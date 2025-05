Una guida firmata LinkedIn per Marketing Manager sotto pressione —

Nel cuore della tempesta, il marketing è chiamato a reinventarsi. Questa guida aiuta i manager a navigare l’incertezza.

In un mondo del lavoro che cambia rapidamente, i Marketing Manager si trovano oggi ad affrontare sfide inedite. Aumentano le aspettative, le pressioni e le consegne da rispettare: tutto con meno risorse e senza molte delle strategie su cui, fino a ieri, si poteva contare.

Per affrontare questo scenario complesso, LinkedIn ha realizzato una guida alla sopravvivenza dedicata ai professionisti del marketing. Il documento raccoglie le testimonianze di manager di diversi settori, contributi di consulenti aziendali, ricercatori e formatori esperti di resilienza.

L’obiettivo? Offrire un punto di partenza per chi si trova a dover gestire l’incertezza e il cambiamento continuo. “Siamo tutti in viaggio verso territori sconosciuti”, si legge nell’introduzione della guida. “Sarà più semplice orientarsi se impariamo gli uni dagli altri”.

L’altra faccia del riconoscimento professionale: più attenzione, più stress

Da una parte, il marketing gode oggi di maggiore attenzione da parte del top management. Mai come ora, l’intero business riconosce il valore strategico della comunicazione. Ma questo riconoscimento ha un prezzo, anzi, più di un prezzo: maggiore confronto, aspettative più elevate e una richiesta costante di risultati immediati. Come se non bastasse, tutto questo avviene mentre i team lavorano a distanza, spesso in condizioni domestiche tutt’altro che ideali, tra coinquilini, figli, animali domestici e connessioni ballerine.

Il manager come ammortizzatore sociale dell’azienda

In questo contesto, il ruolo del manager assume una funzione chiave: agire da ammortizzatore tra le pressioni provenienti dall’alto e le difficoltà del team. È compito del manager attutire gli urti, mantenere la squadra motivata e produttiva, e al contempo soddisfare le richieste della dirigenza

Ma come riuscirci, senza esaurirsi nel tentativo? La guida insiste su un concetto cruciale: per supportare efficacemente gli altri, bisogna prima saper gestire sé stessi. Le emozioni, i livelli di energia e la capacità di adattamento diventano strumenti essenziali. Più un manager riesce ad accettare il cambiamento, più sarà in grado di guidare il proprio team attraverso di esso.

Gestire a 360 gradi

Il documento è organizzato attorno alle tre direzioni fondamentali della gestione in tempi di crisi:

Verso l’alto: comprendere e soddisfare le nuove aspettative dei dirigenti. Verso i pari grado: rafforzare la collaborazione con altri reparti, come il sales department. Verso il basso: supportare, responsabilizzare e motivare il proprio team. Tutto questo, ricordando sempre che … il punto d’intersezione di queste linee è uno solo: il manager stesso.

I numeri della pressione

Una ricerca condotta ad aprile da Marketing Week e Econsultancy fotografa la realtà attuale in Inghilterra: circa il 50% dei marketer è preoccupato per il proprio posto di lavoro e una percentuale simile dichiara di lavorare molte più ore rispetto al passato, ma con una produttività percepita in calo.

Lizzy Knights-Ward, Group Marketing Manager per LinkedIn Sales & Marketing Solutions (EMEA & LATAM), sintetizza così la situazione: “Oggi il manager deve imparare a guidare un team che non può più incontrare di persona, mantenere motivazione ed efficienza in uno scenario frammentato, e trovare un nuovo equilibrio in un mondo che cambia ogni giorno”.

Scaricate qui il documento originale

“The Marketing Manager’s Survival Guide” è un manuale creato per aiutare i managers ad affrontare le nuove esigenze del loro ruolo nei prossimi mesi. Ricco di spunti ed esperienze selezionate di responsabili marketing in organizzazioni grandi e piccole.

Nelle pagine della guida:

Come costruire resilienza e salvaguardare i tuoi livelli di energia

Come far evolvere il tuo piano di marketing

Guide per gestire al meglio e soddisfare le nuove aspettative

Come reinventare il tuo rapporto di lavoro con le vendite

Strategie sostenibili per mantenere il tuo team energico, motivato e produttivo