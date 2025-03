La Cina dei prossimi mesi

Sebbene segnali recenti suggeriscano qualche movimento (come accenni all’allentamento delle restrizioni sulle imprese private e sforzi per rafforzare i mercati finanziari), la Cina è stata storicamente prudente riguardo a una profonda liberalizzazione economica. Qualsiasi pacchetto di riforme sarebbe probabilmente graduale piuttosto che radicale. Tuttavia, se il governo considerasse la stagnazione economica una minaccia seria alla stabilità politica, potrebbero diventare necessarie misure più sostanziali.

​La seconda presidenza di Donald Trump ha introdotto una serie di politiche volte a contrastare l’influenza economica e tecnologica della Cina. Queste misure rappresentano una continuazione e un’intensificazione delle strategie adottate durante il suo primo mandato.​

Già nel febbraio 2025 il presidente Trump ha firmato l’Ordine Esecutivo 14195, imponendo un dazio del 10% su tutte le importazioni provenienti dalla Cina, poi ha annunciato un incremento di questi dazi al 20%. In risposta, la Cina ha applicato tariffe del 15% su carbone e gas naturale liquefatto, e del 10% su petrolio e macchinari agricoli statunitensi. Inoltre, Pechino ha inserito aziende americane come PVH Corp. e Illumina nella sua “Lista di Entità Non Affidabili” e ha avviato un’indagine antitrust contro Google.

Restrizioni alle Aziende Tecnologiche Cinesi

L’amministrazione Trump ha subito ampliato la “Entity List” del Dipartimento del Commercio, includendo oltre 50 aziende tecnologiche cinesi. Questa mossa mira a limitare l’accesso della Cina a tecnologie avanzate in settori come l’intelligenza artificiale e il calcolo quantistico, citando preoccupazioni per la sicurezza nazionale. Parallelamente, il presidente Trump ha dichiarato la disponibilità a considerare una riduzione dei dazi imposti alla Cina se Pechino approverà la vendita delle operazioni statunitensi di TikTok. ByteDance, la società madre di TikTok, ha una scadenza fissata al 5 aprile per cedere le sue attività negli Stati Uniti, altrimenti l’app potrebbe affrontare un divieto nel Paese. Trump ha suggerito che una “piccola riduzione dei dazi” potrebbe facilitare l’accordo, indicando una possibile leva negoziale nelle trattative commerciali.

TikTok nel resto del mondo

TikTok sta affrontando un crescente numero di richieste di divieto in diversi altri Paesi oltre agli Stati Uniti. L’India ha già vietato l’app nel giugno 2020, insieme ad altre 58 app di proprietà cinese, nonostante all’epoca fosse il più grande mercato di TikTok. Anche Giappone, Australia e Pakistan hanno suggerito di voler vietare o limitare l’applicazione. Nell’aprile 2023, l’Australia ha vietato TikTok da tutti i dispositivi federali di proprietà del governo, adducendo problemi di sicurezza. Anche l’Estonia, il Regno Unito, l’Ue e la Francia hanno fatto lo stesso.

Implicazioni Geopolitiche

Queste azioni hanno intensificato le tensioni tra Stati Uniti e Cina, aumentando il rischio di una guerra commerciale su larga scala. La Cina ha dichiarato di essere pronta ad affrontare eventuali “shock” economici derivanti dall’inasprimento dei dazi statunitensi e sta valutando misure di ritorsione, inclusa la limitazione dell’accesso americano a catene di approvvigionamento cruciali.