Promuovere il benessere e la qualità della vita delle persone attraverso lo sport e la mobilità sostenibile. È questo l’obiettivo della partnership tra On Charge, azienda operativa nel settore della mobilità elettrica per la ricarica di veicoli e per servizi di sharing, e Movimento Sportivo Popolare Italia-settore padel (MSP Italia), ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI che conta circa 30.000 tesserati.

Una collaborazione volta a portare le soluzioni per la mobilità sostenibile presso i circoli sportivi della rete MSP Italia padel.

On Charge sarà inoltre sponsor della Coppa dei Club 2024 organizzata da MSP Italia, campionato nazionale amatoriale di padel giunto alla sua nona edizione. Il torneo prevede una prima fase che inizierà a gennaio 2024 con le qualificazioni regionali e provinciali, a cui farà seguito tra fine giugno e i primi di luglio la finale nazionale.

La competizione vedrà coinvolte oltre 13 regioni con la partecipazione di oltre 200 squadre nel Lazio, seguite dall’Umbria (80), Abruzzo (35), Emilia-Romagna (30), Sardegna (20) seguite da Toscana, Veneto e Basilicata (10), coinvolgendo a livello Nazionale oltre 8.000 giocatori e 500 club.

Tra le competizioni più importanti di padel amatoriale a livello nazionale, la Coppa dei Club rispecchia il successo e la popolarità di questo sport. Nel 2023 si è registrata una crescita del numero di strutture dedicate pari al +16%, passando da 2.792 a 3.250 con più di 8500 campi in tutta Italia, per un giro di affari complessivo che si presume possa superare il muro del miliardo di euro entro la fine dell’anno (dati Osservatorio Mr Padel Paddle).

“Lavoriamo costantemente per promuovere spostamenti a zero emissioni nelle nostre città e con questa partnership con MSP Italia puntiamo ad espandere ancora di più la nostra rete di infrastrutture per la mobilità elettrica e condivisa; sostenere poi la Coppa dei Club di padel rappresenta per noi di On Charge un’occasione importante per avvicinare le persone ad un modello di mobilità sempre più accessibile e sostenibile”, ha dichiarato Claudio Piazza, Amministratore Delegato di On Charge.

“Siamo entusiasti della partnership con una realtà innovativa come On Charge che, con i suoi servizi, fornisce una risposta concreta alle esigenze di mobilità di chi, come i nostri tesserati, frequenta centri sportivi e club di padel offrendo soluzioni di mobilità smart e soprattutto sostenibili”, ha dichiarato Claudio Filippo Briganti, Responsabile nazionale MSP Italia settore padel.