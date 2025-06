Mantova, Palazzo Ducale

In Italia, dove ogni pietra sembra raccontare una storia, esistono luoghi che nascondono verità più profonde di quanto l’occhio possa cogliere. Uno di questi si trova a Mantova, nella straordinaria Sala dello Zodiaco del Palazzo Ducale. A prima vista, potreste scambiarla per una delle tante eleganti sale affrescate del Rinascimento: un cielo costellato, figure mitologiche, simboli zodiacali che ammiccano dalla volta. Eppure, dietro quella bellezza apparentemente ornamentale si cela qualcosa di ben più stupefacente: un atto di potere, di fede e di scienza.

Guglielmo Gonzaga

È il 4 ottobre 1563 quando Guglielmo Gonzaga, figlio di Federico II e della duchessa Margherita Paleologa, viene alla luce. Un evento fondamentale per la continuità della dinastia che regge Mantova e Monferrato. Ma non è solo un momento privato o dinastico: è un evento cosmico, destinato a essere immortalato nel cielo… letteralmente.

Nella Sala dello Zodiaco, infatti, quel soffitto affrescato non è una generica rappresentazione del firmamento. È la mappa astrale esatta di quell’istante: l’oroscopo celeste del futuro duca, congelato nel tempo e trasposto in arte. Studi recenti confermano che la posizione delle costellazioni e dei pianeti corrisponde fedelmente alla configurazione astronomica del cielo sopra Mantova proprio nel momento della nascita di Guglielmo.

L’astrologia non era superstizione: era scienza

Un gesto che oggi potremmo definire “visionario”. Ma in pieno Cinquecento, l’astrologia non era superstizione: era scienza. Le corti italiane, specialmente quelle più raffinate come quella dei Gonzaga, non si limitavano a commissionare arte per abbellire i palazzi. La utilizzavano come mezzo di legittimazione politica, religiosa, cosmica. E così, quella volta celeste diventa una dichiarazione di potere eterno, la proiezione del destino dinastico sulle mura stesse del potere.

Il progetto è affidato a Lorenzo Costa il Giovane, artista di corte e già autore della decorazione dell’appartamento degli Arazzi. Lorenzo Costa, con la consulenza di astrologi e matematici di corte, trasforma il soffitto in uno strumento di lettura del cielo. Ogni segno, ogni stella, ogni pianeta è collocato con precisione scientifica: l’arte rinascimentale come tecnologia del tempo.

Chi entra oggi nella Sala dello Zodiaco, spesso lo fa senza sapere di avere sopra la testa una sorta di fotografia astronomica del 1563. Non un cielo simbolico, ma il cielo reale, visto da Mantova, in quel giorno d’autunno che avrebbe segnato la storia della città. Un affresco che è insieme calendario, oroscopo e manifesto politico.

L’uomo è un microcosmo che riflette il macrocosmo

E non è un caso che i Gonzaga scelgano proprio il linguaggio celeste per imprimere l’immortalità al loro casato. Nel pensiero rinascimentale, l’uomo è un microcosmo che riflette il macrocosmo: il destino del principe coincide con l’armonia delle sfere. Un modo per dire che il potere dei Gonzaga non è solo terrestre, ma inscritto nell’ordine dell’universo.

Allora, la prossima volta che visiterete Mantova, non limitatevi a guardare le pareti. Alzate lo sguardo verso il soffitto della Sala dello Zodiaco. Non vedrete soltanto un capolavoro d’arte, ma un atto di fede nella scienza e nel destino, un frammento di cielo antico che continua a parlare, se solo sappiamo ascoltare.

Il firmamento e i segni zodiacali dipinti sulla volta ruotano intorno a un gruppo centrale con Astrea (che tiene delle spighe nella mano sinistra) e la dea Diana su un carro trainato da cani (dopo il restauro).

INFO UTILI

📍 Sala dello Zodiaco – Palazzo Ducale, Mantova

🎨 Affreschi di Lorenzo Costa il Giovane

📅 Mappa stellare corrispondente al cielo del 4 ottobre 1563

💡 Da sapere: studi recenti condotti da storici dell’arte e astronomi (come il lavoro di Claudia Cieri Via e Paolo Galluzzi) hanno confermato l’accuratezza astronomica del soffitto