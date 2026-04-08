In calo lo spread tra BTp e Bund. Asta Bot il 9 aprile per 9 miliardi. Il calendario delle aste di aprile

Apertura in deciso calo per lo spread tra BTp e Bund. La tregua tra Usa e Iran raggiunta nella notte di martedì 7 aprile porta, in avvio di seduta, il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark e il Bund tedesco di pari durata ad attestarsi a 77 punti, in diminuzione rispetto ai 91 punti della chiusura di ieri. In calo anche il rendimento del BTp decennale benchmark che ha segnato una prima posizione al 3,69%, in flessione rispetto al 3,99% della chiusura della vigilia.

MEF, in asta il 9 aprile BOT a 3 e 12 mesi per 10 miliardi di euro

Il ministero dell’economia e delle finanze (MEF) ha annunciato l’emissione di massimo 9 miliardi di euro di BOT a 3 e 12 mesi. I titoli vanno in asta giovedì 9 aprile 2026. La data di regolamento è martedì 14 aprile 2026.

In particolare, vanno in asta 7,5 miliardi di euro di BOT 12 Mesi con scadenza 14/04/2027 e 2,5 miliardi di euro di BOT 3 Mesi con scadenza 14/07/2026.

Il calendario delle aste Bot

Nel mese di aprile sono previste cinque date.

9 aprile: asta Bot

10 aprile: asta Btp a medio-lungo termine

24 aprile: asta Btp Short Term e Btp indicizzati all’inflazione (Btpi)

28 aprile: asta Bot

29 aprile: asta Btp a medio-lungo termine



Il calendario segue il modello delineato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, con una prima parte del mese dedicata ai collocamenti principali e una seconda fase che include strumenti più specifici e un secondo ciclo di emissioni.