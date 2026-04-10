Affaritaliani, Marcello Antelmi rileva il 100% del quotidiano online

Marcello Antelmi rileva il 100% delle quote di Uomini e Affari Srl, società editrice di Affaritaliani, completando il percorso avviato due anni fa con l’ingresso nella compagine societaria. L’operazione prevede l’uscita degli altri soci, Brave Capital e Esclusiva Srl, che avevano affiancato Antelmi nel progetto di sviluppo e consolidamento della testata.

Il passaggio – spiega la stessa testata – segna l’evoluzione naturale dell’operazione avvenuta nel 2024, quando Uomini e Affari era passata sotto il controllo di una nuova cordata con l’obiettivo di rafforzare il posizionamento di Affaritaliani alla cui direzione è confermato Marco Scotti. L’operazione arriva in un momento simbolico: proprio in questi giorni si celebrano i 30 anni di Affaritaliani, il primo quotidiano online italiano. Per l’occasione verranno annunciate diverse iniziative editoriali ed eventi. Tra questi, la terza edizione della Piazza a Roma e la nona edizione de “La Piazza”, in programma a Ceglie Messapica dal 27 al 29 agosto, appuntamento ormai consolidato di confronto tra politica, economia e imprese.

Debutta MilanoQuotidiano.it diretto da Fabio Massa

Fabio Massa (Esclusiva srl) lascia dunque Affaritaliani e si prepara per un nuovo incarico di direttore di un nuovo quotidiano “libero e liberale”. Da lunedì 13 aprile debutta infatti online Milanoquotidiano.it sulla piattaforma informativa di nicolaporro.it, con la direzione di Fabio Massa, giornalista specializzato sui temi di Milano e della Lombardia, scrive Primaonline.

Dell’ecosistema di nicolaporro.it fanno già parte Politico Quotidiano, diretto da Alessandro Sallusti, Economia e Logistica a cura di Bruno Dardani e Atlantico Quotidiano a cura di Federico Punzi. A questi si aggiungono i podcast Sette Vite di Hoara Borselli e Controverso di Lodovica Bulian.