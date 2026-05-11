Giappone-USA: nuova crisi in arrivo da Carry Trade e ritorni di capitale?

Flavio Siano - Contributor - Esperto economia e finanza -

L’economia globale sta vivendo tensioni crescenti, ma il vero rischio non proviene dal petrolio o dai conflitti mediorientali, bensì dal Giappone, dove un modello economico basato su tassi di interesse ultra-bassi per quasi due decenni sta iniziando a crollare. Con una popolazione in declino e un debito pubblico enorme, il Giappone sta invertendo i flussi di capitale che per anni hanno sostenuto mercati mondiali come azioni e obbligazioni.

Crisi Demografica Giapponese

Il Giappone affronta un “buco demografico” che erode le basi economiche del paese. Nel 2026, la popolazione è scesa a circa 122,6 milioni, da 128 milioni nel 2010, con una perdita annua di mezzo milione di abitanti, equivalente alla scomparsa di una città come Atlanta ogni anno. Oltre il 29% della popolazione ha più di 65 anni, con un tasso di natalità al minimo storico e due decessi per ogni nascita, riducendo la base imponibile e la forza lavoro. Questo declino, iniziato negli anni 2000, genera meno contribuenti e più pensionati, forzando lo Stato a interventi estremi per sostenere l’economia.

La Bank of Japan (BoJ) ha risposto con politiche monetarie radicali: tassi zero o negativi per 17 anni, iniettando trilioni di yen e comprando azioni proprie per socializzare il mercato azionario. Questo ha reso i prestiti quasi gratuiti, stimolando consumi e investimenti, ma ha creato dipendenza da “denaro gratis”. Mentre altri paesi alzavano i tassi, il Giappone ha mantenuto lo status quo, diventando il più grande creditore globale ma accumulando un debito al 260% del PIL entro il 2022. Hedge fund internazionali hanno sfruttato il “Yen Carry Trade”: prendere in prestito yen a costo zero, convertirli in dollari e investire in asset ad alto rendimento come azioni USA o Treasury.

Risveglio del “Widow Maker”

L’aumento dei prezzi del petrolio del 50% nel 2026 ha innescato una reazione a catena globale, con tassi USA al 3,75%, UK e Europa simili, Australia al 4% e India al 5%. Il Giappone, povero di risorse, non poteva ignorare l’inflazione importata: lo yen è crollato da 110 dollari nel 2021 a quasi 160 nel 2026, perdendo oltre il 30% del valore in pochi anni. Importazioni più care hanno eroso salari e risparmi, spingendo la BoJ a un aumento epocale: dal 0% allo 0,75%, con target all’1% entro il 2027.

Questo ha “risvegliato il Widow Maker”, la scommessa perdente di shortare i bond giapponesi (JGB), che per anni bruciava capitali perché i rendimenti restavano zero. Ora, con rendimenti JGB decennali oltre il 2%, il sistema si inverte: il debito nazionale diventa costoso da servire, rischiando bancarotta statale. Gli investitori che avevano scommesso sul rialzo hanno incassato fortune, mentre chi aveva usato yen per asset rischiosi deve vendere in fretta per coprire debiti in aumento. Il pubblico giapponese paga il prezzo: prezzi alle stelle e potere d’acquisto evaporato.

Grande Repatriazione del Capitale

La fase critica è la “Grande Repatriation”: banche, fondi pensione e assicurazioni giapponesi, detentori di 1,2 trilioni di dollari in Treasury USA (pari al budget militare USA per 18 mesi), iniziano a vendere. Il GPIF, il più grande fondo pensione mondiale, aveva il 51% dei bond esteri in Treasury nel 2025, attraenti per i rendimenti superiori allo zero giapponese. Ora, con tassi domestici competitivi, la logica cambia: perché rischiare asset USA quando i JGB pagano di più in sicurezza?

Dati mostrano un esodo crescente: miliardi di dollari in Treasury venduti, creando vuoti che la Fed USA deve colmare alzando tassi per attrarre nuovi compratori. Questo innalza mutui, carte di credito e costi del debito ovunque. Il Carry Trade, “glitch infinito” per Wall Street, si dissolve: hedge fund vendono azioni tech (Apple, Nvidia) per rimpatriare yen, causando crolli borsistici silenziosi. Non è un panico visibile, ma un “crash invisibile” che defluisce liquidità globale, colpendo mutui, risparmi e 401k.

Trappola del Debito Sovrano

Il Giappone è in una “trappola del debito sovrano”: tassi bassi preservano il debito ma distruggono lo yen, causando fame importata; aumenti salvano la valuta ma incendiano il debito al 260% del PIL. Nessuna via d’uscita: il fuse è acceso da 20 anni. Il dollaro USA è il prossimo domino, con vendite massicce che forzano la Fed a politiche restrittive. Mercati azionari sanguinano verso bond sicuri, inflazione sale, consumi calano, portando recessione o depressione.

Le ripercussioni globali sono profonde: costi di prestito più alti riducono investimenti, colpiscono emergenti dipendenti dal dollaro e amplificano tensioni geopolitiche. Il Giappone, motore di liquidità facile, si ferma, rivelando fragilità sistemica. Per investitori e famiglie, è un monito: diversificare in asset tangibili come oro o immobili, monitorare flussi di capitale. La distrazione dal Medio Oriente nasconde questa tempesta finanziaria lenta ma inarrestabile.

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