Quest anno ricorrono dieci anni dalla nascita in Italia, in particolare ad opera di Roberto Pincione nel Distretto 2041 -Città Metropolitana di Milano- della Paul Harris Society, la realtà che riunisce coloro i quali, anche non rotariani, supportano attivamente la Rotary Foundation versando personalmente un contributo annuale ad uno dei Fondi di breve periodo (quindi al Fondo Annuale o al Fondo PolioPlus oppure a un Global Grant approvato).

La Paul Harris Society

La Paul Harris Society (PHS) è un programma del Rotary International che prende il nome dal fondatore dell’organizzazione, Paul Harris . Questa società è stata creata per riconoscere e incoraggiare coloro che effettuano donazioni significative alla Fondazione Rotary , contribuendo con almeno 1.000 dollari all’anno a favore dei programmi di servizio del Rotary. Importanza delle iniziative della Paul Harris Society nel mondo La PHS sostiene una serie di progetti umanitari a livello globale, finanziando iniziative che rientrano nelle aree d’intervento del Rotary, tra cui: Pace e prevenzione dei conflitti

Salute materna e infantile

Prevenzione e cura delle malattie

Acqua, servizi igienici e igiene

Alfabetizzazione e educazione di base

Sviluppo economico e comunitario

Tutela ambientale I fondi raccolti dai membri della Paul Harris Society vengono destinati a programmi chiave come la campagna End Polio Now, il sostegno alle borse di studio per la pace e la realizzazione di progetti umanitari in tutto il mondo. La nascita della sezione italiana nel 2015 La Paul Harris Society Italia è stata ufficialmente istituita nel 2015, grazie all’impegno iniziale del Distretto Rotary 2080, che comprende Roma, Lazio e Sardegna. Immediatamente si sono attivati numerosi altri Distretti italiani, primo fra i quali il 2041 di Milano.

Questi primi 10 anni in Italia hanno permesso di: Coinvolgere più donatori italiani nel sostegno ai progetti globali del Rotary.

ai programmi umanitari internazionali. Rafforzare la cultura della donazione tra i rotariani italiani. Da allora, la PHS in Italia ha continuato a espandersi, coinvolgendo numerosi distretti rotariani e contribuendo significativamente alla raccolta fondi per le iniziative della Fondazione Rotary.

Paul Harris Italia. La cerimonia del decennale a Milano

Per l’occasione si terrà una serata un po’ speciale, con estrazione di premi importanti (segnaliamo come primo premio una crociera di sette giorni per due persone).

Giovedì 27 marzo 2025 dalle ore 19,45

c/o Circolo Alessandro Volta

Via G. Giusti 16, Milano

Il costo è di 60 euro a testa, e l’iscrizione obbligatoria all’indirizzo: associazionedonateadream@gmail.com

“Un augurio per i prossimi dieci anni di espansione di questa meritoria iniziativa, e un arrivederci a chi tra Voi sarà presente quella sera” dichiarano il Governatore del Distretto 2041 Michele Catarinella e il responsabile PHS ed EMGA Grandi Donatori Roberto Pincione.