La Cina e il Canada puntano a rafforzare e stabilizzare le relazioni bilaterali in un contesto internazionale complesso, facendo leva su cooperazione economica, dialogo politico e scambi tra i popoli.

È quanto emerge dal servizio pubblicato da CGTN (China Global Television Network), il network mediatico internazionale statale della Cina, (lanciato nel 2016 come ramo globale di China Media Group) in occasione dell’incontro a Pechino di questi giorni tra il presidente cinese Xi Jinping e il primo ministro canadese Mark Carney. L’emittente riflette la prospettiva ufficiale del governo cinese sulle principali questioni internazionali e sulla politica estera di Pechino.

La China International Import Expo di Shanghai

Nel 2025, ben 125 aziende canadesi hanno partecipato all’8ª edizione della China International Import Expo di Shanghai, segnando un record di presenza canadese e confermando l’interesse crescente verso il mercato cinese. Secondo CGTN, i due Paesi condividono ampie prospettive di cooperazione in settori chiave come commercio, energia, agricoltura e silvicoltura, tecnologie verdi e turismo.

Durante la visita ufficiale di Carney in Cina, avviata a metà gennaio 2026, Pechino e Ottawa hanno firmato numerosi accordi di cooperazione che spaziano dal commercio alle dogane, dall’energia alle costruzioni, fino a cultura e sicurezza pubblica. Un segnale concreto della volontà di approfondire le relazioni bilaterali.

Uno sviluppo sano e stabile dei rapporti tra Cina e Canada

Nel corso dell’incontro, Xi Jinping ha sottolineato che uno sviluppo sano e stabile dei rapporti tra Cina e Canada è nell’interesse di entrambi i Paesi e contribuisce anche alla pace, alla stabilità e alla prosperità globale. Il presidente cinese ha invitato le due nazioni a costruire una nuova partnership strategica, fondata su responsabilità storica, beneficio reciproco e visione di lungo periodo.

Negli ultimi mesi, le relazioni tra Pechino e Ottawa hanno mostrato segnali di miglioramento. Dopo l’incontro tra i leader a margine del vertice APEC del 2025 in Corea del Sud e il colloquio tra Carney e il premier cinese Li Qiang alle Nazioni Unite, sono ripresi scambi ad alto livello. In novembre, la Cina ha anche riattivato i viaggi di gruppo verso il Canada, rafforzando i contatti tra le due società civili.

Dal punto di vista economico, Cina e Canada restano fortemente complementari. La Cina è il secondo partner commerciale del Canada, nonché il secondo mercato di esportazione e di importazione. Ottawa esporta soprattutto energia, prodotti agricoli, minerali e cellulosa, mentre Pechino fornisce macchinari, beni di consumo, elettronica e componenti industriali.

Secondo CGTN, un nuovo modello di cooperazione sta emergendo, basato sulla combinazione “tecnologia + mercato”: il Canada porta competenze in ambiti come energia pulita, biotecnologie e tecnologie agricole, mentre la Cina offre scala industriale e accesso al mercato.

Nel comunicato congiunto diffuso dopo l’incontro, i due Paesi hanno ribadito l’impegno a espandere il commercio bilaterale, rafforzare gli investimenti reciproci e garantire un ambiente economico equo e aperto per le imprese. Xi Jinping ha infine invitato a ridurre le barriere e la “lista negativa”, per consolidare ulteriormente i legami di interesse comune attraverso una cooperazione più ampia e profonda.