In futuro, riteniamo che vi sia una probabilità significativa che si verifichi una bolla, seguita da una correzione potenzialmente significativa. Tuttavia, non crediamo che siamo ancora a quel punto. La storia può ripetersi, come avrebbe affermato Mark Twain, ma non si ripete mai esattamente.

Oggi disponiamo di un gruppo di aziende molto più solido che effettua investimenti legati all’intelligenza artificiale. I giganti dell’hyperscaling, ovvero i fornitori di piattaforme Internet e cloud come Amazon, Microsoft e Alphabet, sono in grado di sostenere le loro ingenti spese in conto capitale molto meglio rispetto alle nuove aziende di telecomunicazioni della fine degli anni ’90. Alcuni economisti sostengono che la spesa per gli investimenti legati all’intelligenza artificiale, che include l’acquisto di chip avanzati e la costruzione di enormi centri dati, abbia contribuito a evitare la recessione dell’economia statunitense quest’anno.

Le aziende nel settore dell’intelligenza artificiale dispongono di ingenti risorse finanziarie

Secondo alcune stime, il ciclo di spesa per l’intelligenza artificiale è così ampio da rappresentare circa il 7% del prodotto interno lordo degli Stati Uniti, ovvero oltre 2.000 miliardi di dollari. Questa spesa considerevole è necessaria, secondo le grandi aziende tecnologiche già affermate, se vogliono evitare di essere superate dalle aziende più giovani e emergenti nel settore dell’intelligenza artificiale. Finché aziende come Amazon, Microsoft e Alphabet considereranno la spesa legata all’intelligenza artificiale come essenziale, riteniamo che continueranno a investire, alimentando così il boom dell’intelligenza artificiale.

Il tassello mancante: il boom delle IPO in sospeso

Un’altra differenza significativa oggi è che non abbiamo ancora assistito alla quotazione in borsa dell’azienda leader di questo settore, OpenAI. OpenAI ha dato il via all’ultima ondata di entusiasmo nel novembre 2022 con la presentazione di ChatGPT, una chatbot basato sull’intelligenza artificiale che è diventato rapidamente l’app più scaricata nella storia fino a quel momento. Anche altre startup innovative, tra cui Anthropic, Cohere, Mistral AI e xAI, rimangono private, per ora. Non abbiamo ancora vissuto il nostro “momento Global Crossing”, ma crediamo che sia solo una questione di tempo prima che queste startup entrino nella fase successiva della loro crescita attraverso il processo di offerta pubblica iniziale (IPO).

Uno degli elementi che ha alimentato e sostenuto la bolla tecnologica degli anni ’90 è stata l’accelerazione della crescita dei ricavi, con la promessa di redditività futura. Queste società pre-IPO sono l’equivalente moderno. Quando saranno quotate in borsa e gli investitori potranno avere un quadro più dettagliato della loro situazione finanziaria, è probabile che gli alti tassi di crescita saranno premiati dal mercato.

Intelligenza artificiale: boom o bolla?

Inoltre, è opportuno sottolineare che la Federal Reserve statunitense è attualmente impegnata in un ciclo di riduzione dei tassi. Una politica monetaria espansiva può fornire un sostegno ai titoli tecnologici altamente valutati. Nel 1998, i funzionari della Fed hanno iniziato a ridurre i tassi di interesse in modo molto aggressivo dopo il crollo di Long-Term Capital Management. Hanno mantenuto tassi bassi in un clima di diffuso timore per il bug dell’anno 2000.

Oggi, si potrebbe sostenere che i dazi e l’indebolimento del mercato del lavoro siano le preoccupazioni equivalenti che spingono la Fed ad agire. In ogni caso, allora come oggi, c’è molta liquidità nel sistema e questo tende ad alimentare l’ottimismo degli investitori.

E se la bolla dell’intelligenza artificiale fosse sul punto di scoppiare?

Una lezione che abbiamo appreso in oltre 90 di track record è che il mercato a volte può essere umiliante. È possibile che ci stiamo sbagliando sulla portata e sui tempi di una bolla dell’intelligenza artificiale. Nei nostri portafogli, stiamo investendo come se fossimo nel 1998 o nel 1999, con l’intento di partecipare pienamente alle potenti tendenze dell’intelligenza artificiale che continuano a svilupparsi tra queste aziende dinamiche e orientate alla crescita. Ma stiamo anche giocando in difesa, cercando di aggiungere un certo equilibrio ai portafogli.

In quest’ottica, stiamo cercando attivamente aziende che oggi potrebbero essere poco apprezzate, ma che potrebbero ottenere risultati relativamente buoni se la bolla dell’intelligenza artificiale dovesse scoppiare .

A nostro avviso, le aziende energetiche e di telecomunicazioni rientrano in questa categoria. Entrambi questi settori sono scambiati a valutazioni vicine ai minimi storici. Ed entrambi comprendono aziende selezionate con utili discreti, attività di valore a lungo termine e il potenziale per sorprese al rialzo.

Il settore energetico, ad esempio, rappresenta oggi circa il 2,8% dell’indice S&P 500. Si tratta di una percentuale solo leggermente superiore a quella registrata durante il picco della crisi COVID, quando i prezzi del petrolio sono scesi brevemente sotto lo zero. Non è mai stato così basso, per quanto risalgono i dati dell’indice. Questo settore del mercato è stato, di fatto, dato per spacciato, e questo mi dice che il livello di pessimismo potrebbe essere andato troppo oltre.

Allo stesso modo, con il rapido declino della televisione via cavo, i titoli del settore sono stati a lungo poco apprezzati. Tuttavia, per gli investitori disposti a esaminare attentamente il settore, riteniamo che vi siano alcune opportunità sottovalutate con attività in crescita e flussi di cassa sani che vengono scambiati a multipli molto bassi. Gli investitori non hanno molte opportunità di investire in attività in crescita a sei volte gli utili.

Esempi di aziende che illustrano questo tema sono le società energetiche come Halliburton e Cenovus Energy, insieme alle società di telecomunicazioni via cavo come Comcast e Charter Communications. Se in futuro dovessimo assistere a un cambiamento fondamentale nella leadership di mercato, posso immaginare un momento in cui i settori dell’energia e delle telecomunicazioni via cavo si riaffermeranno e potrebbero essere scambiati a valutazioni molto più elevate.

Guardando al futuro, alla ricerca di potenziali problemi legati alla bolla speculativa

Nessuna delle nostre affermazioni deve essere interpretata come una mancanza di convinzione nei rapidi progressi dell’IA e nel suo potenziale di tecnologia incredibilmente trasformativa. Non siamo scettici nei confronti dell’IA. Crediamo che cambierà il mondo, proprio come Internet ha cambiato il mondo. Riteniamo che getterà le basi per la creazione di aziende nuove, innovative e dirompenti, proprio come l’arrivo di Internet ha aperto la strada ad Amazon, Alphabet, Meta e Netflix. Tuttavia, riteniamo anche che sia importante valutare a che punto siamo nel percorso di adozione dell’IA, l’entusiasmo degli investitori e la possibilità molto concreta che ci siano problemi all’orizzonte.