Premio Nazionale di Poesia Terra di Virgilio – Edizione X – 2024

Progetto a cura de La Corte dei Poeti APS

In collaborazione con

Dieci istituti superiori mantovani, Biblioteca Gino Baratta e Biblioteca Teresiana di Mantova,

ASST Mantova, Casa Circondariale di Mantova, Casa Circondariale di Cremona,

Premio Terra d’ulivi – Riconoscere una storia

Gilgamesh Edizioni, Terra d’ulivi Edizioni,

Accademia Nazionale Virgiliana, Accademia Teatrale Campogalliani,

Biblioteca Popolare Bruno Vezzani, Cooperativa Ippogrifo

Con il patrocinio e sostegno del Comune di Mantova,

il patrocinio e la collaborazione della Provincia di Mantova,

il patrocinio della Regione Lombardia,

il contributo della Fondazione Comunità Mantovana onlus

Programma

L’intera programmazione è ispirata all’idea di far vivere la poesia a Mantova, terra di Virgilio, durante i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e nei giorni clou del Festival che avranno luogo nel mese di maggio 2024; due eventi sono previsti nel mese di giugno.

La decima edizione di Mantova Poesia 2024 vede allargarsi il novero delle partnership e delle collaborazioni.

Sono confermati e potenziati i capisaldi della nostra rassegna: Premio Nazionale di Poesia Terra di Virgilio (con la sezione rivolta a poeti noti o esordienti e con quella riservata a ospiti di strutture protette) e progetto Young Poetry, rivolto alla poesia degli alunni degli Istituti superiori mantovani, che prevede numerosi laboratori nelle scuole.

Vengono potenziati e moltiplicati gli eventi in strutture protette, come i carceri di Mantova e Cremona, nonché altre strutture protette del Mantovano per offrire nuove possibilità espressive agli ospiti delle stesse.

È implementata l’attenzione verso il libro d’artista e viene aperta alle riviste di poesia e letteratura nazionali l’opportunità di confronto in un convegno. C’è ampio spazio per mostre d’arte in collegamento con la poesia.

Oltre all’Antologia del Premio e all’Antologia Young Poetry, che saranno pubblicati e donati agli utenti interessati, saranno pubblicati e presentati un volume dedicato all’analisi e alla storicizzazione del fenomeno del libro d’artista e uno contenente le poesie di un poeta-carcerato. In cantiere c’è un testo dedicato alla poesia catalana contemporanea.

EVENTI DECIMA EDIZIONE

MAGGIO 2024

Il mese più intenso della programmazione: prossimi eventi

Sabato 11 maggio ore 18 – Spazio espositivo Diritti a Colori (Via San Longino 1/B)

Inaugurazione della mostra La grammatica del segno con opere e libri d’artista di Stefano Iori e Rosa Pierno. In occasione della vernice avrà luogo una breve lettura di poesie degli autori. In collaborazione con Fondazione Malagutti e Biblioteca Popolare Bruno Vezzani. L’esposizione si potrà visitare fino a domenica 26 maggio. Orari: domenica 12.05 dalle 15 alle 19; martedì 14.05 dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18; mercoledì 15.05 dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17; giovedì 16.05 e venerdì 17.05 dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18; sabato 18.05 dalle 15 alle 19; domenica 19.05 chiuso; martedì 21.05 dale 9 alle 13 e dalle 14 alle 17: da mercoledì 22.05 a venerdì 24.05 dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18; sabato 25.05 e domenica 26.05 dalle 15 alle 19. Chiuso il lunedì.

Martedì 14 maggio ore 18 – Sottoportico dei Lattonai (tra piazza delle Erbe e Piazza Broletto)

Omaggio alla figura del poeta Alberto Cappi, scomparso quindici anni fa, proprio nel Sottoportico organizzò magistrali eventi poetici. Previste letture di poesie di Cappi a cura de La Corte dei Poeti e di autori amici di Cappi, fra i quali Guido Oldani (fondatore del Realismo terminale), Stelio Carnevali e Angelo Lamberti.

