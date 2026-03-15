Pesca ricreativa nell’UE: nasce RecFishing, la piattaforma digitale per monitorare il prelievo ittico

Bruxelles introduce un sistema comune per raccogliere dati sulla pesca sportiva e migliorare la gestione sostenibile degli stock ittici

L’Unione europea ha lanciato RecFishing, una nuova piattaforma digitale destinata a semplificare la raccolta dei dati sui volumi della pesca sportiva e ricreativa nelle acque europee. L’iniziativa, sviluppata dalla Commissione europea insieme ai Paesi costieri, a ricercatori e alle associazioni del settore, nasce per colmare una lacuna informativa: finora i dati sulla pesca ricreativa erano frammentati e difficili da confrontare tra i diversi Stati membri.

Il sistema prevede un server centrale europeo per raccogliere dati aggregati e un’app mobile che consentirà ai pescatori sportivi di registrare le proprie catture. Con l’entrata in vigore delle nuove norme previste dal regolamento europeo sul controllo della pesca approvato nel 2023 dal Parlamento europeo e dal Consiglio 22 Paesi costieri dell’UE dovranno raccogliere informazioni sulle catture di alcune specie soggette a misure di conservazione, come limiti di taglia o restrizioni stagionali.

La gestione degli stock ittici e delle risorse marine

Secondo la Direzione generale per gli affari marittimi e la pesca della Commissione europea, la raccolta di dati più accurati aiuterà gli scienziati a comprendere meglio la pressione sugli stock ittici e a sostenere una gestione sostenibile delle risorse marine. L’app RecFishing sarà introdotta progressivamente nei diversi Paesi. Tredici Stati – tra cui Italia, Francia, Germania e Paesi Bassi – utilizzeranno direttamente l’app europea, mentre altri Paesi hanno sviluppato soluzioni nazionali compatibili.

Un punto sottolineato dalla Commissione riguarda la tutela della privacy: l’app non traccerà gli spostamenti dei pescatori ma registrerà solo dati aggregati relativi alle zone di pesca, basati su griglie statistiche utilizzate dagli organismi scientifici internazionali.

Parallelamente, l’UE ha introdotto anche il sistema digitale CATCH, un certificato elettronico obbligatorio per i prodotti ittici importati, con l’obiettivo di contrastare la pesca illegale e migliorare la tracciabilità del pesce che entra nel mercato europeo.

Il commento della stampa europea

Diversi quotidiani europei hanno evidenziato il significato della nuova iniziativa.

Il francese Le Monde ha sottolineato come la pesca ricreativa, spesso trascurata nelle statistiche ufficiali, rappresenti un’attività diffusa e culturalmente rilevante per milioni di europei.

Il quotidiano Financial Times ha evidenziato che la digitalizzazione dei controlli sulla pesca rientra nella strategia europea per rendere più trasparente la gestione delle risorse marine e combattere la pesca illegale.

Anche il tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung ha osservato che sistemi digitali come RecFishing e CATCH rappresentano un passo verso una governance più moderna e basata sui dati del settore ittico europeo.

Un settore piccolo ma significativo

La pesca sportiva rappresenta solo una quota limitata del pesce consumato nell’Unione – circa il 70% dei prodotti ittici consumati nell’UE proviene da importazioni – ma ha un forte valore sociale, culturale ed economico per molte comunità costiere. Per questo Bruxelles punta a integrare anche questa attività nella gestione complessiva delle risorse marine.

Nel lungo periodo, secondo la Commissione, sistemi digitali come RecFishing dovrebbero contribuire a migliorare la conoscenza scientifica degli ecosistemi marini, rafforzare la sostenibilità della pesca e garantire condizioni di mercato più trasparenti per il settore ittico europeo.