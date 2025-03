Milano, le donne e la Resistenza

mercoledì 12 marzo h 18.00

Fondazione Feltrinelli, via Pasubio 5 – Milano

modera Zita Dazzi, giornalista di Repubblica

ingresso libero



Milano è la sua memoria. E’ figlia di una storia, scritta da eventi e persone che l’hanno forgiata. Memorabili è la serie podcast dedicata a dieci donne che hanno

contribuito a fare Milano per come la conosciamo. Donne della cultura, della politica, dello sport, della Resistenza, che incarnano la città con le sue forze, fragilità,

opportunità e contraddizioni e hanno permesso a Milano di essere città internazionale, di accoglienza e operosità.

Memorabili è una serie realizzata da Officina del Podcast per Milano è Memoria Comune di Milano.

Programma dell’incontro

Saluti istituzionali – Comune di Milano

Anna Scavuzzo, Vicesindaco, voce ospite dell’episodio su Lina Merlin

Tommaso Sacchi, Assessore alla Cultura, voce ospite dell’episodio su Alda Merini

Arianna Censi, Assessora alla Mobilità, voce ospite dell’episodio su Rosina Ferrario

Emmanuel Conte, Assessore alle Risorse finanziarie, economiche e patrimoniali

L’idea di Memorabili

Francesca Mineo e Clara Collalti, autrice e produttrice di Officina del Podcast

Diana de Marchi, Commissione Pari opportunità e diritti civili

Marzia Pontone, Commissione Educazione e Food policy

Le donne nella memoria di Milano

Luca Gibillini per Milano è Memoria – Comune di Milano

Daniela Saresella, docente di Storia contemporanea – Università degli Studi di Milano

Parteciperanno alcune delle voci che accompagnano, nelle puntate del podcast, la storia delle donne Memorabili tra cui: Claudia e Silvia Pinelli, figlie di Licia Rognini Pinelli; Cristina Franceschi, presidente Fondazione Roberto Franceschi; Chiara Rostagno, vicedirettrice Pinacoteca di Brera.

