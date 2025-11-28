Nonostante le numerose sfide politiche, l’economia mondiale ha dimostrato una resilienza sorprendente. Considerando l’elevata incertezza politica, la guerra commerciale, lo sconvolgimento delle istituzioni americane e il forte aumento dei dazi per i consumatori americani, una recessione negli Stati Uniti quest’anno sarebbe stata facilmente giustificabile. Eppure non è avvenuta, e non prevediamo che si verifichi nemmeno il prossimo anno.

Diversi fattori spiegano questo fenomeno. L’Unione Europea (UE) e altri Paesi hanno in gran parte evitato di applicare dazi di ritorsione. Le catene di approvvigionamento globali si stanno adattando più rapidamente del previsto, mantenendo la crescita dei volumi commerciali. Inoltre, il boom degli investimenti legati all’intelligenza artificiale (IA) ha dato un forte impulso al PIL, in particolare negli Stati Uniti, compensando ampiamente altri fattori negativi. La sola spesa in conto capitale per attrezzature e software IT ha aggiunto circa un punto percentuale alla crescita degli Stati Uniti nella prima metà di quest’anno.

Le esportazioni cinesi verso l’America sono diminuite. Tuttavia, parte di questo commercio è stato semplicemente reindirizzato attraverso altri mercati emergenti, le cui esportazioni verso gli Stati Uniti sono aumentate. Di conseguenza, il deficit delle partite correnti degli Stati Uniti continuerà ad aumentare quest’anno nonostante i dazi. In un mondo multipolare, il commercio globale non deve necessariamente ridursi in termini assoluti: il protezionismo può ridurre l’efficienza e frenare i guadagni di produttività derivanti dal commercio, ma incoraggia anche le aziende a diversificare le catene di approvvigionamento anziché dipendere da un unico Paese o da un’unica azienda.

Il prossimo anno sembra destinato a portare un maggiore sostegno politico alla crescita. L’amministrazione statunitense, che in autunno dovrà affrontare le elezioni di medio termine, vorrà rafforzare la fiducia. La tempistica degli aumenti dei dazi di quest’anno e degli sgravi fiscali previsti per il prossimo anno dal “One Big Beautiful Bill Act” si adatta perfettamente al calendario elettorale, producendo un fiscal drag quest’anno e uno stimolo l’anno prossimo.

L’espansione fiscale stimolerà anche la crescita nell’area euro, in particolare in Germania e nei Paesi Bassi, dove la spesa per la difesa e le infrastrutture è in aumento. L’inflazione, un tempo alimentata dalla pandemia e dagli eccessi delle politiche del 2022-23, è scesa vicino agli obiettivi delle banche centrali. I tassi di politica monetaria medi saranno più bassi il prossimo anno, fornendo un modesto sostegno ovunque tranne che in Giappone, dove è probabile un altro aumento dei tassi. Prevediamo tassi stabili nell’area dell’euro e in Svizzera, dove la politica monetaria è già neutrale o leggermente espansiva, e tagli negli Stati Uniti e nel Regno Unito, dove rimane restrittiva.

Le elargizioni sul fronte fiscale e monetario hanno impedito una recessione globale durante e dopo la pandemia, ma a costo di un aumento dei rendimenti dei titoli di Stato. In diversi Paesi, tra cui Francia, Regno Unito e Italia, i rendimenti reali delle obbligazioni superano ora la crescita reale del PIL. Quando i rendimenti reali superano la crescita reale del PIL, i governi devono registrare avanzi primari per stabilizzare i loro rapporti di indebitamento; altrimenti, gli interessi passivi superano le entrate.

L’Italia ci è già riuscita in passato. La Francia e il Regno Unito no. Gli Stati Uniti, nel frattempo, registrano deficit così elevati che il debito continua a crescere anche se la crescita supera i rendimenti. È incoraggiante che Grecia e Portogallo, un tempo esempi emblematici di crisi del debito, dispongano ora di un ampio margine di manovra fiscale grazie al successo delle riforme. Ciò suggerisce che altri Paesi possono migliorare la propria posizione fiscale se i mercati li costringono a farlo. Ma il “dolore politico” di tali aggiustamenti potrebbe portare a nuove costellazioni di potere. I partiti agli estremi, di destra o di sinistra, potrebbero ancora guadagnare terreno.