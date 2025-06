Scuola di Musica di Fiesole presenta con Conservatorio “E.R. Duni” di Matera, Conservatoire de la Vallée d’Aoste, Accademia delle Belle Arti di Catania, Università della Calabria e Nuclei di orchestre giovanili e infantili dello Stato di Bahia in Brasile

IMPACT

International Music and Performing Arts Contaminations and Trainings

Diciannove insegnanti da cinque diverse istituzioni trasversali alle arti in Italia e in Brasile, 76 allievi, 450 ore di lezione in otto seminari itineranti, una nuova orchestra giovanile italo-brasiliana per l’occasione ed un’unica produzione d’opera, Falstaff di Giuseppe Verdi a Salvador de Bahia nel dicembre ’25 e presso l’avveniristico Teatro Auditorium dell’Università della Calabria nel marzo ’26: il progetto IMPACT, ideato e guidato dalla Scuola di Musica di Fiesole, porta dunque per la prima volta la multidisciplinarità e la contaminazione delle arti tutte, necessarie da sempre per l’opera lirica ma oggi non solo, ad un nuovo sfidante livello formativo, dove ognuno sia protagonista consapevole di ogni singola competenza creativa e al contempo attivamente partecipe al dialogo e allo scambio culturale sul piano artistico, umano e sociale.

Il lungo percorso del progetto IMPACT

È partito col primo seminario in primavera al Conservatorio “E.R. Duni” di Matera il lungo percorso del progetto IMPACT – International Music and Performing Arts Contaminations and Trainings, ideato e guidato dalla Scuola di Musica di Fiesole che, grazie al finanziamento europeo nell’ambito di Next Generation EU, ha potuto coinvolgere importanti partner nazionali da nord a sud e i Nuclei di orchestre giovanili e infantili dello Stato di Bahia in Brasile – NEOJIBA, nati su ispirazione de El Sistema di Abreu.

IMPACT nasce dunque dalla volontà di abbattere le barriere di competenza tra le varie discipline artistiche affinché ogni persona coinvolta in un progetto sia da un lato consapevole del lavoro di chi gli sta a fianco e d’altro canto possa mettere a frutto nel suo segmento d’azione le peculiarità espressive di altri ambiti, ad esempio con training teatrali, lettura di testi letterari e d’improvvisazione per i cantanti, ma anche per i musicisti affinché siano più consapevoli nell’uso del proprio corpo sia nelle performances orchestrali sia in quelle di musica da camera, assai intense per tutto il percorso IMPACT e spesso declinate in chiave improvvisativa; ed ancora ad ottobre, ad esempio, presso l’Accademia delle Belle Arti di Catania si terrà un intenso lavoro sulla parte visuale del Falstaff perché anche la messinscena non sia più quell’elemento estraneo, calato dall’alto, che il musicista può o meglio deve ignorare, ma invece un momento di condivisione delle idee e delle ipotesi interpretative. Dunque un intenso percorso tra musica, prosa, letteratura, danza e arti visive volto a realizzare quell’utopia incarnata dell’opera totale e sinestetica, che è germinale nel teatro musicale sin dalla sua nascita nel Seicento italiano e che ora, grazie all’idea fiesolana, diventa parte integrante non solo dell’esito finale sul palco, ma di tutto il cammino produttivo del nuovo Falstaff ed al contempo del percorso formativo dei giovani talenti, finalmente aperti a tutte le arti ed i sensi per un futuro di artisti completi.

Partner del progetto sono alcune istituzioni AFAM – Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, ovvero il Conservatorio “E.R. Duni” di Matera, il Conservatoire de la Vallée d’Aoste, l’Accademia delle Belle Arti di Catania e l’Università della Calabria, in dialogo con un progetto formativo di grande impatto ed efficacia come i Nuclei di orchestre giovanili e infantili dello Stato di Bahia (NEOJIBA).

Alla testa del progetto per la parte musicale Edoardo Rosadini, docente di quartetto d’archi e dal 2002 direttore-docente delle compagini orchestrali della Scuola di Musica di Fiesole, che salirà sul podio della nuova giovanile italo-brasiliana IMPACT a Bahia, e il Direttore Artistico Alexander Lonquich, che invece dirigerà in Calabria nel ’26. La regia invece sarà di Alessio Bergamo, regista, pedagogo, ricercatore, docente con una forte dedizione al tema dell’improvvisazione teatrale (sulla quale ha fondato il progetto pilota POSTOP), figura ideale per stimolare la creatività trasversale di questo inedito Falstaff collettivo.

