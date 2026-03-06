CIAI: “Non si parla mai di povertà educativa. Ma è alla base di tutto ciò di cui si parla”

CIAI (più di 50 anni di adozione internazionale) combatte la povertà educativa per prevenire dal profondo i fenomeni di disagio giovanile.

Violenza giovanile

Cos’è la violenza giovanile

Violenza giovanile è un termino ormai ampiamente utilizzato per definire episodi anche molto diversi tra loro: baby gang, risse, bullismo e cyberbullismo, violenza tra pari, aggressioni agli insegnati, dating violence (l’abuso nelle prime relazioni sentimentali), challenge estreme, vandalismo. Gli elementi che accomunano tutti questi casi sono due: l’azione violenta e i protagonisti, che sono giovani.

Aumento della violenza tra i giovani in Italia

Questa complessa mappatura di fenomeni trova una conferma netta nelle statistiche nazionali, che descrivono una violenza giovanile in piena fase di ripresa. Non si tratta più solo di conflitti occasionali, ma di un’escalation che include scontri di gruppo e aggressioni che sfociano in danni fisici talmente seri da richiedere cure mediche. Il fenomeno mostra inoltre un mutamento profondo nelle dinamiche di genere: sebbene i maschi restino i protagonisti principali, il coinvolgimento delle ragazze in atti di violenza fisica grave è in forte ascesa, riducendo un divario storico. Questo malessere travalica i confini della strada per colpire direttamente le istituzioni, manifestandosi con attacchi ai docenti e l’uso di armi. A rendere il quadro ancora più critico è l’intreccio sistematico con il mondo digitale: la violenza oggi è diventata “performativa”, alimentata dal cyberbullismo e dall’abitudine di filmare le aggressioni per garantirne la viralità sui social.

Quali sono le cause della violenza tra i giovani?

Comprendere le radici della violenza giovanile significa navigare in un territorio complesso dove il disagio individuale si scontra con profonde carenze strutturali. Al cuore di questo fenomeno non c’è solo l’abbandono scolastico, ma una vera e propria povertà educativa: una carenza di strumenti critici ed emotivi che lascia i ragazzi senza il “vocabolario” necessario per esprimere la frustrazione, rendendo lo scontro fisico l’unico linguaggio d’urto immediato. Questa fragilità è alimentata da acceleratori specifici:

la crisi della funzione educativa familiare , che priva i giovani di confini certi;

, che priva i giovani di confini certi; l’ abuso di sostanze , che funge da miccia per l’aggressività;

, che funge da miccia per l’aggressività; la marginalità sociale, che spinge verso la dinamica del “branco” in cerca di status.

A ciò si aggiunge una desensibilizzazione digitale dove, attraverso lo schermo, la sofferenza altrui diventa un contenuto astratto e privo di peso reale. Oltre le cause tecniche, emerge però una questione di senso: la violenza oggi è diventata performativa. In una società della performance che impone di “essere qualcuno”, l’aggressione non serve più a risolvere un conflitto, ma a creare un contenuto virale per uscire dall’anonimato. In ultima analisi, i giovani agiscono come uno specchio sociale, riflettendo i modelli di prevaricazione del mondo adulto. Liquidare questi fenomeni con lo stigma delle “baby gang” è una scorciatoia che ci esenta dalle nostre responsabilità: smettere di guardare solo al danno significa iniziare a interrogarci su quale modello di convivenza stiamo realmente offrendo loro.

Prevenire la violenza con l’educazione

La sfida del contrasto alla violenza giovanile impone un cambio di paradigma: smettere di rincorrere l’emergenza con soluzioni puramente repressive. Sebbene la tentazione di invocare metal detector o pene più severe sia forte, trattare il disagio solo come una questione di ordine pubblico è un errore fatale. Come sottolinea Paola Cristoferi, responsabile Progetti Italia di CIAI, la sicurezza di una comunità non si misura dalla solidità delle barriere, ma dalla qualità dei legami. Senza un’educazione profonda all’affettività e la decostruzione degli stereotipi che trasformano la fragilità in dominio, non è possibile costruire una convivenza sicura.

Una prevenzione davvero efficace deve quindi articolarsi su più livelli:

educazione affettiva, per fornire ai ragazzi una “cassetta degli attrezzi” emotiva che gli consenta di gestire il conflitto senza eliminare l’altro, sostenendo al contempo i docenti nel loro ruolo educativo;

per fornire ai ragazzi una “cassetta degli attrezzi” emotiva che gli consenta di gestire il conflitto senza eliminare l’altro, sostenendo al contempo i docenti nel loro ruolo educativo; decostruzione della performance, per contrastare la violenza “digitale” insegnando che la viralità non definisce l’identità e che il dolore altrui non può diventare un contenuto da “like”;

per contrastare la violenza “digitale” insegnando che la viralità non definisce l’identità e che il dolore altrui non può diventare un contenuto da “like”; patti di comunità, per presidiare il territorio con centri sportivi e laboratori che offrano modelli di appartenenza sani, alternativi alla logica della strada o del branco.

In quest’ottica, la scuola deve rimanere il luogo del confronto e della promessa di futuro. Per ricostruire questo legame sociale, occorre scegliere la strada più complessa dell’educazione e del rispetto, anziché illudersi che un cancello chiuso possa bastare a proteggerci.

Nel 1968 un gruppo di famiglie ha intrapreso l’esperienza dell’adozione internazionale e, per promuoverla e diffonderne il senso, si è unito in una associazione: CIAI.

Oggi, tra i molti Enti del Terzo Settore che si prendono cura dei minori, noi di CIAI ci distinguiamo proprio per il nostro approccio unico: ogni bambino e bambina è come un figlio.

La matrice genitoriale, fondata sull’esperienza diretta delle vulnerabilità dei bambini, è la radice delle nostre azioni.

Agire come un genitore per noi significa, sia per l’adozione sia per i progetti di sviluppo, guardare ogni bambino e bambina come si guarda un figlio.

È uno sguardo complessivo sui suoi bisogni che si traduce in azioni mirate non solo dirette a lui o lei, ma anche agli attori strategici che – solo insieme – possono attivare la dinamica del cambiamento: famiglia, comunità e istituzioni.

Questo modello innesca decisivi effetti virtuosi che interrompono il cerchio della solitudine e ci avvicinano all’obiettivo “mai più bambini soli”.

La nostra Governance

CIAI è un’associazione che vive con una struttura complessa e dinamica.

Dal Consiglio Direttivo dipende il Direttore Operativo e tutti i settori: