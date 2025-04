Premio Internazionale Antonio Mormone. Un Premio Milanese.

Questa seconda edizione è dedicata al violino (la prima era dedicata al pianoforte). Lunedì scorso si è tenuta la semifinale all’Istituto Italiano di Cultura a Parigi: la fase finale si svolgerà a Milano con il concerto finale e la proclamazione vincitrice al Teatro alla Scala il giugno prossimo.

I FINALISTI DEL PREMIO INTERNAZIONALE ANTONIO MORMONE

Lunedì 14 aprile si è svolta presso l’Isituto Italiano di Cultura di Parigi la maratona al termine della semifinale del Premio Internazionale Antonio Mormone. La maratona è stata ospitata dall’Istituto Italiano di Cultura – partner del progetto attraverso la Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale del Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale. La prestigiosa collaborazione con l’IIC di Parigi sottolinea il grande valore culturale, il carattere e la vocazione internazionale del concorso nato a Milano e che gode del Patrocinio del Ministero della Cultura, Regione Lombardia e Comune di Milano. Il Premio è in collaborazione con il Conservatorio di Musica di Milano, il Teatro alla Scala ed è membro di Alink Argerich Foundation

I dieci semifinalisti (Angela Chan – Elli Choi – Emmanuel Coppey – Hawijch Elders – Anna Im, Amia Janicki – Jueun Jeong – Cosima Soulez Larivière – Emma Meinrenken – Vikram Francesco Sedona) sono stati ascoltati durante la giornata davanti alla giuria e ad un pubblico numeroso.

Dopo un’attenta seduta di giudizio, la giuria, presieduta dal direttore artistico del Premio Edoardo Zosi, composta dai violinisti Anna Tifu e Mark Gothoni e coadiuvata da Enrica Ciccarelli, Presidente della Fondazione La Società dei Concerti, ha decretato i seguenti finalisti:

Elli Choi

Hawijch Elders

Anna Im

Ai tre finalisti è consegnata la partitura del brano di Fabio Vacchi commissionata appositamente per il Premio e che verrà eseguita in prima mondiale durante le serate finali. L’evento si è concluso con l’intervento del Direttore Antonio Calbi che ha sottolineato il livello di eccellenza selezionato dal Premio Internazionale Antonio Mormone.

Le finali del Premio Internazionale Antonio Mormone sono previste a Milano dal 16 al 22 giugno 2025, data della proclamazione del vincitore. Il Conservatorio G. Verdi ospiterà le prove di musica da camera, solistiche e con il violino storico, mentre al Teatro alla Scala il 22 giugno alle ore 20:00 si svolgerà la prova finale con l’Orchestra dell’Accademia del Teatro per l’esecuzione di tre concerti per violino e orchestra. Al termine della serata verrà proclamato il vincitore.

Il Premio Internazionale Antonio Mormone è nato con il desiderio di omaggiare la vocazione di talent scout per il futuro dell’arte di Antonio Mormone, fondatore de La Società dei Concerti di Milano e si pone l’obiettivo di scoprire e promuovere concretamente i giovani artisti. Ha cadenza quadriennale e la seconda edizione è dedicata al violino.

La formula innovativa costituisce il carattere eccezionale di questo concorso: il regolamento prevede la valutazione dei candidati sempre in sede di concerto, anche alla presenza di giurati in incognito. Il Premio Mormone si configura come un progetto inedito nel panorama dei concorsi dedicati alla musica classica frutto di un’organizzazione che da oltre quarant’anni promuove i giovani talenti.

Il Direttore artistico del Premio Edoardo Zosi: “le tre finaliste rappresentano tre continenti: America, Europa e Asia. In un momento come quello che stiamo vivendo è un messaggio significativo”

Anna Tifu ha precisato che “il livello dei candidati è altissimo, non solo fra le tre concorrenti selezionate. Non è stato facile scegliere ma alla fine siamo stati tutti d’accordo sulla decisione finale”

Mark Gothoni “è un concorso eccezionale: i parecipanti hanno avuto tante occasioni per mostrare il loro talento. Il livello dei semifinalisti era davvero alto, siamo soddisfatti del risultato”

Enrica Ciccarelli Mormone, Presidente della Fondazione Società dei Concerti, esprime grande soddisfazione per il livello qualitativo raggiunto dal premio e commenta: “Il Premio conferma per la seconda volta di saper raccogliere l’eccellenza musicale. Sono felice che i tre artisti selezionati siano delle donne piene di talento, un segnale per la musica classica che conferma una sempre più diffusa parità di genere. Vedremo cosa accadrà alla Scala”

La giuria

La giuria della fase finale che si svolgerà a Milano è costituita da Edoardo Zosi, Anna Tifu, Michail Stille, Silvia Marcovici, Ning Feng, Nazzareno Carusi, Mark Gothoni. Le prime fasi di selezione hanno visto alternarsi quali giurati Edoardo Zosi, Mark Gothoni, Fatlinda Thaci, Yumi Arata, Sergey Krilov, Silvia Marcovici, Sieva Borzak, Diego Ceretta, Jakov Zats, Ottavio Dantone, Cecile Prakken, Constantin Orbelian, Guido Rimonda, Luca Ciammarughi.

Presidente onorario del Premio è il Maestro Evgeny Kissin, autentica leggenda del concertismo mondiale e legato da profonda amicizia ad Antonio Mormone. Presidente del Comitato d’Onore il Dottor Gianni Letta.

I premi

Il vincitore riceverà un premio di € 30.000, una registrazione discografica, ingaggi internazionali per concerti in Italia e all’estero coordinati dalla Fondazione La Società dei Concerti in qualità di segretariato artistico. È inoltre previsto un premio di € 5.000 per ciascuno dei due finalisti non premiati, e il Premio del Club degli Amici del Premio, offerto al candidato che ha ricevuto il maggior numero di preferenze da parte del pubblico.

Chi sono le tre finaliste

Elli Choi, Stati Uniti d’America, 2001, ha iniziato lo studio del violino a tre anni e tra i suoi mentori vi sono Ida Kavafian e Zakhar Bron. Si è diplomata alla Juilliard School di New York e ha una laurea di filosofia e economia alla Columbia University. Vincitrice di numerosi premi internazionali, nel 2024 ha ottenuto il 3° premio al Queen Elisabeth Competition di Bruxelles; è stata invitata come solista dall’ Orchestre Philarmonique de Monte-Carlo, Novosibirsk Philharmonic, Salzburg Chamber Soloists, Philadelphia Orchestra.

Hawijch Elders, Paesi Bassi, 1998, quarto premio al Concorso Paganini di Genova nel 2023, è artista in residenza alla Queen Elisabeth Music Chapel, dove studia con Augustin Dumay. Ha debuttato al Bozar di Bruxelles, al Concertgebouw di Amsterdam, con le orchestre Real Filharmonía de Galicia, Orquestra Clássica da Madeira, Amadeus Chamber Orchestra, Odessa Philharmonic Orchestra.

Anna Im, Corea, 1997, vincitrice del primo premio al 10th Michael Hill International Violin Competition e del Concorso Internazionale di Stoccarda, ha studiato al Curtis Institute of Music di Philhadelphia e alla Royal Academy of Music di Londra. Attualmente si perfeziona con Janine Jansen alla Kronberg Academy. Ha debuttato con prestigiose orchestre internazionali e inciso due album discografici da solista.