La giovanile italo-brasiliana IMPACT sarà composta da 29 studenti della Scuola di Musica di Fiesole, mentre 6 ottoni provengono dal Conservatoire de la Vallée d’Aoste, 2 dal Conservatorio di Matera e 15 dai Nuclei di orchestre giovanili e infantili dello Stato di Bahia. Il cast vocale è stato invece selezionato presso il Conservatorio di Matera e scenografie e costumi sono prodotti dall’Accademia di Belle Arti di Catania, che realizzerà anche la documentazione filmica di tutta l’esperienza.

Al termine di IMPACT nel ’26 si prevede inoltre una ricaduta scientifica del progetto attraverso la realizzazione di linee guida pedagogico-didattiche per i percorsi multidisciplinari sperimentati durante l’attività e l’individuazione di una strategia per la cooperazione internazionale delle istituzioni AFAM e delle università italiane.

L’interazione formativa tra le arti figurative e performative e la ricerca scientifica universitaria costituirà dunque un modello – non solo didattico, ma anche culturale tout court – attraverso il quale rilanciare l’interesse per l’arte musicale nelle sue infinite declinazioni e soprattutto nella sua portata eminentemente umana.

Calendario Impact 2025

8 – 11 luglio Seminario laboratoriale teorico-pratico su Falstaff tra teatro e musica, training teatrale per cantanti, avvicinamento al testo, studio dei ruoli, improvvisazione presso il Conservatorio “E. R. Duni” di Matera.

15 – 24 settembre Campus presso l’Università della Calabria – Seminari laboratoriali teorico-pratici su Falstaff tra teatro e musica, training teatrale per strumentisti, lavori per la messinscena di Falstaff e inizio prove sezione orchestrali per Falstaff, lavori teatro-musicali per concerti di musica da camera con cantanti/attori, strumentisti, coro e scenografi; partecipano gli studenti delle istituzioni di Fiesole, Aosta, Matera e Catania. Il 24 settembre concerto di musica da camera con gruppi misti di studenti delle diverse istituzioni.

Il 16 settembre recital pianistico di Alexander Lonquich.

29 – 31 ottobre Seminario laboratoriale teorico-pratico su Falstaff presso l’Accademia delle Belle Arti di Catania con allievi e professori di ABA: lavoro alla parte visuale del progetto, laboratorio teatrale e musicale con i musicisti (attori/cantanti e strumentisti) per concerto di musica da camera presso ABA. Il 31 ottobre concerto di musica da camera con la partecipazione di alcuni studenti di Matera e Fiesole.

10 – 12 novembre Seminario laboratoriale teorico-pratico su Falstaff presso il Conservatorio “E. R. Duni” di Matera, training teatrale per musicisti, laboratorio con attori/cantanti e laboratorio con cantanti e strumentisti per concerto di musica da camera.

8 – 20 dicembre Campus presso NEOJIBA (Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia, Salvador de Bahia- Brasile). Seminari laboratoriali teorico-pratici tra teatro e musica, allestimento e messinscena di Falstaff, direttore Edoardo Rosadini, regia di Alessio Bergamo. Tavola rotonda.

20 – 22 gennaio 2026 Seminario laboratoriale teorico-pratico tra teatro e musica, training teatrale per strumentisti e laboratorio teatrale per musica da camera presso la Scuola di Musica di Fiesole (allievi solo Fiesole). Concerto di musica da camera il 22 gennaio.

10 – 12 febbraio Seminario laboratoriale teorico-pratico tra teatro e musica, training teatrale per strumentisti e laboratorio teatrale per musica da camera presso il Conservatoire de la Vallée d’Aoste.

23 febbraio – 8 marzo Campus presso Università della Calabria. Seminari laboratoriali teorico-pratici su Falstaff tra teatro e musica, training teatrale per strumentisti, lavoro per allestimento e messinscena di Falstaff, lavoro teatrale e musicale per concerti di musica da camera con cantanti/attori, strumentisti, coro e scenografi, lavoro per convegno e tavola rotonda finale. Prove e rappresentazione di Falstaff con la direzione di Alexander Lonquich e la regia di Alessio Bergamo. Prove e concerto sinfonico a cura del Conservatorio “E. R. Duni” di Matera (studenti italiani e brasiliani).

Per informazioni: 055/597851 oppure www.scuolamusicafiesole.it