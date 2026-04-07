Anthropic, accordo con Broadcom e Google. Nuove prospettive per l’AI

Anthropic registra una crescita significativa e annuncia di aver superato i 30 miliardi di dollari di fatturato annuo, in netto aumento rispetto ai 9 miliardi rilevati alla fine del 2025. La società ha inoltre confermato una collaborazione strategica con Broadcom e Google, mirata a sostenere l’espansione delle proprie attività nel settore dell’intelligenza artificiale.

Domanda in forte crescita per Claude

A trainare i risultati è soprattutto l’aumento della domanda per i servizi Claude. L’azienda ha reso noto che oltre 1.000 clienti corporate spendono più di 1 milione di dollari all’anno, un dato più che raddoppiato rispetto a febbraio.

Secondo quanto dichiarato dal direttore finanziario Krishna Rao, l’accordo con Broadcom e Google consentirà di sviluppare “la capacità necessaria per gestire la notevole crescita registrata nella nostra base clienti”.

Anthropic, accordo con Broadcom e Google

Il produttore di chip Broadcom ha annunciato che produrrà le future versioni di chip per l’intelligenza artificiale per Google (Alphabet) e ha firmato un accordo ampliato con Anthropic. Quest’ultimo accordo darà alla startup di intelligenza artificiale accesso a circa 3,5 gigawatt di capacità di calcolo, sfruttando i processori AI di Google.

Broadcom sta sviluppando chip basati sulle unità di elaborazione tensoriale (TPU) di Google, proponendo un’alternativa alla tecnologia Nvidia. Le due aziende hanno siglato un accordo di fornitura a lungo termine, valido fino al 2031, come indicato in un documento depositato lunedì. Anthropic, Broadcom e Google stanno ampliando la loro collaborazione strategica, che garantirà alla startup di accedere a circa 3,5 gigawatt di potenza di calcolo, a partire dal 2027. “L’utilizzo di questa maggiore capacità di calcolo per l’IA da parte di Anthropic dipende dal continuo successo commerciale dell’azienda. In relazione a questa implementazione, le parti sono in trattative con alcuni partner operativi e finanziari”, ha dichiarato Broadcom nel documento depositato.

Gli analisti rimangono ottimisti

Gli analisti di Citi hanno mantenuto il rating “Buy” sul titolo, prevedendo che Broadcom supererà l’obiettivo di fatturato di 100 miliardi di dollari, raggiungendo oltre 130 miliardi grazie all’accordo con Google. Jefferies ha confermato il rating Buy e il target di prezzo di 500,00 dollari e ritiene che l’accordo a lungo termine garantisca a Broadcom un importo minimo di ricavi, probabilmente nell’ordine dei 200 miliardi di dollari.