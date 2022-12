Devo ammettere che pensavo che l’evento principale di questa settimana sarebbe stato il discorso del presidente della Federal Reserve (Fed) Jerome Powell e i Dot Plot dei membri del FOMC, più aggressivi delle aspettative, oltre a un paio di aumenti che non avrebbero fatto rumore di 50 punti base dalle altre principali banche centrali tra cui la Banca centrale europea (BCE), la Banca d’Inghilterra (BoE) e la Banca nazionale svizzera (BNS).

Ma la sorpresa della banca centrale della settimana è arrivata ieri da Christine Lagarde.

Il momento “whatever it takes” di Lagarde.

La BCE ha alzato i tassi di interesse di 50 punti base come previsto ieri e ha accennato alla dichiarazione di accompagnamento secondo cui ci sarebbero stati ulteriori aumenti dei tassi in cantiere. E il presidente Christine Lagarde ha ucciso ogni speranza che la BCE potesse prendere in considerazione il rallentamento dell’economia e la recessione nell’aumentare i tassi.

Invece, Lagarde ha continuato a dire ai giornalisti che i tassi nell’Eurozona continueranno a salire “in modo costante e significativo” durante i prossimi incontri. Ha detto che la BCE alzerà i tassi di altri 50 punti base alla prossima riunione. Poi di altri 50 punti base nella riunione successiva. E altri 50 punti base nella riunione successiva. Poi un altro! Nessun banchiere centrale ha mai fornito una simile “guida prospettica” prima d’ora. L’idea di “aggiustamento della politica monetaria da una riunione all’altra”, il concetto di “osservare i dati per decidere i prossimi passi” ieri è stata fatta a pezzi. Christine Lagarde ha fatto il discorso più aggressivo da quando è arrivata in ufficio. E l’incontro di ieri è stato uno dei più importanti dopo il “whatever it takes” di Mario Draghi, nel luglio 2012.

Il discorso di Lagarde è stato il ‘tutto ciò che serve al contrario’, ovvero il nuovo “qualunque cosa serva per portare l’inflazione al 2%”. Anche la BCE inizierà a liquidare il suo bilancio da marzo, ma i funzionari sembrano non avere la più pallida idea di come andrà a finire, perché non l’hanno mai fatto prima. Questo è quello che hanno detto.

I rendimenti dei titoli europei sono schizzati alle stelle durante il discorso di Madame Lagarde. Il rendimento del decennale tedesco è salito di oltre il 10%. Il rendimento a 2 anni francese e spagnolo ha fatto lo stesso. Il rendimento italiano a 2 anni è salito di oltre il 13%. Lagarde ha inoltre mandato i mercati all’inferno ieri e ha infranto ogni speranza rimasta per un rally azionario di fine anno.

Il DAX e il CAC sono scesi di oltre il 3%.

Naturalmente, gli annunci aggressivi della BCE – che sono arrivati ​​il ​​giorno dopo la decisione aggressiva della Fed – hanno provocato il caos anche sulle Borse statunitensi. L’S&P500 è sceso sotto la sua 100-DMA, mentre il Nasdaq è sceso sotto la sua 50-DMA.

Qui in Svizzera, lo SMI ha anche pagato il prezzo di un rialzo di 50 punti base da parte della BNS e della BCE. L’indice è sceso di circa il 2,50%, anche se alcuni hanno tirato un sospiro di sollievo per il fatto che l’EUR/CHF è rimasto relativamente stabile.

Anche se l’euro era relativamente stabile rispetto al franco, la moneta unica ha ricevuto un buon impulso iniziale contro il dollaro USA dalla decisione della BCE e in particolare dalla conferenza stampa aggressiva di Lagarde.

L’EURUSD è salito a 1,0736, il livello più alto da aprile, poi ha ceduto al dollaro USA ampiamente più forte, ed è tornato sotto la soglia di 1,07 questa mattina.

Ma il significativo cambiamento da falco nell’orientamento politico della BCE e la determinazione dei leader europei di abbattere l’inflazione dovrebbero continuare a fornire ulteriore supporto all’euro, pertanto i ribassi dei prezzi in EUR/USD potrebbero essere interessanti opportunità di acquisto al ribasso per un ulteriore rally verso il segno 1.10.

E se ieri il dollaro USA si è rafforzato, è stato certamente a causa di una pesante svendita di azioni e obbligazioni che si è conclusa con gli investitori pieni di liquidità. A parte questo, i dati rilasciati ieri negli Stati Uniti non sono stati brillanti! Le vendite al dettaglio hanno registrato il peggior calo in un anno; lo shopping natalizio apparentemente non ha aiutato a migliorare i numeri. L’indice Empire Manufacturing è passato da 4,5 a -11, contro -1 previsto dagli analisti. Entrambi i dati hanno suggerito un rallentamento della crescita economica negli Stati Uniti, che normalmente dovrebbe alimentare i timori di recessione e tenere a bada i falchi della Fed. E questo potrebbe significare un’ulteriore correzione al ribasso del dollaro in vista di Natale.