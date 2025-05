Miracolo Milano

Tra immagini e parole di ieri e di oggi, il racconto di una città in continua trasformazione, dove il saper fare diventa futuro.

Il titolo ricorda logicamente il mitico film “Miracolo a Milano” del 1951 scritto da Cesare Zavattini, con regia e produzione di Vittorio De Sica. Ma a parte questo riferimento a un momento magico e a un’interpretazione onirica della vita milanese, le immagini parlano di tutt altro: una città molto concreta, moderna e completamente rinnovata dai tempi del dopoguerra.

Questo volume, edito da Mondadori Electa, vuole consegnare alla memoria collettiva la fotografia dell’evoluzione di Milano nel ventennio che, da metà anni Novanta al recente passato, ha dato alla città meneghina una forte spinta creativa e una ritrovata energia. Crescendo in verticale, ma anche allargando il proprio apparato radicale di strade sotterranee, Milano ha guadagnato milioni di metri quadrati dove vivere meglio, rigenerando rioni appassiti, innestando sull’antico corpo metropolitano quartieri germogliati ex novo e riconosciuti come eccellenze assolute del tempo che stiamo vivendo.

Da Palazzo Lombardia a CityLife, dal nuovo polo fieristico ai diversi centri della cultura «appare un miracolo, che poi sparisce nel fare. Perché Milano è così. Non c’è tempo da impiegare nella contemplazione. Il sapere qui diventa subito saper fare e perciò fare». Attraverso splendide foto di oggi e di ieri, e intriganti interviste a chi Milano la vive ogni giorno, queste pagine ci regalano il ritratto di una città che, nonostante le difficoltà e i problemi che non mancano, si proietta come avanguardia di un avvenire incoraggiante e luminoso.

Renato Farina, laureato in filosofia all’Università Cattolica, nel 1978 entra nel settimanale Il Sabato (fondato in quell’anno da alcuni giornalisti vicini a Comunione e Liberazione). Successivamente è stato vicedirettore a Il Giornale di Vittorio Feltri. Dopo una parentesi al Resto del Carlino nel luglio 2000 torna a Milano, dove è tra i fondatori, con Feltri, di Libero. Dal 2007 Farina collabora nelle vesti di opinionista.

