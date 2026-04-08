In calo lo spread tra BTp e Bund. Asta Bot il 9 aprile per 9 miliardi. Il calendario delle aste di aprile

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Paolo Brambilla – Direttore Responsabile – Lamiafinanza.it , Carolina Bergamaschi

Apertura in deciso calo per lo spread tra BTp e Bund. La tregua tra Usa e Iran raggiunta nella notte di martedì 7 aprile porta, in avvio di seduta, il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark e il Bund tedesco di pari durata ad attestarsi a 77 punti, in diminuzione rispetto ai 91 punti della chiusura di ieri. In calo anche il rendimento del BTp decennale benchmark che ha segnato una prima posizione al 3,69%, in flessione rispetto al 3,99% della chiusura della vigilia.

MEF, in asta il 9 aprile BOT a 3 e 12 mesi per 10 miliardi di euro

Il ministero dell’economia e delle finanze (MEF) ha annunciato l’emissione di massimo 9 miliardi di euro di BOT a 3 e 12 mesi. I titoli vanno in asta giovedì 9 aprile 2026. La data di regolamento è martedì 14 aprile 2026.

In particolare, vanno in asta 7,5 miliardi di euro di BOT 12 Mesi con scadenza 14/04/2027 e 2,5 miliardi di euro di BOT 3 Mesi con scadenza 14/07/2026.

Il calendario delle aste Bot

Nel mese di aprile sono previste cinque date.

9 aprile: asta Bot
10 aprile: asta Btp a medio-lungo termine
24 aprile: asta Btp Short Term e Btp indicizzati all’inflazione (Btpi)
28 aprile: asta Bot
29 aprile: asta Btp a medio-lungo termine

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Il calendario segue il modello delineato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, con una prima parte del mese dedicata ai collocamenti principali e una seconda fase che include strumenti più specifici e un secondo ciclo di emissioni.

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giornalista dr.

Paolo Brambilla, Consigliere dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia, è direttore responsabile de "La Mia Finanza" e di "Trendiest Media Agenzia di stampa". Laureato a pieni voti in Economia e Commercio alla Bocconi (qualche decennio fa) con un breve Master a Harvard e un corso di copywriting a Berkeley, è membro attivo di numerosi club, fra i quali il "Rotary Club Milano Porta Vercellina" e il "Cambridge University Yacht Club". Rappresenta l'Italia a Bruxelles nell'associazione "Better Finance" a tutela di investitori e risparmiatori.

Areas of Expertise: economia, finanza, arte, cultura classica
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Carolina Bergamaschi

Caporedattrice Redazione LMF La Mia Finanza PhD, MBA, CPA, MD