Visada conquista la finale nazionale del Sud Innovation Summit

Tra le quattro startup in gara, Visada volerà a Messina il 16-17 ottobre per rappresentare la Basilicata al Sud Innovation Summit.

Visada, realtà innovativa specializzata in soluzioni di intelligenza artificiale antifrode per il settore assicurativo, a vincere la tappa di Potenza del Sud Innovation Champions Roadshow, guadagnando l’accesso alla finale nazionale del Sud Innovation Summit. Con DAFNE, il suo sistema AI antifrode basato su reti neurali progettate per analizzare in profondità i pixel delle immagini e rilevare sinistri fraudolenti nel settore RC Auto, la startup rappresenterà la Basilicata alla più ampia iniziativa di scouting e valorizzazione dell’innovazione nel Mezzogiorno, in programma il 16 e 17 ottobre a Messina.

La competizione, ospitata da Broxlab – Growth Makers, ha messo a confronto quattro progetti promettenti per il loro impatto e livello di innovazione:

Visada , startup che ha sviluppato DAFNE, sistema AI per il rilevamento automatico di sinistri fraudolenti nel settore RC Auto

, startup che ha sviluppato DAFNE, sistema AI per il rilevamento automatico di sinistri fraudolenti nel settore RC Auto Girasole , startup che offre sensori IoT proprietari e piattaforma cloud con IA per previsioni meteo e monitoraggio agricolo;

, startup che offre sensori IoT proprietari e piattaforma cloud con IA per previsioni meteo e monitoraggio agricolo; Popup , piattaforma SaaS no-code per la creazione di landing page e agenti AI conversazionali per le PMI;

, piattaforma SaaS no-code per la creazione di landing page e agenti AI conversazionali per le PMI; CoralVision, sistema innovativo di fruizione turistica collaborativa che integra Smart Tag, IA e interfacce multisensoriali per valorizzare il patrimonio culturale.

Sud Innovation Champions si inserisce nell’ambito del movimento Sud Innovation, promosso da Sud Innovation APS, e in questa seconda edizione è sviluppata insieme agli Innovation Partner PwC Italia e Factory Accademia, per valorizzare e connettere le eccellenze imprenditoriali del Sud Italia.

“È con piacere che siamo qui a Potenza per portare il movimento del Summit e valorizzare i territori del Mezzogiorno attraverso la promozione dell’ecosistema startup”, ha dichiarato Stefania Ruggeri, Vicepresidente del Sud Innovation APS. “Visada rappresenta un esempio eccellente di come l’intelligenza artificiale possa rispondere a sfide concrete del mercato assicurativo, combinando innovazione tecnologica e competenze locali per creare soluzioni ad alto valore aggiunto.”

All’evento ha preso la parola anche il Sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca, che ha commentato: “Oggi Potenza si è confermata un terreno fertile per l’innovazione e l’imprenditorialità. Eventi come questo dimostrano che la nostra città può contribuire allo sviluppo tecnologico del Mezzogiorno, valorizzando il talento locale e creando opportunità concrete per il futuro”.

Hanno portato i saluti istituzionali, Gerardo Graziano, Responsabile Startup Studio Broxlab, che ha ospitato l’iniziativa, e Pierluigi Smaldone, Presidente del Consiglio Comunale di Potenza. Dopo la competition, la giornata si è conclusa con una roundtable dedicata al contributo delle realtà del Mezzogiorno nella trasformazione digitale e ambientale.

La selezione delle startup è stata affidata a una giuria formata da Vincenzo Damiano, Global Senior Director of Manufacturing di Hitachi Rail STS; Domenico Pinto, Key Account Manager di Pintotecno; Tiziana Rosa, Amministratrice Unica di Geco S.r.l.; Christian Russo, Amministratore Delegato del Gruppo Paterlegno; Stefania Ruggeri, Vicepresidente del Sud Innovation APS; e Roberta Anelli, Senior Manager Digital Innovation di PwC Italy.

“In una terra come la Basilicata iniziative come questa assumono un valore particolarmente strategico per creare le condizioni affinché le realtà locali possano emergere, crescere e accedere ai mercati, superando i naturali limiti geografici”, dichiara Roberta Anelli, Senior Manager PwC Italia.

Il Roadshow continuerà con gli appuntamenti di Sardegna e Calabria, prima dell’evento conclusivo del Sud Innovation Summit – “AI for Future 2025” di ottobre, dove le migliori startup meridionali si confronteranno di fronte a finanziatori, istituzioni e protagonisti dell’innovazione.

“Siamo orgogliosi di aver vinto la tappa lucana del Sud Innovation Champions e di esserci confrontati con tante realtà innovative del territorio. È un riconoscimento che ci dà grande motivazione e conferma la validità della nostra visione. Le nostre origini sono chiare e la nostra ambizione è forte: portare avanti un progetto ad alto contenuto tecnologico che, attraverso il proprio percorso, possa contribuire concretamente alla crescita dell’ecosistema lucano e meridionale”, ha affermato Giuseppe Tortorelli, CTO & Co-founder di Visada.