mediante una struttura centrale e 12 sezioni locali. A livello internazionale fa parte di IAFEI – International Association of Financial Executives Institutes (IAFEI), la Federazione mondiale che riunisce 21 Paesi membri per un totale di oltre 25 mila aderenti e di cui ANDAF è socio fondatore. IAFEI ha lo scopo di trasferire sul piano internazionale quanto è svolto nell’ambito delle singole Associazioni nazionali, agevolando i contatti tra i direttori amministrativi e finanziari di diversi Paesi.