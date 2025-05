Il presidente Trump ha firmato un ordine esecutivo volto a ridurre i prezzi dei farmaci da prescrizione negli Stati Uniti, incaricando la sua amministrazione di allineare i prezzi a quelli praticati in altri paesi. Gli incentivi sono evidenti. I farmaci da prescrizione negli Stati Uniti sono venduti a un prezzo medio superiore del 300% rispetto ai prezzi praticati in altri paesi dell’OCSE. Di conseguenza, negli Stati Uniti la spesa farmaceutica in percentuale del PIL è la seconda più alta dell’OCSE, dopo la Grecia. In termini di dollaro corrente, la spesa farmaceutica pro capite annua è pari a 1.448 dollari negli Stati Uniti, ben al di sopra del secondo Paese con la spesa più elevata, la Germania, dove la spesa pro capite è pari a 1.140 dollari all’anno.

Negli ultimi decenni, l’abbassamento dei costi dei farmaci è stato un obiettivo dichiarato da tutte le amministrazioni statunitensi. Lo stesso presidente Trump aveva già perseguito questo obiettivo nel 2020, con una strategia simile a quella odierna, ma senza successo. La clausola della «nazione più favorita», come era noto l’ordine esecutivo del 2020, mirava ad allineare alcuni prezzi dei farmaci acquistati dagli Stati Uniti attraverso il programma Medicare a quelli di altri paesi ricchi. Il decreto non è mai stato attuato a causa di ricorsi legali.

La strategia del presidente Trump non è cambiata rispetto al suo primo mandato: ha chiesto ancora una volta l’introduzione del principio della nazione più favorita nel prezzo dei farmaci negli Stati Uniti. Questo fa seguito al tentativo di Trump di far approvare la norma attraverso l’attuale disegno di legge fiscale (“One Big Beautiful Bill”). Tuttavia, tale tentativo è fallito a causa della forte opposizione all’interno del Partito Repubblicano. Diversi membri del Congresso, tra cui lo speaker della Camera dei Rappresentanti Mike Johnson, si sono opposti.

La strada dell’ordine esecutivo, che il presidente Trump sta perseguendo in questo momento, potrebbe fallire completamente. È difficile capire su quale base giuridica un ordine esecutivo potrebbe obbligare le aziende farmaceutiche a ridurre i prezzi. Qualsiasi tentativo in tal senso potrebbe essere respinto in tribunale. L’uso dei dazi come minaccia rimane una strategia di massima pressione. I dazi potrebbero essere più facilmente confermati dinanzi a una corte rispetto a un ordine di riduzione dei prezzi, ma presentano altri svantaggi. Innanzitutto, i dazi provocherebbero probabilmente un aumento dei prezzi dei farmaci al momento della loro introduzione, vanificando così il loro scopo, e potrebbero quindi ritorcersi contro se le aziende farmaceutiche non cedessero rapidamente.

Ciò spiegherebbe anche perché il presidente Trump abbia finora evitato di introdurre dazi specifici per il settore farmaceutico, cosa che aveva minacciato di fare più volte negli ultimi mesi. Ricorrere ai dazi per combattere i prezzi elevati è più difficile che utilizzarli per contrastare i volumi elevati delle importazioni, come nel caso della maggior parte degli altri beni. Inoltre, la minaccia di tassare le importazioni di prodotti farmaceutici e di mantenere tali dazi per un periodo prolungato non è molto credibile, il che ci porta a ritenere che la strada verso l’introduzione della clausola della nazione più favorita nel settore dei prezzi dei farmaci negli Stati Uniti sia estremamente tortuosa, se non addirittura impraticabile.

Qual è l’esito più probabile? A nostro avviso, sono plausibili entrambi i seguenti scenari: una legge che deve essere approvata dal Congresso, di portata limitata e simile alla misura adottata da Biden per ridurre alcuni prezzi dei farmaci. Tuttavia, considerando l’approccio politico del presidente Trump, è più probabile che si verifichi il secondo scenario, ovvero concessioni da parte dell’industria su alcuni prezzi dei farmaci, che potranno poi essere presentate come un accordo importante, ma con un impatto effettivo limitato sulla struttura dei prezzi dei farmaci negli Stati Uniti e sugli utili del settore.

Se negli Stati Uniti venisse attuata una riforma significativa dei prezzi dei farmaci, compresa la clausola della nazione più favorita, ciò rappresenterebbe una grave minaccia per i profitti del settore sanitario. Sebbene le vendite negli Stati Uniti delle aziende farmaceutiche globali rappresentino circa il 50% delle vendite totali, i profitti negli Stati Uniti rappresentano circa il 65-80% dei profitti farmaceutici globali totali, il che evidenzia i margini superiori degli Stati Uniti. Se i prezzi statunitensi fossero ridotti a 1/3 del livello attuale, allineandoli all’incirca al resto del mondo, le vendite farmaceutiche globali potrebbero subire un calo del 15%. Poiché i margini convergerebbero verso quelli globali, l’impatto sugli utili sarebbe ancora maggiore, avvicinandosi al 40%.

Come si concilia questo dato con l’affermazione dell’industria, secondo cui, in caso di calo dei prezzi negli Stati Uniti, sarebbe necessario tagliare le spese di ricerca e sviluppo? Uno studio del 2017 ha rilevato che i ricavi derivanti dal sovrapprezzo pagato negli Stati Uniti per i farmaci più venduti su prescrizione medica superavano in media del 63% i corrispondenti costi globali di ricerca e sviluppo. Se gli Stati Uniti pagassero interamente le spese globali di ricerca e sviluppo, i prezzi potrebbero diminuire di circa il 40% prima che tali costi non siano più coperti. È quindi probabile che esista un margine di almeno il 40% prima che sia necessario ridurre le spese di ricerca e sviluppo. Tuttavia, tale margine può variare notevolmente a seconda dei singoli farmaci e delle singole aziende.

In sintesi, l’amministrazione statunitense ha certamente ragione quando sostiene che i prezzi dei farmaci negli Stati Uniti dovrebbero essere abbassati. I prezzi sembrano superare di gran lunga i costi di ricerca e sviluppo e sono molto più alti che in qualsiasi altra parte del mondo. Anche se non sono il fattore che incide maggiormente sui costi del sistema sanitario statunitense, contribuiscono certamente all’eccessivo costo dell’assistenza sanitaria negli Stati Uniti.

È probabile che la situazione cambi in modo significativo nel breve termine? Riteniamo di no, in quanto una riforma radicale dei prezzi dei farmaci sta incontrando una forte opposizione da parte del Congresso, un ordine esecutivo verrebbe probabilmente annullato dalla Corte e una strategia di massima pressione basata sulla minaccia di dazi potrebbe ritorcersi contro chi la persegue.

Per noi, il settore sanitario offre quindi un potenziale di rialzo. Attualmente è scambiato a sconto più elevato rispetto alle azioni globali dal 2010. In genere, negli ultimi anni, gli attuali livelli di sconto hanno offerto un punto di ingresso interessante per generare rendimenti relativi positivi nei due anni successivi. Pur riconoscendo i rischi di ribasso qualora venissero introdotte misure restrittive sui prezzi in modo inaspettato, riteniamo che i livelli attuali siano interessanti.