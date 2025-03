Unione del Risparmio e degli Investimenti

BETTER FINANCE, l’organizzazione che tutela gli interessi dei cittadini europei, risparmiatori e investitori, accoglie con favore la comunicazione della Commissione Europea sull’Unione del Risparmio e degli Investimenti (SIU). Inoltre, apprezza il rapporto presentato dall’eurodeputata Aurore Lalucq, che propone riforme per facilitare il finanziamento degli investimenti e rafforzare la competitività europea. Questa iniziativa mira a consolidare il patrimonio dei cittadini e a rendere l’economia dell’UE più resiliente. Molte delle raccomandazioni di BETTER FINANCE sono state incluse nelle proposte della Commissione e nel rapporto di Aurore Lalucq.

Un focus sui risparmiatori e sugli investimenti produttivi

BETTER FINANCE accoglie con entusiasmo l’attenzione di Lalucq sulla necessità di indirizzare i risparmi delle famiglie verso investimenti produttivi, garantendo al contempo rendimenti competitivi. Questi elementi sono fondamentali per la sostenibilità delle pensioni, una sfida sempre più urgente in Europa. Va sostenuta pienamente la proposta di creare un conto di risparmio per gli investimenti a livello UE, con prodotti semplici e accessibili pensati per i piccoli investitori.

L’Unione del Risparmio e degli Investimenti rappresenta un passo avanti verso un ecosistema finanziario europeo integrato, in cui i cittadini possano accedere più facilmente alle opportunità di investimento e le imprese possano ottenere finanziamenti in tutta l’UE. BETTER FINANCE ha lavorato attivamente per promuovere questa agenda, chiedendo maggiore chiarezza nelle informazioni sui prodotti finanziari, processi di investimento semplificati e un accesso più agevole alle azioni e alle obbligazioni societarie.

I principali risultati raggiunti

Conto di risparmio per investimenti semplice

La Commissione ha incluso misure per promuovere conti di risparmio basati sulle migliori pratiche. Questo strumento favorirà gli investimenti transfrontalieri e renderà più semplice per i risparmiatori gestire i propri investimenti.

Piano pensionistico personale paneuropeo (PEPP) semplificato

La revisione annunciata del quadro normativo del PEPP entro il secondo trimestre del 2026 dovrebbe rendere più accessibile l’opzione base di questo strumento, garantendo migliori risultati per i risparmiatori a lungo termine.

Un regime giuridico unico per il diritto societario e dei titoli (il cosiddetto “28° regime”)

L’introduzione di un quadro giuridico aggiuntivo potrebbe aiutare a superare il cosiddetto “home bias” (la tendenza a investire solo nel proprio Paese), incentivando investimenti transfrontalieri e creando un mercato europeo più integrato.

Le aree da migliorare

Pur riconoscendo i progressi compiuti, BETTER FINANCE evidenzia alcune aree in cui servono ulteriori interventi da parte della Commissione e del Parlamento europeo:

Revisione del Documento informativo chiave sui PRIIPs (KID)

Anche se il KID non è stato menzionato esplicitamente, la richiesta della Commissione di informazioni più chiare per gli investitori è un segnale positivo. Ci auguriamo che questo porti a una revisione approfondita per garantire che gli investitori al dettaglio ricevano dati comprensibili e utili.

Portale di confronto a livello UE per i prodotti di investimento

Un sito che permetta ai cittadini di confrontare facilmente i prodotti di investimento in tutta Europa aumenterebbe la trasparenza e la concorrenza.

Un fondo indicizzato per l’intero mercato azionario europeo

La creazione di un fondo che replichi un indice “total market”, investendo in tutte le Borse dell’UE, offrirebbe un’esposizione diversificata alle azioni europee, incluse le PMI quotate, a costi contenuti.

Azionariato dei dipendenti (ESO – Employee Share Ownership)

Piani di partecipazione azionaria per i dipendenti possono allineare gli interessi dei lavoratori a quelli delle aziende, migliorando il coinvolgimento e la produttività. Incoraggiamo la Commissione a includere misure specifiche per promuovere l’ESO nell’ambito della SIU.

Il futuro dell’Unione del Risparmio e degli Investimenti

BETTER FINANCE continuerà a collaborare con la Commissione Europea, il Parlamento Europeo e gli altri stakeholder per garantire che la SIU offra reali benefici ai cittadini-investitori. Parteciperemo attivamente alle prossime consultazioni e ai processi legislativi per affrontare le sfide ancora aperte e creare un ecosistema finanziario più efficiente e inclusivo.

Aleksandra Mączyńska, direttrice generale di BETTER FINANCE, dichiara: “Un’Unione del Risparmio e degli Investimenti consentirebbe ai cittadini europei di partecipare più attivamente al sistema finanziario. Rafforzando gli investimenti al dettaglio, la SIU può migliorare la resilienza economica dell’UE. Mentre accogliamo con favore le iniziative a livello europeo – come il conto di risparmio per investimenti e la revisione del PEPP – spetta agli Stati membri adottare misure concrete per rendere gli investimenti a lungo termine nei mercati finanziari e nell’economia reale più attraenti, fornendo ai risparmiatori gli strumenti e la fiducia necessari per partecipare pienamente. Questo sarà fondamentale per stimolare crescita e innovazione in tutta l’UE.”