Mercoledì 15 maggio ore 18 – Sala del Plenipotenziario, piazza Sordello 43

“Io sono nessuno” ampia e singolare biografia di Emily Dickinson a cura di Silvio Raffo il più grande interprete e traduttore delle opere della poeta statunitense. A partire dal suo libro Io sono nessuno (Elliot edizioni 2022) Raffo percorre un viaggio indimenticabile nella poesia della Dickinson.

Giovedì 16 ore 18 – Sala del Plenipotenziario, piazza Sordello 43

Rosa Pierno presenta “Le metamorfosi del libro. Dal libro miniato al libro d’artista”, ultima uscita della Collana Corte dei Poeti curata da Carla Villagrossi (Gilgamesh edizioni, 2024). Nel volume vengono indagati i percorsi metamorfici di un oggetto culturale irrinunciabile, il libro, e se ne pedinano le mutazioni. Dai papiri arrotolati ai libri miniati, procedendo attraverso i primi trattati medici e scientifici, gli erbari, i libri geografici, i libri impreziositi dalle incisioni dei maggiori maestri, si giunge al libro d’artista. Dialogheranno con l’autrice il critico Massimo Pirotti e la curatrice della collana Carla Villagrossi.

Venerdì 17 maggio ore 10 – Aula Magna del Seminario Vescovile, via Cairoli 20

Young Poetry settima edizione. Viene presentata agli studenti e agli insegnanti la nuova Antologia 2024 con le poesie scritte dagli allievi delle scuole superiori: Liceo classico Virgilio; Isabella D’este/Arco; Manzoni di Suzzara; Bonomi Mazzolari; Istituto Leonardo da Vinci; Enaip Lombardia; Istituto Mantegna; Liceo Scientifico Belfiore; l’Istituto Galileo Galilei di Ostiglia; Istituto Redentore. Le scuole partecipanti arrivano al numero di dieci contro le otto della passata edizione. L’Antologia, arricchita da un saggio inedito del poeta Umberto Piersanti, ha ottenuto il contributo della Fondazione Comunità Mantovana onlus.

Venerdì 17 maggio alle ore 18 – Casa di Rigoletto, Piazza Sordello, 23

Inaugurazione de “Il cosmo di carta”, mostra di opere dell’artista editore Alfonso Filieri, autore prestigioso nel panorama italiano e internazionale. Le sue opere di grande formato si distinguono per padronanza della carta che viene trasfigurata in materia scultorea. Alle opere saranno abbinate poesie inedite, appositamente scritte per l’esposizione, di Stefano Iori e Rosa Pierno. Catalogo con note critiche di Massimo Pirotti e Carla Villagrossi. L’esposizione si potrà visitare fino al 9 giugno (tutti i giorni dalle 9 alle 18).

Sabato 18 maggio ore 16 – MaMu Mantova Multicentre, Largo di Porta Pradella, 1b

Cerimonia di premiazione del Premio di Poesia Terra di Virgilio decima edizione. Durante la cerimonia verranno premiati i poeti che hanno vinto e sono stati menzionati e segnalati nelle due sezioni del Premio: Vita di scienza e arte e Ozio degli attivi (quest’ultima riservata a persone ospiti in strutture protette). Verrà assegnato il Premio Cappi alla carriera a un poeta mantovano di riconosciuto valore artistico e creativo. Ai poeti presenti verrà omaggiata l’Antologia del Premio Terra di Virgilio (decima edizione) e il volume Un Lungo istante, diario poetico di Francesco Porcu, poeta detenuto, pubblicati nella collana Corte dei Poeti.

Domenica 19 maggio ore 17.30 – Sala del Plenipotenziario, piazza Sordello 43

“Giovanni Raboni ricordato da Patrizia Valduga” A vent’anni dalla sua scomparsa la poeta Patrizia Valduga, assieme a Luca Daino, docente di Letteratura e Cultura nell’Italia Contemporanea all’Università degli Studi di Milano, ricorderà il poeta, saggista, critico, traduttore Giovanni Raboni tra i principali nomi della letteratura italiana. Valduga, inseparabile compagna del poeta dal 1981 fino alla morte, ha scritto la postfazione della raccolta di Raboni dal titolo Ultimi versi, edita postuma nel 2006. Conduce Lucia Papaleo.

Prosecuzione degli interventi laboratoriali nel Carcere di Mantova e nel Carcere di Cremona per sensibilizzare i detenuti alla poesia. Tali interventi, avviati nel 2022 e proseguiti nel 2023, intendono proporre la parola poetica come cura dell’anima e come momento di crescita personale dei soggetti ospiti delle due Case Circondariali. In tale progetto sono coinvolti, oltre ai soci de La Corte dei Poeti, assistenti sociali, docenti universitari e psicologi. Le iniziative nel carcere di Mantova sono realizzate in collaborazione con ASST di Mantova. Date dei prossimi laboratori a Mantova: 19 maggio, 23 giugno. Date dei laboratori a Cremona: 12 e 29 maggio.

Giovedì 30 maggio ore 18 – Biblioteca / CAG Lunetta

In collaborazione con SAI (Servizio accoglienza e integrazione richiedenti asilo e rifugiati), Biblioteca Baratta e Bibliofficina vengono riproposte le letture dal titolo “Stati D’Anima – Poesie dal Mondo”. Sono state coinvolte persone immigrate di vari paesi che leggono nella loro lingua e in italiano poesie particolarmente significative per la propria etnia. I soci de La Corte dei Poeti propongono alcune letture di autori italiani significativi. L’incontro vuole consolidare la conoscenza interculturale e l’integrazione fra persone di diversa nazionalità.

GIUGNO 2024

Venerdì 7 giugno, ore 18 – Giardino della Biblioteca Baratta, Corso Garibaldi, 88

Presentazione dell’ultimo libro del poeta Giovanni Nolfe, Archeologia della cenere (Transeuropa, 2023). L’autore utilizza la parola come fosse l’obiettivo di una macchina fotografica, alternando il proprio campo visivo tra il grandangolo della vita e della morte e le storie microscopiche dell’essere umano. Altre pubblicazioni dell’autore: Il grande nuotatore e altre poesie (Fondazione Luzi, 2016) Titolo provvisorio (Gattomerlino, 2016) Io, o forse un altro (LietoColle, 2017). Nolfe è psichiatra e responsabile della Struttura Centrale di Psicopatologia da Mobbing dell’ASL Napoli 1 e vicepresidente dell’Associazione italiana “Benessere e lavoro”. Dialoga con l’autore il critico Luigi Caracciolo

Sabato 15 giugno ore 18 – Giardino della Biblioteca Baratta, Corso Garibaldi, 88

Nel suo ultimo libro Quasi il posto, quasi in tempo (Gilgamesh 2024) Luciana Bianchera compie una ricerca che riguarda il quotidiano poetico e che sviluppa temi di carattere esistenziale e sociale in un ampio abbraccio di comunità. È un perdersi e un ritrovarsi alimentato dai ricordi; un vortice di vita che sfugge a ogni ordine di pensiero, lasciando i desideri nell’ombrosa lucentezza dell’ignoto. La sua ultima raccolta compone un ideale trittico con il suo primo volume L’arte dell’affanno che debuttò nella collana Corte dei Poeti (2021) e Il minuto rotondo (2023) edito da Gilgamesh. Bianchera è formatrice, docente universitaria, supervisore e counselor psicoanalitico. Dialoga con l’autrice Rachele Bertelli.

Oltre alle pubblicazioni citate (Antologia del Premio, Antologia Young Poetry, Le metamorfosi del libro-Dal libro miniato al libro d’artista e Un Lungo istante) è in cantiere un ambizioso progetto editoriale, sempre relativo alla collana “Corte dei Poeti”:

“Poesia catalana contemporanea”: si tratta di una raccolta voluta dalla nostra Associazione, un percorso che ci porterà a conoscere le proposte poetiche che provengono da lingue e culture diverse – nuove voci per arricchire il nostro patrimonio di conoscenze. Quella catalana è una scrittura poco conosciuta, ricca di suggestioni e forza espressiva che ben si colloca anche nel panorama degli interessi mantovani oltre che nazionali.

Tutti gli eventi saranno a ingresso libero.

Il programma sopra esposto potrà subire variazioni.